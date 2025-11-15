PC版PUBG コミュニティ大会「WECUP#2 SQUAD」エントリー募集のお知らせ
■主催者情報
Nemu Studio合同会社
ゲーミングマウスパッドブランド「WEPAD」
https://www.wepad.jp/
■大会スケジュール
2025年12月13日20時開始
（予選がある場合：2025年12月12日 21時より予選開始）
■大会内容
モード：Esports
視点：FPP
マップ：サイクル（erangel , miramar , Taego）
賞金/賞品：優勝チーム 200,000円 ｜ MVP選手1名 BRAZENゲーミングチェア
優勝判定：先に2回ドン勝したチーム（キル数不問）
募集チーム数：40チーム（20チームを超えた場合前日に予選開催）
参加可能年齢：17歳以上
公式配信：https://www.twitch.tv/wecup_official
■その他ルール
・本部配信のゴースティング（配信を見ながら大会に参加すること）
・大会への遅刻（合開始時間に間に合わない（遅刻）場合は例外なく失格となります。）
・大会進行用Discordの招待URL、Discord、内または、大会中に知り得た情報の漏洩
・カスタムマッチのパスワードの漏洩
・チーミング・談合（大会進行中に外部VCでの通話など不当に他のチームの参加者
・チーム・第三者と協力や、チャットなどを用いて情報交換をする行為）
・大会に申請したチームメイト以外の第三者とボイスチャット等で通話や、チャットをしながら参加する事は出来ません。使用していた事が発覚した場合は該当プレイヤーを即座に失格とさせて頂きます。
・他参加者へのプレイ妨害、煽り、不快感を与える行為
・大会の進行の妨害
・虚偽の登録・申請
・大会への参加条件を無視、身分を偽ること ・大会配信の無断ミラー配信禁止
・申請にないPUBG IDでの出場不可
・ルールを理解いただけない方の参加不可
■エントリー方法
WECUP Discordにて受付
https://discord.gg/bnuJpZpcug
■PC版PUBG:BATTLEGROUNDS コミュニティ大会「WECUP」とは
PC版PUBG: BATTLEGROUNDSのコミュニティに向けて、月に1度開催される定期コミュニティ大会です。
本大会ではTPP/FPPのEsportsモードカスタムマッチを採用し、誰もが気軽に参加できる競技環境を提供いたします。
また、当イベントはデュオモード・スクワッドモードを問わず、1名からエントリー可能となっております。
より多くのプレイヤーに参加の機会を広げ、コミュニティ全体で楽しめるイベントを目指しています。
■運営会社 Nemu Studio合同会社について
Nemu Studio合同会社は、「コミュニティが創るコミュニティ」というコンセプトのもと、ゲームおよびeスポーツ分野におけるコミュニティの発展を目指して設立されました。
現在はPUBGコミュニティ大会「WECUP」の運営をはじめ、FiveMサーバーの開発、さらに国内最大級のユーザー数を誇るマインクラフトサーバーの運営など、多角的に事業を展開しております。
ホームページ：https://nemu-studio.com/
■主催「WEPAD」について
ゲーミングマウスパッドブランド「WEPAD」は、「あなたとファンを繋ぐオンリーワンマウスパッド」というコンセプトのもと誕生しました。
オリジナル商品を展開せず、クリエイターや企業とのコラボレーションに特化した“タイアップ型ブランド”として展開しています。
WEPADの大きな特徴は、一般的なゲーミングマウスパッドとは異なり、ゴム100%で製造されている点にあります。
この新しい製品は、ゲーマーの皆様のプレイをより快適にサポートし、大きな力となることを目指しています。
■WECUPご協賛企業募集中
WECUPへのご協賛にご関心をお持ちの企業様には、詳細資料をご用意しております。
ご希望の際は、下記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先：contact@nemu-studio.com