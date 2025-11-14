三菱電機株式会社、QUINTBRIDGE主催の「ヘルスケア領域　共創の可能性」リバースピッチ&交流会にOKIが初登壇

沖電気工業株式会社

OKIは、2025年11月25日に開催される三菱電機株式会社、QUINTBRIDGE主催のリバースピッチ&交流会に初登壇します。本イベントは、ヘルスケア領域に取り組む企業が登壇し、ヘルスケア領域に取り組む仲間を募集するリバースピッチプログラムです。

当日は、「Wellbit Sleepで挑む睡眠改善 ― IMSで推進するイノベーション」と題してプレゼンテーションを行います。現在、日本で5人に1人が睡眠課題を抱えていると言われており、睡眠の重要性が改めて注目されています。OKIが行動変容に着目した、睡眠改善サービス「Wellbit Sleep」を紹介します。また、製造業として初めて取得したOKIのイノベーションマネジメントシステムに関する取り組みにも触れ、イノベーション、ヘルスケア、睡眠改善で目指す今後についても紹介します。

本イベントの主催であるQUINTBRIDGEは、「学ぶ」「繋がる」「共創する」の3つの軸で、プログラムやイベントを実施しています。企業・スタートアップ・自治体・学生などが自由に交流し、それぞれの思いやアセットを共有しながら共創を進め、実社会での活用をめざします。

OKIは、本イベントの登壇を通じて、健康経営サービス、睡眠改善／健康に寄与するソリューションをもつパートナーとの共創を拡大します。これにより、睡眠の行動変容から多くの人の健康的な生活を促進するだけではなく、共創により幅広いニーズに応えられるよう事業を加速させていきます。

イベント概要

日時：2025年11月25日（火）14時30分-17時

場所：QUINTBRIDGE 2階 キッチン前（大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号）

参加費用：無料

申し込みURL：https://www.quintbridge.jp/event/detail/202510171606.html

睡眠習慣改善サービス「Wellbit Sleep」について

Wellbit Sleepは、利用者がLINEなどのスマートフォンアプリに日々の睡眠時刻や睡眠に関するアンケートを入力することで、パーソナライズされた行動アドバイスのメッセージを受け取ることができる睡眠習慣の改善を支援するクラウドサービスです。

仕組み

・行動の習慣化を支援するプラットフォーム「Wellbit」に、睡眠医学の知見「メッセージ規則」を搭載

・良質な睡眠につながる生活習慣や環境といった睡眠衛生を支援する技術を応用

・個人に最適な行動の提案し、睡眠習慣の改善を実現

特長

・睡眠時間や睡眠効率がグラフで可視化され、睡眠習慣改善に効果的なアドバイスがアプリから配信されます

・サービス利用終了後に、睡眠レベルや睡眠状況の変化をレポートで報告をします

リリース関連リンク

OKIヘルスケア取り組み(https://www.oki.com/jp/yume_pro/about/healthcare/wellness.html)

「Wellbit Sleep」紹介サイト(https://www.oki.com/jp/Wellbit/sleep.html)

「Wellbit」紹介サイト(https://www.oki.com/jp/showroom/virtual/lp/wellbit/)

QUINTBRIDGE（社外サイト）(https://www.quintbridge.jp/)

- 沖電気工業株式会社は通称をOKIとします。- Wellbitは、沖電気工業株式会社の商標です。- その他、本文に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

広報室

お問い合わせフォーム(https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=015j)

本件に関するお客様からのお問い合わせ先

グローバルマーケティングセンターイノベーションビジネス開発部

お問い合わせフォーム(https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=190j)