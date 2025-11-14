Confluent、AIのコンテキストギャップを解消する「Confluent Intelligence」を発表

Confluent Japan合同会社

ニューオーリンズ - 2025年10月29日 - データストリーミングのパイオニアであるConfluent, Inc.(https://www.confluent.io/)は本日、コンテキストに富んだリアルタイム人工知能（AI）の構築と運用を最速で実現するConfluent Intelligenceを発表しました。Confluent Cloud上に構築されたConfluent Intelligenceは、イベント駆動型AIシステムの立ち上げと拡張に必要な全機能を提供します。 このフルマネージドスタックは、履歴データとリアルタイムデータを継続的にストリーミングで処理し、そのコンテキストをAIアプリケーションに直接提供することで、より信頼性が高く、安全性に優れ、スケーラブルなAIワークロードを実行します。Confluent Intelligenceを活用することで、企業は、信頼性の高い動的なデータに基づいたAIシステムを構築することができます。

パーマストンノース市議会データ＆AI部門責任者であるAtilio Ranzuglia氏は、次のように述べています。

「優れたAIには、優れたデータが必要です。Confluentは信頼できる真実のソースとして、高品質なデータをデータレイクやAIプラットフォームにストリーミングし、リアルタイムでモデルをトレーニングしています。Confluentは、エージェントによるワークフローの自動化に必要なコンテキストとオーケストレーションを提供し、スマートシティへの変革を加速させているのです」

企業は生成AIに3,000億～4,000億ドルを投じていますが、MITの「The State of AI in Business 2025」(https://nanda.media.mit.edu/) レポートによると、その取り組みの95%は成果を上げていないとされています。最大の障壁はコンテキストです。つまり、既成モデルで効果的に推論するには、出来事、関係性、意味といったコンテキストを完全に理解する必要があります。これを行うには、過去に起きたことを評価し、現在起きていることに適応させ、その情報を遅延なくAIに提供できるよう、データを継続的にストリーミングして処理できるインフラが必要です。この評価・適応・提供のサイクルを常時稼働させることで、単なるチャットボットを超え、実用レベルのAIエージェントの構築が可能になります。しかし、これらすべての機能を備えた単一の製品は市場に存在せず、結果として複雑で断片的なワークフローが生まれ、失敗が避けられない状況となっています。

Confluent の最高経営責任者（CEO）兼共同創業者であるJay Krepsは、次のように述べています。

「Confluentを立ち上げたのは、企業全体で情報が自由に行き渡り、リアルタイムに意思決定できるようにするという、データ分野における最も困難な課題のひとつに取り組むためでした。この基盤があるからこそ、ConfluentはAIのコンテキストギャップの解消において独自の立場を築いています。既成のモデルは強力ですが、継続的なデータの流れがなければ、企業にとって真に価値ある意思決定をタイムリーに行うことはできません。だからこそ、データストリーミングが不可欠なのです」

Confluent Intelligence: エンタープライズ対応AIのエンジン

Confluent Intelligenceは、Apache Kafka(R)とApache Flink(R)を活用した、コンテキストに富んだリアルタイムのAI向けのフルマネージドサービスです。AIエージェントやアプリケーションの立ち上げとスケーリングに必要な基盤を包括的に提供します。組み込みのガバナンス機能、低レイテンシのパフォーマンス、完全なリプレイ機能を備えたConfluent Intelligenceは、AIのユースケースをPoCから本番環境へと迅速に移行させます。主な機能は以下の通りです。

●Real-Time Context Engineによる強化(https://www.confluent.io/press-release/real-time-context-engine/) - このフルマネージドサービスは、KafkaやFlink上で構築されたAIエージェントやアプリケーション、あるいはMCP (Model Context Protocol）を通じて外部連携されたAIエージェントやアプリケーションに対して、構造化された信頼性の高いコンテキストをストリーミングで提供します。Real-Time Context Engineを活用することで、チームはKafkaに直接触れたり、バックエンドインフラを管理したりすることなく、リアルタイムのコンテキストと信頼できるデータを一元的に取得でき、AIへの取り組みを加速させることができます。現在、Early Access版として提供中です。

●Streaming Agentsによる構築(https://www.confluent.io/press-release/streaming-agents-observe-reason-act/) - Flink上でイベント駆動型エージェントをネイティブに構築・展開・オーケストレーションできます。エージェントがリアルタイムで観察・判断・行動を行う際にデータ処理とAI推論を統合し、手動入力に常に頼る必要性を排除します。ストリーム処理のパイプラインにエージェントAIを直接組み込むことで、Streaming Agentsは、チームが企業全体でインテリジェントかつコンテキスト対応の自動化を実現できるようにします。現在、Open Preview版として提供中です。

●組み込みの機械学習（ML）機能による分析(https://docs.confluent.io/cloud/current/ai/builtin-functions/overview.html) - Flink SQLで、異常検知、予測、モデル推論、リアルタイムでの可視化といった複雑なデータサイエンスのタスクを簡素化します。これらにより、チームはスピードと高い適応力をもって、スマートな意思決定につながる実用的な洞察を得ることができます。現在、Confluent Cloudで一般提供を開始しています。

GEPシニアエンジニアリングマネージャーであるNithin Prasad氏は、次のように述べています。

「AIを活用した調達およびサプライチェーンのユースケースは、GEPの事業の中核をなすものです。Confluentは、リアルタイムのストリーミングデータによって当社のモデルを支え、データ損失への懸念を払拭するストリーミングプラットフォームを提供することで、これらのユースケースを実現させています」

ConfluentはAnthropic社との協業を強化し、次世代のエージェンティックAIを推進

Confluentは、Anthropic社が開発したClaudeをStreaming Agentsにおけるデフォルトの大規模言語モデル（LLM）として採用し、Confluentの先進的なデータストリーミングプラットフォームにネイティブ統合します。Anthropic社の推論モデルとConfluentのリアルタイムデータ基盤を組み合わせることで、企業は、ノイズが排除され重要な事象を優先する高度な異常検知や、瞬時にパーソナライズされた体験を提供するカスタマイズ機能など、適応性が高くコンテキストに富んだAIシステムを構築できるようになります。

補足情報

●Real-Time Context EngineやAIとデータストリーミングの未来についての詳細は、Confluent の最高経営責任者（CEO）兼共同創業者のJay Krepsによるブログ記事(http://confluent.io/blog/introducing-real-time-context-engine-ai/)とプレスリリース(https://www.confluent.io/press-release/real-time-context-engine)（英語）をご覧ください。

●Streaming Agentsの最新アップデートの詳細は、ローンチブログ(https://www.confluent.io/blog/2025-q4-streaming-agents-update/)とプレスリリース(https://www.confluent.io/press-release/streaming-agents-observe-reason-act/)（英語）をご覧ください。

●Confluent Private Cloud(https://www.confluent.io/ja-jp/press-release/confluent-private-cloud/)およびTableflow(https://www.confluent.io/ja-jp/press-release/Tableflow-powers-real-time-AI-across-clouds/)の主要な新機能のプレスリリースをご覧ください。

