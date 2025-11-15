群馬サファリパークで「VR体験割」がスタート！

群馬サファリ・ワールド株式会社

群馬サファリ・ワールド株式会社（本社：群馬県富岡市、代表取締役：菊池祥一）が運営する本格サファリ体験施設「群馬サファリパーク」（群馬県富岡市）では、2025年11月15日（土）より、園内屋内施設「わくわくアドベンチャーランド」で人気のVRアトラクションをお得に体験できる「期間限定！VR体験割」キャンペーンを実施いたします。

動物たちの生命力とVRの躍動感を、ぜひ群馬サファリパークで体験してください。

本キャンペーンは、サファリ見学とあわせてVR体験をお楽しみいただくことで、より幅広い年代のお客様に「全天候型の新しい遊び方」をご提供することを目的としています。期間中は、入園券とVR体験チケットをセット購入していただくことで、通常価格よりお得な料金でご利用いただけます。

群馬サファリパーク入場ゲート■VRとは

専用のゴーグルを装着して、まるでその場にいるような臨場感を味わえる仮想現実（Virtual Reality）体験です。

群馬サファリパークの「わくわくアドベンチャーランド」では、空を飛ぶような爽快感が楽しめる「ウルトラ逆バンジー」や、世界旅行気分を味わえる「コスモバルーン」など、迫力満点の映像と体感型アトラクションをお楽しみいただけます。映像・音響・風・水の演出を取り入れた体験ができる、遊びのクオリティが高い施設となっており、天候に左右されず遊べる、人気の屋内エンタメ施設となっています。

■ VR体験割の概要

・実施期間： 2025年11月15日（土）～12月14日（日）

・セット割引内容（税込）：

大人 入園料3,200円＋VR体験1,000円＝4,200円のところ、VR体験割で3,200円で提供

子供 入園料1,700円＋VR体験1,000円＝2,700円のところ、VR体験割で1,700円で提供

※子供料金は（3歳～中学生）身長制限やディスプレイ着用など利用条件があります

※セット購入でVR体験費用1回が実質無料になります

※対象アトラクション：「ウルトラ逆バンジー」「コスモバルーン」いずれか1回体験

VR体験割のイメージ■ 群馬サファリパークが提案する“ふたつの冒険体験”

「動物たちの迫力あるリアル体験」と「VRによる非日常の仮想体験」。この両方を体験できるのが群馬サファリパークならではの魅力です。

サファリエリアでは、ライオン、ホワイトタイガー、キリン、ゾウなどの動物たちを間近で観察でき、屋内エリアでは、まるで空を飛んでいるような浮遊感を味わえる「ウルトラ逆バンジー」や世界旅行気分を楽しめる「コスモバルーン」を設置。天候に左右されず、ファミリー・カップル・友人グループなど、どなたでもお楽しみいただけます。

■ 体験者の声

実際にVR体験を楽しんだお客様からは、以下のような声をいただいています。

- 「サファリの動物たちを見たあとにコスモバルーンで空を飛んだら、まるで世界を旅しているみたいでした！ 子どもも大喜びでした」（東京都・30代女性）- 「天気が悪くても遊べるのがありがたいですね。動物観察もVR体験も両方体験できて一日中楽しめました」（埼玉県・40代男性）- 「普段は味わえないスリルがすごい！『ウルトラ逆バンジー』は本当に宙に浮いている感覚で、思わず叫んでしまいました」（群馬県・20代女性）

来園者からは、「動物とVR、両方の“非日常”を一度に楽しめる」「雨の日でも満足できる」と好評をいただいております。

■ 群馬サファリパークよりメッセージ

当園は「動物×テクノロジー」をテーマに、自然の魅力と最新の体験を融合させた“進化するサファリパーク”として、今後も新しい体験型コンテンツを展開してまいります。この機会にぜひ、動物たちの息づかいを感じながら、VRで味わうもう一つの冒険世界をお楽しみください。皆さまのご来園を心よりお待ちしております。

【施設概要】

野生の王国 群馬サファリパーク

運営：群馬サファリ・ワールド株式会社

所在地：群馬県富岡市岡本1番地

営業時間：9:30～16:30（最終入園15:30）

休園日：毎週水曜日および指定日

公式サイト：https://safari.co.jp/

TEL：0274-64-2111（代表）

ウルトラ逆バンジーのイメージコスモバルーンのイメージ