＜助成先公募＞第5回「日本の学び応援基金」募集開始（2025/11/14～2026/1/8）

「日本の学び応援基金」の目的

世界や日本の将来を担う世代の健全な成長と活躍を促すためには、あらゆる世代が自己を理解し、他者の価値観や地球上の多様な価値観を理解・共有し、共感できる環境と人材を育てることが必要です。

そのための一つの方法として、日本で培われてきた歴史や文化を学ぶことが挙げられます。歴史や文化を学ぶことは、現代社会の成り立ちを理解し、過去の教訓から学び、未来を良くするための判断力や創造力を養うことに繋がります。

この基金では、日本の「哲学」「歴史」「文化」「政治」「文学」などを学び、日本人としてのアイデンティティを育くみ、健全な青少年育成を支援する事業を助成します。

以下リンクから募集要項・応募用紙をダウンロードください。

https://np-foundation.or.jp/information/000320.html

■助成対象

日本の「哲学」「歴史」「文化」「政治」「文学」などを学び、日本人としてのアイデンティティを育み、健全な青少年育成を支援する教育事業。

※本公募では日本国内で実施する事業が対象です。

※助成対象となる事業例、対象範囲の詳細は、募集要項をご確認ください。

■助成金額

助成総額：500万円（予定）

１件あたりの助成金額：上限100万円

採択件数：5-7件程度（予定）

助成対象期間：2026年4月１日～2027年3月31日

スケジュール・応募方法

■募集スケジュール

公募開始：2025年11月14日（金）

公募締切：2026年1月8日（木）17:00

採択結果通知：2026年3月下旬（予定）

■応募方法

・基金の募集要項をよく読み、必要書類をご準備ください。

・書類および団体情報の提出は、助成電子申請システム「Graain」を通じて行っていただきます。

※郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となります。必ず「Graain」からご応募ください。

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/

お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

代表メールアドレス： info(アットマーク)np-foundation.or.jp （(アットマーク)は@に変更してください）