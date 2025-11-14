「医薬部外品」へパワーアップ！！肌荒れ防止成分を従来の5倍以上*配合！！家族みんなの肌を守る〈スキンバリアミルク〉
「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）から、マナラ＜スキンバリアミルク＞を、2025年11月4日より限定5,000本でリニューアル再販開始致しました。
こんなお悩みありませんか！？
☑こどもに毎日使用できるクリームってどれ？
☑敏感肌にあうクリームってどれ？
☑良くなったと思ったらまた・・・
☑気が付くと、肌を気にしすぎて悪循環
その原因は
バリア機能の「未熟化」・「低下」
皮膚が本来持っているバリア機能が低下している状態に...。
そのため外的刺激に反応しやすくなります。
だからこそ！
毎日のケアで、バリア機能をサポートすることが大切なのです！！
薬用になってパワーアップ！！〈スキンバリアミルク〉リニューアルポイント
肌荒れ防止成分を従来の5倍以上*配合！！
抗炎症・消炎症効果を持ち、甘草由来の刺激性の少ない成分〈グリチルリチン酸ジカリウム〉を既存製品のなんと5倍以上*も配合！医薬部外品となってより肌荒れへの効果がパワーアップしました！肌荒れの原因である炎症を抑えることで、肌を根本*¹からケアします。
*リニューアル前従来品比 *¹角質層まで
画像はイメージです
〈スキンバリアミルク〉３つのこだわりポイント
POINT１：もう一枚皮膚を重ねるように、生きたバリア膜を再現し、外的刺激から徹底ガード!
水分と油分をバランスよく与えることでバリア膜を再現し、水分や美容成分などは逃がさず、乾燥や汚れなどの外的刺激から肌を守ります。
POINT２：美肌菌に着目！バリア機能をサポート
バリア機能をサポートし、肌荒れやカサつきを防ぎます。美肌菌に適したすこやかな肌環境を守るスキンバリア成分*²配合。
*² a-グルカンオリゴサッカリド(整肌)
POINT３：界面活性剤不使用！使い心地を追求！
皮脂膜のバランスがくずれた肌のためには、与える成分もこだわりたい。お米を原料とした天然由来の乳化剤を採用し、界面活性剤の無添加を実現しました。
肌と同じラメラ構造を形成するのでスーッと肌になじむ！
〈薬用スキンバリアミルク〉は肌の細胞間脂質と構造が似ているため、肌なじみがよく、スーッと浸透*¹！伸びがよいのにうるおいはしっかりキープします。
*¹角質層まで
製品概要
医薬部外品
有効成分：グリチルリチン酸ジカリウム
【薬用全身用保湿ミルク】
製品名：薬用スキンバリアミルク
通常価格：2,640円（税込）
内容量：100mL
パッチテスト・アレルギーテスト済
（全ての方に刺激・アレルギーが生じないというわけではありません。）
マナラ製品はこだわりの７つの無添加
タール系色素・香料・鉱物油石油系界面活性剤・エタノールパラベン・紫外線吸収剤不使用
□■株式会社ランクアップ 会社概要■□
代表取締役：岩崎 裕美子
設立年 ：2005年6月10日
資本金 ：1,000万円
従業員数 ：105人（2024年10月時点）
売上高 ：137億（2024年9月期）
本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F
事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売
・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営
コーポレートサイト ：https://rankuphd.jp/
マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/
コラムサイト：https://manara.jp/column/
