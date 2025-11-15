【横浜高島屋】楽しくお得な詰め放題や「令和7年」“7” にちなんだやお買得な商品も！〈ブラックフライデー〉 11月19日（水）から開催！
会期：11月19日（水）→28日（金）
場所：各階
https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/special/blackfriday/
【タカシマヤオンラインストア】
会期：11月19日午前10時～29日（土）午前10時
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/blackfriday/
原材料の価格高騰に加え、人手不足による労務費の上昇、物流費の上昇などが複合的に重なった値上げラッシュは続き、10月には約3,000品目の食品が値上げとなりました。
私たちの生活に欠かせない身近な商品への値上げ影響は依然として継続しています。
そのような状況のなか、横浜高島屋ではお得なプライスで商品をお買い求めいただける 〈ブラックフライデー〉 を11月19日（水）より店頭にて開催します。
楽しみながらお得を体感していただける 『詰め放題』 企画や、令和7年にちなんだ 『ラッキー7』 の特別企画、気温が低下してきた “今” 使える雑貨や日用品、お値打ち価格の生鮮品などを準備しています。
長引く物価高や、これから迎えるボーナス商戦への購買意欲の高まりに向けて盛り上げてまいります。
■楽しくお得な特別企画！
［川原製茶］かりがね茶詰め放題（1袋） 2,160円＜各日先着20名様＞
■11月19日（水）～28日（金）
■地2階 Foodies’Port1 食料品ギフト［川原製茶］ ※連日午後7時まで。
かりがね茶を袋にお詰めいただけます。
※お一人様1回限り。なくなり次第終了とさせていただきます。
※1袋あたりおよそ450～550g程度をお詰めいただけます。
※詰める際は、ビニール手袋をご着用いただきます。
靴下詰め放題 2,200円＜各日先着20名様限定＞
■11月22日（土）・23日（日）限定
■6階 紳士雑貨
紳士用ビジネスソックスやカジュアルソックスを袋にお詰めいただきます。
※写真はイメージです。
■令和7年 「ラッキー7」 の特別企画
［エスワイルbyホテルニューグランド］＜各日10セット限り＞
■地下1階 Foodies’ Port2
「ワイルのおやつ」とコーヒーのセット 777円（テイクアウトのみ）
プリンスタイルのスウィーツ「ワイルのおやつ」1個とコーヒー1杯のお得な
セット。コーヒーはホットまたはアイスからお選びいただけます。（紙容器でのお渡しとなります）
■地下1階 Foodies’ Port2
・［明治屋］大人のプレミアムコンビーフ（トリュフ風味／燻製風味）（1缶） 各777円
■7階 寝具
・［nishikawa］羽毛掛けふとん 77,777円＜7点限り＞
■7階 健康の庭
・［YOUR WELLNESS（健康食品）］
ユニマットリケン マヌカハニーMGO263+250ｇ 2個セット 7,777円＜10点限り＞
■7階 バストイレタリー
・［UCHINO］の商品を税込7,777円以上お買上げのお客様、先着50名様に「スーパーマシュマロゲストタオル」を進呈いたします。
■ほかにもお買得な商品が沢山！
食料品
■地下2階 Foodies' Port1 生鮮食料品
・［なかお］下関直送とらふぐさしみ・ちりセット 6,800円
・［王子サーモン＋PLUS］サーモン・クリームチーズセット 1,296円
・［横浜市場水産］干物セット 2,700円
・［竹紫亭］高島屋契約牛牧場 東北産黒毛和牛イチボステーキ（100g） 1,556円
・［皇朝］釜焼きチャーシュー（１本） 864円
・［まい泉］ミニバーガーセット（1セット） 500円＜各日5点限り＞
・［人形町今半］国内産黒毛和牛ロースすき焼用（400ｇ） 8,424円（各日30点限り）
・［肉の匠いとう］鹿児島県産さつまいも鶏（モモ肉）（100g） 228円
■11月21日（金）～28日（金）限定
・［カイザーハム］十和田湖高原豚 骨付ハム ブロック（100g） 648円
・［中島水産］本マグロたっぷりにぎり鮨 1,998円＜50点限り＞
■11月28日（金）限定
・［中島水産］国内産養殖刺身用生本マグロ（2サク） 3,999円（50点限り）
■11月28日（金）限定
■地下1階 Foodies' Port2
・［鎌倉ニュージャーマン］ ブラックフライデー福袋 1,080円（50点限り）
・［グランド カステラ］黒胡麻砂利カステラ（1個） 1,944円
・［コーヒービーンズ クレ ド ヨコハマ］トアルコトラジャコーヒーお楽しみ袋 7,560円
＜20点限り＞
リビング用品・その他
■6階 ランドセル
・［タカシマヤオリジナル］ ランドセル各種 22,000円から
※お一人様5点までとさせていただきます。
■7階 バストイレタリー・寝具
・［大同］バスマット2枚セット 3,300円＜30点限り＞
・［大同］トイレ2点セット 3,300円＜20点限り＞
・［タオルサロン カラカラ］インテリアタオル 3,190円＜20点限り＞
・［昭和西川］シングルサイズパッドシーツ2枚セット 5,000円＜20点限り＞
・［昭和西川］枕・ピローケースセット 4,000円＜20点限り＞
・［MAAM］カシミヤ ひざ掛け 16,500円＜20点限り＞
■7階 和洋食器
・IH土鍋 7号 4,950円＜10点限り＞
・IH土鍋 9号 6,600円＜10点限り＞
※やむを得ない事情により、商品内容が変更・中止となる場合がございます。
※数量限定品の販売に際し、お買上げ点数を制限させていただく場合がございます。
※数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
横浜高島屋（代表）045-311-5111