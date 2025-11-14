「医薬部外品」へパワーアップ！！肌荒れ防止成分を従来の5倍以上*配合！！家族みんなの肌を守る〈スキンバリアミルク〉

株式会社ランクアップ

「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）から、マナラ＜スキンバリアミルク＞を、2025年11月4日より限定5,000本でリニューアル再販開始致しました。

こんなお悩みありませんか！？

☑こどもに毎日使用できるクリームってどれ？☑敏感肌にあうクリームってどれ？☑良くなったと思ったらまた・・・

☑気が付くと、肌を気にしすぎて悪循環

その原因は

バリア機能の「未熟化」・「低下」

皮膚が本来持っているバリア機能が低下している状態に...。

そのため外的刺激に反応しやすくなります。

だからこそ！

毎日のケアで、バリア機能をサポートすることが大切なのです！！

薬用になってパワーアップ！！〈スキンバリアミルク〉リニューアルポイント

肌荒れ防止成分を従来の5倍以上*配合！！

抗炎症・消炎症効果を持ち、甘草由来の刺激性の少ない成分〈グリチルリチン酸ジカリウム〉を既存製品のなんと5倍以上*も配合！医薬部外品となってより肌荒れへの効果がパワーアップしました！肌荒れの原因である炎症を抑えることで、肌を根本*¹からケアします。

*リニューアル前従来品比 *¹角質層まで画像はイメージです

〈スキンバリアミルク〉３つのこだわりポイント

POINT１：もう一枚皮膚を重ねるように、生きたバリア膜を再現し、外的刺激から徹底ガード!

水分と油分をバランスよく与えることでバリア膜を再現し、水分や美容成分などは逃がさず、乾燥や汚れなどの外的刺激から肌を守ります。

POINT２：美肌菌に着目！バリア機能をサポート

バリア機能をサポートし、肌荒れやカサつきを防ぎます。美肌菌に適したすこやかな肌環境を守るスキンバリア成分*²配合。

*² a-グルカンオリゴサッカリド(整肌)

POINT３：界面活性剤不使用！使い心地を追求！

皮脂膜のバランスがくずれた肌のためには、与える成分もこだわりたい。お米を原料とした天然由来の乳化剤を採用し、界面活性剤の無添加を実現しました。

肌と同じラメラ構造を形成するのでスーッと肌になじむ！

〈薬用スキンバリアミルク〉は肌の細胞間脂質と構造が似ているため、肌なじみがよく、スーッと浸透*¹！伸びがよいのにうるおいはしっかりキープします。

*¹角質層まで

製品概要

医薬部外品

有効成分：グリチルリチン酸ジカリウム

【薬用全身用保湿ミルク】

製品名：薬用スキンバリアミルク

通常価格：2,640円（税込）

内容量：100mL

パッチテスト・アレルギーテスト済

（全ての方に刺激・アレルギーが生じないというわけではありません。）

マナラ製品はこだわりの７つの無添加

タール系色素・香料・鉱物油石油系界面活性剤・エタノールパラベン・紫外線吸収剤不使用

□■株式会社ランクアップ 会社概要■□

代表取締役：岩崎 裕美子

設立年 ：2005年6月10日

資本金 ：1,000万円

従業員数 ：105人（2024年10月時点）

売上高 ：137億（2024年9月期）

本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F

事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売

・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営

コーポレートサイト ：https://rankuphd.jp/

マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/

コラムサイト：https://manara.jp/column/

□■公式SNS一覧 ■□

マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/

マナラ公式Instagram：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja

マナラ公式Twitter ：https://twitter.com/manara_jp

マナラ公式YouTube ：https://tinyurl.com/yfn2euau