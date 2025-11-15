PC版PUBG コミュニティ大会「WECUP#2 SQUAD」エントリー募集のお知らせ

Nemu Studio合同会社

■主催者情報

Nemu Studio合同会社

ゲーミングマウスパッドブランド「WEPAD」

https://www.wepad.jp/

■大会スケジュール

2025年12月13日20時開始

（予選がある場合：2025年12月12日 21時より予選開始）

■大会内容

モード：Esports

視点：FPP

マップ：サイクル（erangel , miramar , Taego）

賞金/賞品：優勝チーム 200,000円 ｜ MVP選手1名 BRAZENゲーミングチェア

優勝判定：先に2回ドン勝したチーム（キル数不問）

募集チーム数：40チーム（20チームを超えた場合前日に予選開催）

参加可能年齢：17歳以上

公式配信：https://www.twitch.tv/wecup_official

■その他ルール

・本部配信のゴースティング（配信を見ながら大会に参加すること）

・大会への遅刻（合開始時間に間に合わない（遅刻）場合は例外なく失格となります。）

・大会進行用Discordの招待URL、Discord、内または、大会中に知り得た情報の漏洩

・カスタムマッチのパスワードの漏洩

・チーミング・談合（大会進行中に外部VCでの通話など不当に他のチームの参加者

・チーム・第三者と協力や、チャットなどを用いて情報交換をする行為）

・大会に申請したチームメイト以外の第三者とボイスチャット等で通話や、チャットをしながら参加する事は出来ません。使用していた事が発覚した場合は該当プレイヤーを即座に失格とさせて頂きます。

・他参加者へのプレイ妨害、煽り、不快感を与える行為

・大会の進行の妨害

・虚偽の登録・申請

・大会への参加条件を無視、身分を偽ること ・大会配信の無断ミラー配信禁止

・申請にないPUBG IDでの出場不可

・ルールを理解いただけない方の参加不可

■エントリー方法

WECUP Discordにて受付

https://discord.gg/bnuJpZpcug

■PC版PUBG:BATTLEGROUNDS コミュニティ大会「WECUP」とは

PC版PUBG: BATTLEGROUNDSのコミュニティに向けて、月に1度開催される定期コミュニティ大会です。

本大会ではTPP/FPPのEsportsモードカスタムマッチを採用し、誰もが気軽に参加できる競技環境を提供いたします。

また、当イベントはデュオモード・スクワッドモードを問わず、1名からエントリー可能となっております。

より多くのプレイヤーに参加の機会を広げ、コミュニティ全体で楽しめるイベントを目指しています。

■運営会社 Nemu Studio合同会社について

Nemu Studio合同会社は、「コミュニティが創るコミュニティ」というコンセプトのもと、ゲームおよびeスポーツ分野におけるコミュニティの発展を目指して設立されました。

現在はPUBGコミュニティ大会「WECUP」の運営をはじめ、FiveMサーバーの開発、さらに国内最大級のユーザー数を誇るマインクラフトサーバーの運営など、多角的に事業を展開しております。

ホームページ：https://nemu-studio.com/

■主催「WEPAD」について

ゲーミングマウスパッドブランド「WEPAD」は、「あなたとファンを繋ぐオンリーワンマウスパッド」というコンセプトのもと誕生しました。

オリジナル商品を展開せず、クリエイターや企業とのコラボレーションに特化した“タイアップ型ブランド”として展開しています。

WEPADの大きな特徴は、一般的なゲーミングマウスパッドとは異なり、ゴム100%で製造されている点にあります。

この新しい製品は、ゲーマーの皆様のプレイをより快適にサポートし、大きな力となることを目指しています。

■WECUPご協賛企業募集中

WECUPへのご協賛にご関心をお持ちの企業様には、詳細資料をご用意しております。

ご希望の際は、下記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：contact@nemu-studio.com