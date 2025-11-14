＜助成先公募＞第5回「日本の学び応援基金」募集開始（2025/11/14～2026/1/8）
「日本の学び応援基金」の目的
世界や日本の将来を担う世代の健全な成長と活躍を促すためには、あらゆる世代が自己を理解し、他者の価値観や地球上の多様な価値観を理解・共有し、共感できる環境と人材を育てることが必要です。
そのための一つの方法として、日本で培われてきた歴史や文化を学ぶことが挙げられます。歴史や文化を学ぶことは、現代社会の成り立ちを理解し、過去の教訓から学び、未来を良くするための判断力や創造力を養うことに繋がります。
この基金では、日本の「哲学」「歴史」「文化」「政治」「文学」などを学び、日本人としてのアイデンティティを育くみ、健全な青少年育成を支援する事業を助成します。
以下リンクから募集要項・応募用紙をダウンロードください。
https://np-foundation.or.jp/information/000320.html
■助成対象
日本の「哲学」「歴史」「文化」「政治」「文学」などを学び、日本人としてのアイデンティティを育み、健全な青少年育成を支援する教育事業。
※本公募では日本国内で実施する事業が対象です。
※助成対象となる事業例、対象範囲の詳細は、募集要項をご確認ください。
■助成金額
助成総額：500万円（予定）
１件あたりの助成金額：上限100万円
採択件数：5-7件程度（予定）
助成対象期間：2026年4月１日～2027年3月31日
スケジュール・応募方法
■募集スケジュール
公募開始：2025年11月14日（金）
公募締切：2026年1月8日（木）17:00
採択結果通知：2026年3月下旬（予定）
■応募方法
・基金の募集要項をよく読み、必要書類をご準備ください。
・書類および団体情報の提出は、助成電子申請システム「Graain」を通じて行っていただきます。
※郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となります。必ず「Graain」からご応募ください。
公益財団法人 日本フィランソロピック財団
公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。
財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/
お問い合わせ
お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。
代表メールアドレス： info(アットマーク)np-foundation.or.jp （(アットマーク)は@に変更してください）