【11月18日リリース】AI美少女が「さっさとやれ！」と叱咤激励！先延ばし癖を撲滅する新感覚タスク管理アプリ『辛辣タスク』

ルミレット

個人開発者の「ルミレット」は、AIキャラクターがユーザーのタスク管理を厳しくサポートする、新感覚のタスク管理アプリ『辛辣タスク』を、2025年11月18日(火)よりApp StoreおよびGoogle Playにて提供開始することをお知らせいたします。

AI美少女が「甘えるな！」と辛辣に叱咤激励！

先延ばし癖を撲滅する新感覚タスク管理アプリ「辛辣タスク」

2025年11月18日(火)にiOS/Androidでリリース

公式サイト： https://sites.google.com/view/shinratsutask/

「辛辣タスク」とは

「辛辣タスク」は、“優しいだけがサポートじゃない”をコンセプトに開発された、全く新しいタスク管理アプリです。オリジナルAIキャラクターの「佐 美奈（たすく みな）」が、ユーザーのタスクの進捗状況を把握し、時に「さっさとやれ」、時に「仕事が全然進んでないじゃないか」といった愛のある(?)辛辣な言葉で叱咤激励。従来のタスク管理アプリではモチベーションが続かなかった方や、先延ばし癖に悩む方の課題を解決し、楽しくタスクを完了へ導きます。

「辛辣タスク」の主な特徴

1. AI美少女「佐 美奈」による、パーソナルな叱咤激励

ホーム画面のキャラクターアイコンをタップすると、現在のタスクの進捗状況に基づいて、AIがリアルタイムでコメントを生成します。タスクが順調に進んでいれば少しだけ優しい言葉を、滞っていれば容赦ない言葉を投げかけ、ユーザーのやる気に火をつけます。生成されたコメントは画像としてワンタップでSNSにシェアでき、ハッシュタグ「#辛辣タスク」「#辛辣すぎるよ佐さん」と共に友人や同僚と楽しむことも可能です。

2. “面倒”をAIが解決。キーワードだけでタスクと工程を自動生成

「新しいタスクの追加」画面で「Webサイト改善」といった大まかなキーワードを入力するだけで、AIがタスクのタイトル、目標達成までに必要な複数のプロセス、さらには各プロセスの期限までを自動で具体的に設定します。「何から手をつけていいか分からない」という計画段階のハードルを下げ、すぐに行動に移すことができます。

3. チャットからタイマーまで。本格的なタスク管理機能を網羅

タスクとプロセスを一覧で管理する基本機能に加え、期限を視覚的に把握できるカレンダー機能、一つの作業に集中するためのタイマー機能など、本格的なツールも搭載しています。さらにプレミアムプランでは、「佐 美奈」と直接チャットでタスクの壁打ちや相談をすることも可能。あなたの仕事をあらゆる角度からサポートします。

料金プラン

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iohharaHeQw ][表: https://prtimes.jp/data/corp/173351/table/1_1_03721da7b88e5f3052829e0cbfe4748b.jpg?v=202511151158 ]

※トークンは、AIによるタスク生成やコメント生成時に消費されます。

アプリ概要

開発の背景

- アプリ名: 辛辣タスク- ジャンル: 仕事効率化、エンターテインメント- リリース予定日: 2025年11月18日(火)- 価格: 基本無料(アプリ内課金あり)- 対応OS: iOS / Android- 公式サイト: https://sites.google.com/view/shinratsutask/- App Store URL: https://apps.apple.com/jp/app/%E8%BE%9B%E8%BE%A3%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF/id6751396837- Google Play URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yocko.shinratsutask- プレスキット: https://drive.google.com/drive/folders/1RxaqoXfzrOnbehkZatkUNObbLUR9iqDE?usp=sharing

開発者自身なまけ癖があったのでそれを解決しようと思い作りました。SNSなどでのシェアもできるので、AIだけではなく誰かに見せることでモチベーションを保てればいいなと思っております。

開発者情報

屋号: ルミレット (https://sites.google.com/view/lumilet)

Webアプリ、スマホアプリ(Android/ios)、デスクトップアプリなどを作成しています。AIと連携したものがメインですがそれ以外も作ります。

本件に関するお問い合わせ先

ルミレットお問い合わせフォーム：https://sites.google.com/view/lumilet/contact

担当：横山周平

Email: lumilet.ys@gmail.com