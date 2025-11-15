麻布十番『MOON FOREST ムーンフォレスト』上海蟹を堪能する【冬季限定コース】＆12月限定【クリスマス・アニバーサリーコース】が始まりました！

ＨＡＮＡ ＨＯＳＰＩＴＡＬＩＴＹ株式会社

2025年9月、麻布十番にオープンしたモダン香港広東料理レストラン『MOON FORESTムーンフォレスト（月林閣）』では、2025年11月10日（月）～2026年1月31日（土）の期間、冬季限定コースおよびアラカルトメニューの提供を開始いたしました。

さらに、2025年12月1日～12月30日までの期間限定で、スパークリングワイン付きの「クリスマス・アニバーサリーコース」も登場します。

東京タワーを一望できる上質な空間で、ミシュラン星獲得店出身のシェフが手掛ける冬だけの贅沢な広東料理をお楽しみください。

冬限定の牡丹コースのイメージです。■冬季限定メニューのテーマ：「冬の極味 - 上海蟹 × 白子 × カラスミ」

今年の冬メニューでは、広東料理の伝統技法に冬の日本食材を融合。

旬の上海蟹をはじめ、濃厚な旨味の鱈白子、香ばしいカラスミなど、

この季節にしか味わえない高級食材を贅沢に取り入れました。

香港料理の伝統をベースに、日本の旬が持つ繊細さを重ね合わせた、

“MOON FOREST”ならではの冬の味覚の饗宴をお届けします。

■シェフ紹介料理長 五月女和正

料理を率いるのは、マンダリンオリエンタル東京「センス」にてジュニアスーシェフとして創業期から携わり、ミシュラン星獲得に貢献した五月女和正（さおとめ かずまさ）シェフ。

その後、ロンドン発のモダンチャイニーズ「YAUMAY」の日本上陸時にスーシェフ（副料理長）として参画し、再びミシュランセレクション入りを果たしました。

香港料理の伝統を軸に、ヨーロッパや日本の旬食材を融合させた独自の感性で、ここでしか味わえない「洗練されたモダン広東料理」を創り上げています。

■冬限定コース概要（2025年11月10日～2026年1月31日）

MOON FORESTでは、冬の味覚を代表する高級食材〈上海蟹・白子・カラスミ〉を中心に、

香港伝統の技法とモダンな感性を融合させた3種の特別コースをご用意しました。

旬の国産食材と広東料理の粋を極めた、至高の一皿をお楽しみください。

冬季限定◆牡丹コース（全12品） 16,300円（税別）鮮魚の蒸し物 上海蟹ソース

冬の高級食材〈上海蟹・白子・カラスミ〉を取り入れ、香港伝統の技で繊細に仕立てた人気ディナーコース。

MOON FORESTの定番料理と季節の滋味を一度にお楽しみいただけます。

主な料理内容：

キャビア焼売／北海道産雲丹とクラゲの冷菜／宮崎県産豚の香港ロースト叉焼／鱈の白子春巻き唐墨添え／すっぽん干し貝柱入り蒸しスープ／香港ダック／鮮魚の蒸し物 上海蟹ソース／お茶薫るクリスピーチキン／香港海老ワンタン麺／マンゴーココナッツミルク（楊枝甘露）／一口お菓子

冬季限定◆金紫荊（きんしけい）コース（全14品） 27,250円（税別）鱈の白子春巻き唐墨添え

冬の味覚〈上海蟹・白子・カラスミ〉を軸に、フカヒレ・鮑・雲丹・フォアグラ・活オマール海老・和牛など、旬の高級食材を贅沢に使用した冬限定フルコース。MOON FORESTが誇る冬の真髄を堪能できる特別なプランです。

主な料理内容：

キャビア焼売／北海道産雲丹とクラゲの冷菜／宮崎県産豚の香港ロースト叉焼／鮑の肝和え／鱈の白子春巻き唐墨添え／気仙沼産フカヒレの煮込み 黄金コラーゲンスープ／フォアグラ入り香港ダック／

オマール海老テールのXO醬炒め／オマール海老爪のカダイフ揚げ／和牛ヒレステーキ 豆鼓ソース／上海蟹あんかけ炒飯／マンゴーココナッツミルク（楊枝甘露）／桂花ゼリー

🌕 冬季限定◆月林閣（げつりんかく）コース（全15品） 54,546円（税別）フカヒレの煮込み 上海蟹スープ仕立て

MOON FOREST最高峰の特選ディナー。

濃厚な上海蟹スープと特製あんかけ炒飯に加え、白子・カラスミ・吉浜干し鮑・フカヒレ・フォアグラ・活オマール海老・和牛など、冬の極上食材を尽くした珠玉のコースです。

特別な記念日や接待にふさわしい、至福のひとときを演出します。

主な料理内容：

キャビア焼売／北海道産雲丹とクラゲの冷菜／宮崎県産豚の香港ロースト叉焼／牡丹海老と帆立貝の紹興酒漬け／鱈の白子春巻き唐墨添え／フカヒレの煮込み 上海蟹スープ仕立て／香港ダック／吉浜干し鮑の煮込み／オマール海老テールのXO醬炒め／オマール海老爪のカダイフ揚げ／和牛ヒレステーキ 豆鼓ソース／上海蟹あんかけ炒飯／マンゴーココナッツミルク（楊枝甘露）／金木犀ゼリー

※提供期間：2025年11月10日～2026年1月31日（事前予約制のコースあり）

※内容は仕入れ状況により変更となる場合がございます。

12月限定◆2025 XMAS クリスマス・アニバーサリーコース（全8品） ※乾杯用スパークリングワイン1杯付き 13,800円（税別）クリスマス・アニバーサリーコースのデザートイメージ

東京タワーの夜景を眺めながら楽しむ、聖夜限定の特別ディナー。

乾杯のスパークリングワインと華やかなデザートプレートが付いた、

大切な方とのデートや記念日・アニバーサリーに最適なコースです。

繊細な広東料理の技に、季節の彩りとクリスマスの華やかさを添えた全8品。

MOON FORESTならではの優しい香りと上品な味わいで、

心温まるひとときを演出いたします。

主な料理内容：

アミューズ 雲丹をのせた人参のピューレ／サーモンのコンフィ レモン風味の葱生姜ソース／季節の蒸しスープ／海老のマンゴーマヨネーズ和え／お茶薫るクリスピーチキン／野菜ココナッツカレーあんかけ炒飯／クリスマスデザートプレート／金木犀ゼリー

※提供期間：2025年12月1日～12月30日

※12月24日・25日は2部制（18:00～／20:00～）・2時間制となります。

■MOON FORESTここがポイント！ディナーコースのイメージ

◆ 東京タワーを望む絶景：テラスから煌めく夜景を一望。

◆ 革新的なモダン広東料理：伝統と旬の食材を融合させた洗練されたコース。

◆ 唯一無二のバー体験：創作カクテルとともに味わう新しい香港ダイニング。

◆ 好立地：麻布十番駅から徒歩1分、新築ビル最上階の特別なロケーション。



MOON FORESTは料理だけではなく、味覚・嗅覚・視覚・触覚・聴覚を満たす総合的な体験。

東京タワーを望む特別なロケーションとともに、新しい広東料理の世界をお届けいたします。

■店舗情報MOON FOREST ムーンフォレスト

店舗名：MOON FOREST（ムーンフォレスト）

モダン香港広東料理レストラン＆バー

住所：東京都港区東麻布3-5-9 THE GALA TOWER AZABU 6F

電話番号：03-6277-6394

SNS等： Website(https://moon-forest.jp) | Instagram(https://www.instagram.com/moonforest.azabu/) | TikTok(https://www.tiktok.com/@moonforest.azabu)

予約： 食べログ(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13311858/) | Tablecheck (English)(https://www.tablecheck.com/ja/shops/moon-forest/reserve)

営業時間

ランチ 12:00～15:00（L.O 14:30）

ディナー 18:00～23:00（L.O 22:00）

■メディアお問い合わせ

MOON FOREST 広報担当

Email：PR@moon-forest.jp