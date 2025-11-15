人気ポッドキャスト番組から誕生した“植物”で優しく整える場所 『喫茶 植物最高』が11/16グランドオープン

株式会社 植物最高

「英国式植物療法(西洋漢方)」「漢方」「和漢」「アーユルヴェーダ」を取り入れたオリジナルブレンド ハーブティー専門店 ”NeRoLiherb” の主宰、植物療法士の菅原あゆみと新羅慎二(湘南乃風・若旦那)の” 植物で健康になる方法”を伝える大人気のポッドキャスト番組「植物最高 Radio」から誕生した、五感で めぐることができる『喫茶 植物最高』が 2025 年 11 月 16 日(日)に東京・原宿についにグランドオープン。

メニューにはオーガニック・無添加はもちろんのこと、世界中から厳選したハーブと信頼できる農家さん からの野菜などを用いた薬酒・薬茶、薬膳カレーをメインにご提供。

身体がホッと安らぐスイーツもご用意しており、「植物最高 Radio」でご紹介した菅原あゆみのオリジナルレシピの数々を定期的に提供し、事前予約にて薬膳火鍋もお楽しみいただけます。

深呼吸をするように植物でやさしく心と体をほどき、バランスを整える空間を...

ラジオから流れるあの声とともに、健康的に美味しく飲んで、食べて、見て、嗅いで。

ようこそ、多くの人の心を掴む「植物最高 Radio」の世界へ。

“僕の本職はミュージシャンです。

ミュージシャンにとって、喉のコンディションを保つことはとても重 要なことです。しかし、いくら気をつけても、どうしても声が出ないときはやむを得ず、ステロイドを使 用してました。でも、それでは必ず副作用が出て、喉はなんとかなるが身体がボロボロになってしまう、 そんなことを繰り返していました。

そんな時にネロリハーブの菅原あゆみさんに出会い、植物療法を生活に取り入れ始めました。

即効性のある対処療法ではありませんが、ケアという面では最善でした。

さらにハーブは腸内環境を整えてくれるので、不眠、頭痛、アレルギー、体が重い、というような特に原 因が思いあたらない不調のときも、即効ではないですが気づけばよくなってることを体感しました。 おかげで今はステロイドを飲んでいません。

植物は 40 度以上のアルコールに漬けることで薬効成分を 100%引き出せると知り、お酒を楽しみながら、 ハーブの力で元気になれる薬酒。インドでは毎日の体調や天候によってスパイスを変えて身体の健康を 維持する薬のようなご飯の薬膳カレーは 40 種類のスパイス入り。お酒を飲めない方やまだ仕事中の方、 ゆっくり深呼吸するような余白を楽しむ方の為のハーブティー。

あと、ラジオで紹介された料理を毎月品 を変えて出していきます。まさに「植物最高 RADIO」から生まれた店。『喫茶 植物最高』を堪能してください。

『喫茶 植物最高』共同オーナー 新羅慎二

“地球のヒーラーといえる植物とともに生きることは、自分をやさしく整えること。『喫茶 植物最高』で 過ごすひとときが、あなたの五感をめぐらせ、明日をやさしく照らす力になりますように。”

『喫茶 植物最高』共同オーナー 菅原あゆみ

薬酒 \1,680~薬茶 \950~植物最高カレー

菅原あゆみ / 植物療法士/「NeRoLi herb」主宰

2015 年より「大切な人や、家族のための植物療法」をコンセプトに、「NeRoLi herb」を立ち上げる。英 国式植物療法、漢方、和漢、アーユルヴェーダなどを基本としたオリジナルメソッドを確立し、産地や製 法などを厳選した本物の植物の力を広める。個人の体調に合わせたブレンドハーブのカウンセリングは、 1年以上予約の取れないほど人気になり、現在は完全紹介制となっている。女優、モデル、ヘア&メイク アップアーティストなど、美のプロフェッショナルたちからの信頼も厚い。主な著書に「植物はどんなと きも私の味方! 幸せになるためのハーブレシピ」(世界文化社)、「植物の力でキレイになる ネロリハー ブ」(主婦の友社)、「読む『植物最高』」(徳間書店)がある。

新羅慎二 / 湘南乃風 若旦那

2001 年に湘南乃風のメンバー「若旦那」としてデビュー。瞬く間にジャパニーズレゲエの代表格となる。 2011 年、ソロ活動をスタートさせ、2018 年からは本名で活動を行う。現在、楽曲提供はもちろん、俳優 としての活動も行い、ドラマ・舞台にも出演。社会貢献活動も積極的で、自然災害被災地の支援なども継 続的に行っている。