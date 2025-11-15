ヘアケアの最高峰へ！美髪・髪質改善コンテスト「Panasonic Beauty Awards 2025」本日より募集スタート。コンテストを通じ、「美髪」「髪質改善」の定義の明瞭さを目指していきます。

ヒルミックス株式会社

ヒルミックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡康之）は、2025年11月15日（金）より、ヘアケアの最高峰へ！美髪・髪質改善コンテスト「Panasonic Beauty Awards 2025」の募集を開始します。本コンテストは、「美容師の技術と創造性を磨き上げ、髪質改善に関する新たな可能性を広げたい。」という想いで開催。本コンテストを通じ、美容師の皆様を応援し、業界全体の発展に寄与する場を提供いたします。

目指すのは、あこがれの美髪。本来もつ髪の美しさをひきだし、ダメージレス・うるおいのある魅力的な髪へ近づけること。パナソニックのドライヤー nanocare ULTIMATE を使用したヘアケアスキルを、選考してまいります。

美容師業界では、「髪質改善」というワードと施術の手法を定める定義が不明瞭であり、本コンテストを通じで「髪質改善」の定義づけを少しでも明瞭にし、「髪質改善」がお客様にとって満足度が高く、高い価値をもつ施術になっていければと思っております。また、「髪質改善」を通じて目指していく美髪（びはつ、びがみ）を「あこがれの美髪」と表現し、本コンテストの審査基準を具体的にすることで、美髪の評価基準の一躍になることを目指していきます。

■ あこがれの美髪へ髪質を改善

・本来もつ髪の美しさをひきだし、ダメージレス・うるおいのある魅力的な髪へ

・表面的な熱加工や、髪質をいためる薬液加工よりも、髪質に向き合った改善へ

・髪の毛が真円に近づき、揉んだ時にはりこしがあり、髪ごとに指のすべりがよい。

結果、ふんわり、風にたなびくさらさらな、しなやかな髪。

・エイジングによるうねりをおさえ、健康で、あこがれられる美しい髪へ

■ コンテスト審査基準

・ドライ技術

ハンドドライヤー後の指通り、ツヤ。ドライヤーでどこまで仕上げられるか。（傷ませずうるおわす）

・髪質測定

パナソニック独自の髪質測定機でヘア分析。キューティクル、表面ダメージ、髪の強さ、さらさら感、しっとり感などを評価。

・薬液技術

髪質にあわせた薬液レシピ。剤、時間、容量など。うねりを伸ばす、髪質に合ったレシピの配合。

・毛先ケア技術

毛先５cmまでケアできているか。毛先がチリついていないか。

・仕上げ技術（全体）

不自然なまっすぐではないか。カットラインにあわせてふんわり自然か。

・ヘア流れ技術

動きのある状態でのまとまり感本来もつ髪の美しさをひきだし、ダメージレス・うるおいのある魅力的な髪へ。

・洗い上がり

施術後の薬液を落とした状態でも髪はきれいでありつづけるか。

・施術時間

お客様に過度な負担を与えない施術時間。

・接客話法

お客様の悩みに対する改善、施術目的、施術手法の説明は適切か。

【主催・協賛・協力】

主催：ヒルミックス

特別協賛： Panasonic Beauty

協力：anan

ハリウッド美容専門大学校

ベルエポック美容専門学校

suntieMn

dipty MOILA

GO TODAY SHAiRE SALON

GC Emotions

【問い合わせ先】

「Panasonic Beauty Awards 2025」 美髪・髪質改善コンテスト事務局

（ヒルミックス株式会社内）

E-mail：info@hillmix.jp

公式LINEアカウント：美髪・髪質改善コンテスト事務局

HP：https://hillmix.jp/

以下、コンテスト概要です。

詳細は、ヒルミックス公式ホームページ、応募要項をご覧ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■ 応募受付期間

2025年11月15日（土）～ 2026月1日15日（木）

■ 応募資格

1.日本国内の美容師免許保持者、または美容学校に在籍中の学生

2.日本国内にお住まいの年齢満18歳以上（2007年4月1日以前にお生まれ）

3.性別・国籍は不問

■ 選出人数と入賞者特典

＜最優秀1名＞

1.賞金30万円、トロフィー

2.Panasonic Beauty商品（ヘアケア＆フェイスケアおすすめ８アイテム※）

※ファイナリスト特典のヘアードライヤー ナノケア nanocare ULTIMATEを含む。

EH-NC80、EH-NA0K、EH-HN50、EH-SR86、EH-SB50、EH-SP86、EH-SP60、EH-SH50

3.雑誌「anan」にてご紹介

4.Panasonic Beauty公式WEBサイト、SNSにてご紹介

＜優秀賞2名＞

1.賞金15万円、トロフィー

2.Panasonic Beauty商品（ヘアケア＆フェイスケアおすすめ８アイテム※）

※ファイナリスト特典のヘアードライヤー ナノケア nanocare ULTIMATEを含む。

EH-NC80、EH-NA0K、EH-HN50、EH-SR86、EH-SB50、EH-SP86、EH-SP60、EH-SH50

3.雑誌「anan」にてご紹介

4.Panasonic Beauty公式WEBサイト、SNSにてご紹介

＜特別賞1名＞

1.賞金5万円、トロフィー

2.Panasonic Beauty商品（ヘアケア＆フェイスケアおすすめ８アイテム※）

※ファイナリスト特典のヘアードライヤー ナノケア nanocare ULTIMATEを含む。

EH-NC80、EH-NA0K、EH-HN50、EH-SR86、EH-SB50、EH-SP86、EH-SP60、EH-SH50

3.雑誌「anan」にてご紹介

4.Panasonic Beauty公式WEBサイト、SNSにてご紹介

＜上位4名含むファイナリスト（書類選考通過者）10名全員＞

1.ヘアードライヤー ナノケア nanocare ULTIMATE（技術審査に持参してください）

2.ファイナリスト（書類選考通過者）認定書

3.Panasonic Beauty公式WEBサイト、SNSにてご紹介

＜応募者全員の特典＞

1.Panasonic Beauty OMOTESANDO有料サービス1回無料体験（事前予約制・カウンセリング込み60分・通常料金：おひとり様 3,300円（税込）・2027年3月31日まで有効）

2.レンティオ レンタルクーポン

Panasonic Beauty対象商品の月額制プランに使える3ヶ月50%OFFクーポン

（対象品番・有効期限などの詳細条件は、後日配信される事務局LINEメッセージよりご確認ください）

3.コンテスト終了後も技術情報や特典をLINEにて配信いたします。

■ 応募方法

公式WEBサイト、告知物に掲載のQRコードより「美髪・髪質改善コンテスト事務局 公式LINEアカウント」を友だち登録の上、以下の内容をLINEにてお送りください。

1.お名前、年齢、性別、美容師歴、所属サロンの情報入力

2.施術内容の工夫・手順・使用した薬液の記載

3.ヘアモデル2名分の施術前後写真12枚を準備し、応募情報を登録

※ヘアモデル2名×施術前と施術後×3カット（上半身の後ろ姿、髪質のわかる写真、その他）

※写真データは、長辺1800px以上、縦長サイズ、1MB以上8MB以下でご準備ください

4.動画（任意）※8MB以下

5.アンケート（任意）

■ 応募規定

・ヘアードライヤー ナノケア nanocare ULTIMATE（EH-NC80、EH-NC50）を施術に使用してください。

・ご希望の方には無償のレンタルや、使用体験できるシェアサロンをご案内します。

・書類選考ではブローや薬液の組み合わせスキルを審査するため、ヘアーアイロンは使用せず、施術を実施してください。実技審査ではヘアーアイロンの使用を含めた総合的な審査となります。

・ご応募は無料。1名につき1回とさせていただきます。

・電子メールアドレス（パソコンまたは携帯電話）をお持ちで、LINE公式アカウントへの友だち登録が可能な方に限らせていただきます。

・書類選考通過後、実技審査に参加可能な方に限らせていただきます。

・ヘアモデルは2名とし、ウィック、エクステ、加工画像での応募は不可とさせていただきます。

・ヘアモデルの肖像権は応募者の責任において承諾を得てください。万が一、応募に関するトラブル（肖像権、著作権侵害等）が発生した場合、主催者は一切の責任を負いません。

・ご応募の際にお送りいただきました写真や動画データの返却はいたしません。

・2025年11月15日以降に施術・撮影した未発表作品に限ります。

・ご応募いただいた写真に不備や不正があった場合は応募の権利が無効になりますのでご注意ください。

・主催者の従業員及び関係者の応募はご遠慮ください。

■ 審査方法

＜書類選考＞

書類選考およびリモート確認面談により実技審査へのファイナリストを選出します。

2026年2月24日（火）〔事務局よりLINEにて選出通知〕

リモート確認面談に関しては対象候補の方にのみ、事務局よりLINEにてご案内させていただきます。応募書類をもとに面談を進行させていただきます。

＜実技審査＞

実技審査により入賞者を選出します。

2026年3月24日（火） 午前10時から

会場：東京・六本木ヒルズ ハリウッド美容専門大学校

住所：東京都港区六本木6-4-1 六本木ヒルズ ハリウッドビューティプラザ

＜授賞式＞

2026年3月24日（火）午後5時から、Panasonic Beauty OMOTESANDOにて実施

会場：東京・表参道 パナソニックビューティ表参道

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目３－３

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【会社概要】

社名 ：ヒルミックス株式会社

HILLMIX inc.

所在地：〒105-0001 東京都渋谷区広尾5-2-14

代表取締役：岡康之

資本金 ：10,000,000円

設立：2025年10月30日

事業内容：化粧品製造販売、エステサロン、ペット事業ほか

