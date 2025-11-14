ABCラジオ「Sky presents中村七之助のラジのすけ」、直木賞、山本周五郎賞W受賞作家・永井紗耶子氏がゲスト出演！『木挽町のあだ討ち』のルーツを明かす！

朝日放送ラジオ株式会社

歌舞伎俳優・中村七之助がパーソナリティを務めるABCラジオ「Sky presents中村七之助のラジのすけ」に、直木賞作家・永井紗耶子氏が2週にわたってゲスト出演します。ABCラジオでの放送日時は、11月15日（土）・22日（土）の23時から。

「Sky presents中村七之助のラジのすけ」は歌舞伎についての話に限らず、普段聞くことのできないようなプライベート、交友関係、趣味に至るまで中村七之助がホンネで語る番組です。2021年4月に放送開始。アシスタントを務めるのは稲村亜美。

今回、直木賞作家・永井紗耶子氏がゲスト出演します。直木賞と山本周五郎賞のW受賞作となった『木挽町のあだ討ち』は、江戸時代の芝居小屋を舞台にした物語。2025年4月には、歌舞伎座「四月大歌舞伎」で新作歌舞伎として上演されました。そして、2026年2月には柄本佑主演で映画化されることが決定。

『木挽町のあだ討ち』の話題はもちろん、大の歌舞伎好きである永井氏に歌舞伎の魅力や歌舞伎の未来などについても伺います。

11月15日（土）の放送では、『木挽町のあだ討ち』を執筆する上でのルーツが七之助との縁が深いものであると明らかになります。

また、番組放送終了後にはSky株式会社のホームページにて聞き逃し配信を行っています。

https://www.skygroup.jp/company/promotion/radinosuke/

「Sky presents 中村七之助のラジのすけ」は全国８局ネットで放送です。

各局の放送日時はこちらをご覧ください。

番組公式X：＠radinosuke（https://x.com/radinosuke）

番組公式Instagram：radinosuke（https://www.instagram.com/radinosuke/）