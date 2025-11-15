ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È¡×ºÇ½ª¿³ºº¤Ë±þ±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCheerSPOT¡×¤Ç¤Î±þ±ç¡ÊCheer¡Ë¿ô¤¬Ï¢Æ°
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È±þ±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCheerSPOT(TM)¡Ê¥Á¥¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒINFORICH¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Group CEO¡§½©»³¹Àë¡¢°Ê²¼¡¢INFORICH¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È¡ÊGIRLS BATTLE AUDITION¡Ë¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖCheerSPOT¡×¤Ç¤Î±þ±ç¹¹ð¿ô¤ò¿³ºº¤Î»²¹Í¤È¤¹¤ëÏ¢Æ°´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÌó5Ëü7000Âæ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖCHARGESPOT¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÇÞ²ð¤È¤·¡¢¡ÖCheerSPOT¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤òºÇ½ª¿³ºº¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤ò¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¿³ºº¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¹¹ðÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï¢Æ°´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È¡ÊGIRLS BATTLE AUDITION¡Ë¡×¤Ï¡¢LDH¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×ÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤È¡ÖCheerSPOT¡×¤¬Ï¢Æ°¤·¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¡ÖCheerSPOT¡×¤Ç½Ð¹Æ¤µ¤ì¤¿±þ±ç¡ÊCheer¡Ë¿ô¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥á¥ó¥ÐーÁª¹Í¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¸õÊäÀ¸¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Î¤¿¤á¡¢±þ±ç¿ô¤Î¸ø³«¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Íý²ò¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±þ±ç¡ÊCheer¡Ë¿ô¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁª¹Í¤ÎÃæ¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢ËÜ»Üºö¤Î¤ß¤¬Áª¹Í·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú´ë²è¤Î¾ÜºÙ¡Û
ºÇ½ª¿³ººÏ¢Æ°´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00 ～ 2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¨¥¬¥ë¥Ð¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍøÍÑ¤·¤¿±þ±ç¹¹ð¤Î½Ð¹Æ¤Ï2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾åµÏ¢Æ°´ü´ÖÁ°¤«¤é½Ð¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡¢Ï¢Æ°´ü´Ö¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³ºÅö´ü´Ö¤Î¤ß¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨15Æü15:00°Ê¹ß¤Î¿·µ¬½Ð¹Æ¤Î¾ì¹ç¡¢ÁªÂò¤Ç¤¤ë½Ð¹Æ´ü´Ö¤Ï23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§ÆüËÜ¹ñÆâ
- Áª¹ÍÊýË¡¡§¥¹¥¥ë¤ä¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î¶¨Ä´À¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÁª¹Í¹àÌÜ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖCheerSPOT¡×¤Î±þ±ç¹¹ð¿ô¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ±þ±ç(Cheer)¿ô¤Î¥«¥¦¥ó¥ÈÊýË¡¡§
±þ±ç(Cheer)¿ô¤Ï¡¢¡È½Ð¹Æ¤¹¤ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¤Î¿ô¡É¤È¡ÉCheer¤¹¤ë´ü´Ö(½µ¿ô)¡É¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£±.¡ÖCheerSPOT¡×¤Ç½Ð¹ÆÀè¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸*¤òÁªÂò
£².Îß·×¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸¡Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¿ô¤¬É½¼¨
£³.´ü´Ö¤òÁªÂò
¢¨½Ð¹Æ¤Ï¡Ö·îÍËÆü¤«¤éÆüÍËÆü¡×¸ÇÄê¤Î1½µ´ÖÃ±°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½µ¤ÎÈ¾¤Ð¤Ë½Ð¹Æ¤ò³«»Ï¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼¡¤ÎÆüÍËÆü¤Þ¤Ç¤¬1½µ¤È¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*CHARGESPOT¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸
¢§½Ð¹Æ¿ô¥«¥¦¥ó¥È¤Î»²¹ÍÎã
½Ð¹Æ¡ÊÊü±Ç¡Ë´ü´Ö¤ò2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢13Æü¡ÊÌÚ¡Ë～16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ò1½µ¡¢17Æü¡Ê·î¡Ë～23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ò2½µ¤È¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¡Ë½Ð¹Æ¤¹¤ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¤¬3²Õ½êÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¡È±þ±ç¡ÊCheer¡Ë¿ô¡É¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ï6Cheer¡Ê2½µ´Ö¡ß3²Õ½ê¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Îã¤¨¤Ð¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë～23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö½Ð¹Æ¤Î¾ì¹ç¤â¡¢16Æü¤ò1½µ¤È¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç½Ð¹Æ´ü´Ö¤Ï2½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£10Æü¡Ê·î¡Ë～23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö½Ð¹Æ¤Î¾ì¹ç¤âÆ±¤¸¤¯¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2½µ¤Ç¤¹¡£
- ´ë²è¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://service.cheerspot.com/article/1074/
- ½Ð¹ÆÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¡§https://service.cheerspot.com/how-to-use/
INFORICH¤Ïº£¸å¤â¡Ö¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤ò¼´¤Ë¡¢CHARGESPOT¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¹¹ð²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê±þ±çÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ë¥Ð¥È¡ÊGIRLS BATTLE AUDITION¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LDH¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£E-girls¤ÎÆóÂåÌÜ¥êー¥Àーº´Æ£À²Èþ¤µ¤ó¤¬¿·¥°¥ëー¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¡¢ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦ÃíÌÜ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
- ÈÖÁÈÌ¾¡§ ¥¬¥ë¥Ð¥È¡ÊGIRLS BATTLE AUDITION¡Ë
- ÊüÁ÷¡§ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó Ëè½µÅÚÍË14:30～
- ÈÖÁÈURL¡§ https://www.ntv.co.jp/GIRLS-BATTLE-AUDITION/
¡ÖCheerSPOT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCheerSPOT¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ò³èÍÑ¤·¸Ä¿Í¤Ë¿ôÉ´±ß¤«¤é¤ÎÎÁ¶âÀßÄê¤Ç¹¹ðÏÈÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»öÌ³½ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¢Íø¾å¤ÎÌäÂê¤â¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î±þ±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡ÖCheerSPOT¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖCHARGESPOT¡×¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸¾å¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÈÂç¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥µー¥Ó¥¹¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¡¡https://cheerspot.com/service
- CheerSPOT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê¥¦¥§¥Ö¥¢¥×¥ê¡Ë¡¡https://www.cheerspot.com/
- ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¡¡https://linkmix.co/41106030
※「CHARGESPOT(TM)」「CheerSPOT(TM)」は株式会社INFORICHの商標です。