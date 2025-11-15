Virtual Artist特化型音楽プロダクション「RK Music」より、新人「wouca」がデビュー！
株式会社RK Music（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山 綱祐、以下「RK Music」）は、新たに新人Virtual Artist「wouca」がデビューすることをお知らせいたします。
2025年1月に実施したオーディションを経て選ばれた、wouca（をうか）という実力派の新人が本日より活動を開始。YouTubeチャンネルとXアカウントを本日11月15日（土）より解禁いたしました。
合わせて、wouca 1st Single「Romantica」のMVも投稿いたしますので、是非ご覧ください。
初配信は11月29日（土）21:00より配信を予定していますので是非ご覧ください。
同日、配信後に1st Singleのデジタルリリースを予定しております。
初配信スケジュール
2025年11月29日（土）
21:00~：wouca（https://www.youtube.com/@wouca）
※時間は変更となる可能性がございます。
タレント情報
wouca（をうか）
アーティスト紹介
儚さと力強さが同居する、二面的なコントラストが印象的なバーチャルシンガー、wouca（をうか）。
飾らない色彩豊かで巧みな感情表現で、言葉では伝えきれないような息づく想いを歌に乗せて届ける。
キャラクターデザイン：れおえん（https://x.com/reoenl）
wouca 公式YouTube ch：https://www.youtube.com/@wouca
wouca 公式X（Twitter）：https://x.com/wouca_rkm
1st Single「Romantica」
11月30日（日）0:00よりデジタルリリース
作詞：春野
作編曲：春野
「RK Music」について
RK Musicは、REALITY Studios株式会社傘下のVirtual Artistに特化した音楽プロダクション事業会社です。「超次元の感動を。」をステートメントとして掲げており、HACHI、KMNZ、VESPERBELLなどを筆頭に、個性溢れる実力派Artistが多数在籍しています。
RK Music HP：https://rkmusic.jp/
RK Music 公式YouTube：https://www.youtube.com/@RKMusic_inc
RK Music 公式X：https://x.com/RKMusic_inc