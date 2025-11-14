「医薬部外品」へパワーアップ！！肌荒れ防止成分を従来の5倍以上*配合！！家族みんなの肌を守る〈スキンバリアミルク〉

写真拡大 (全8枚)

株式会社ランクアップ


「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）から、マナラ＜スキンバリアミルク＞を、2025年11月4日より限定5,000本でリニューアル再販開始致しました。



こんなお悩みありませんか！？


☑こどもに毎日使用できるクリームってどれ？
☑敏感肌にあうクリームってどれ？
☑良くなったと思ったらまた・・・

☑気が付くと、肌を気にしすぎて悪循環


その原因は


バリア機能の「未熟化」・「低下」







皮膚が本来持っているバリア機能が低下している状態に...。
そのため外的刺激に反応しやすくなります。


だからこそ！


毎日のケアで、バリア機能をサポートすることが大切なのです！！


薬用になってパワーアップ！！〈スキンバリアミルク〉リニューアルポイント



肌荒れ防止成分を従来の5倍以上*配合！！

抗炎症・消炎症効果を持ち、甘草由来の刺激性の少ない成分〈グリチルリチン酸ジカリウム〉を既存製品のなんと5倍以上*も配合！医薬部外品となってより肌荒れへの効果がパワーアップしました！肌荒れの原因である炎症を抑えることで、肌を根本*¹からケアします。





*リニューアル前従来品比　*¹角質層まで


画像はイメージです


〈スキンバリアミルク〉３つのこだわりポイント



POINT１：もう一枚皮膚を重ねるように、生きたバリア膜を再現し、外的刺激から徹底ガード!


水分と油分をバランスよく与えることでバリア膜を再現し、水分や美容成分などは逃がさず、乾燥や汚れなどの外的刺激から肌を守ります。



POINT２：美肌菌に着目！バリア機能をサポート


バリア機能をサポートし、肌荒れやカサつきを防ぎます。美肌菌に適したすこやかな肌環境を守るスキンバリア成分*²配合。


*² a-グルカンオリゴサッカリド(整肌)


POINT３：界面活性剤不使用！使い心地を追求！


皮脂膜のバランスがくずれた肌のためには、与える成分もこだわりたい。お米を原料とした天然由来の乳化剤を採用し、界面活性剤の無添加を実現しました。




肌と同じラメラ構造を形成するのでスーッと肌になじむ！

〈薬用スキンバリアミルク〉は肌の細胞間脂質と構造が似ているため、肌なじみがよく、スーッと浸透*¹！伸びがよいのにうるおいはしっかりキープします。


*¹角質層まで





製品概要

医薬部外品


有効成分：グリチルリチン酸ジカリウム


【薬用全身用保湿ミルク】


製品名：薬用スキンバリアミルク


通常価格：2,640円（税込）


内容量：100mL



パッチテスト・アレルギーテスト済
（全ての方に刺激・アレルギーが生じないというわけではありません。）



マナラ製品はこだわりの７つの無添加


タール系色素・香料・鉱物油石油系界面活性剤・エタノールパラベン・紫外線吸収剤不使用







□■株式会社ランクアップ 会社概要■□


代表取締役：岩崎　裕美子 　　　


設立年　　：2005年6月10日


資本金　　：1,000万円 　　　　　　　　


従業員数　：105人（2024年10月時点）


売上高　　：137億（2024年9月期）　


本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7　ヒューリック銀座3丁目ビル7F


事業内容　：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売


　　　　　　・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営


コーポレートサイト　　 ：https://rankuphd.jp/


マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/


コラムサイト：https://manara.jp/column/



□■公式SNS一覧 ■□


マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/


マナラ公式Instagram：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja


マナラ公式Twitter ：https://twitter.com/manara_jp　


マナラ公式YouTube ：https://tinyurl.com/yfn2euau