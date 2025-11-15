『お前はまだグンマを知らない～令和版～』主題歌決定＆ティザーPV 公開！

株式会社エキスプレス

株式会社エキスプレス（本社：大阪府、代表取締役：大富擴平、以下エキスプレス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都、代表取締役：北島義斉、以下 DNP）、株式会社イマジカインフォス（本社：東京都、代表取締役：前田起也、以下イマジカインフォス）の共同プロジェクトとして制作中の TV アニメ『お前はまだグンマを知らない～令和版～』のティザーPV および主題歌を公開いたします。

■主題歌公開！

本作品の主題歌は群馬県出身のアーティスト、出口雅之による「上毛かるた～令和版」に決定いたしま

した！アーティストコメントも到着いたしました。

●主題歌

出口雅之「上毛かるた～令和版」

（作詞・作曲：出口雅之）

●プロフィール

出口雅之 (ミュージシャン・Vo・旅人・彫刻家)

1963 年 9 月 22 日 群馬県安中にて出生

1970 年 安中幼稚園卒園

1976 年 安中市立安中小学校卒業

1979 年 安中市立安中第一中学校卒業

1982 年 群馬県立安中総合学園高等学校卒業

1983 年 東芝乾電池碓氷川工場退社

1987 年 CBS ソニー『GRASS VALLEY』デビュー

1993 年 ZAIN レコード『REV』

1996 年 ファンハウス『出口雅之』

1998 年 ユニバーサル『Suiside Sports Car』

1999 年 スレッジレコード『Dandy-D』

2006 年～ CM ナレーター／トヨタ・キリン・ニコン・国際石油開発帝石・富士フィルム・日経新聞・・・

2009 年 P.T.M.『Gentleman Take Polaroid』

2012 年 P.T.M.『出口雅之 DECO JAZZ』

2013 年～石鹸彫刻個展・教室を開催

2019 年 ソロアコースティックスタイルでライブ活動

2024 年 キャンピングカーにて東京を出て旅人となる

2025 年 全曲キャンピングカー車中レコーディングのニューアルバム「晦冥の老人」リリース！全国ライブツアー！車音 SALE(旅の道中 CD お届け)！を行う

公式サイト：Deguchi Masayuki(http://d-syst.com/md/index.html)

公式ブログ：出口雅之 アメブロ(https://ameblo.jp/gen140314/)

公式Instagram：Instagram(https://www.instagram.com/deguchi.official/)

公式X：出口雅之（@deguchiofficial）さん / X(https://x.com/deguchiofficial)

●アーティストコメント

群馬を愛する皆さんこんにちは！この主題歌は地元に何か恩返しが出来ないかと、あたためていた曲で

す。

上毛かるたは私達の誇り！アニメ化のお話しをいただき結ばれるべくして結ばれた奇跡です♪皆さんどうか覚えて歌って下さい！

「鶴舞う形の群馬県」で「力合わせる 190 万」未来に羽ばたけ(笑)！

■ティザーPV 初公開！

今回解禁となった楽曲の一部を聴くことができるティザーPV を初公開！

YouTube→ https://youtu.be/O5_4AGv44sU(https://www.youtube.com/watch?v=O5_4AGv44sU)

■TV アニメ放送情報

イントロダクション：

あの『おまグン』が令和の世に復活――

チバ県からグンマ県に引っ越すこととなった神月。引っ越し先の移動中、グンマ県在住の親友、轟へ連絡するが、「…来るな、グンマに来て生きて帰った者はいない」と告げられてしまう。一体グンマとはどんな地なのか？彼の身に何が降りかかろうとしているのか？圧倒的熱量で描かれる知られざる「グンマの真実」とは

…

放送時期：2026 年 1 月

放送局 ：鉄道チャンネル

公式サイト：https://animationid.com/omagun/

鉄道チャンネル公式 X：@TetsudoCh_sub

■「鉄道チャンネル」とは

鉄道や旅行関連の番組を放送している有料TV（スカパー！や一部のCATVで視聴可）と、旅行やおでかけ情報・鉄道関連ニュースを発信しているWebを中心とした、旅行好きや鉄道ファンが集まる、国内屈指のメディアです。YouTubeやLINE、InstagraなどSNSでの情報発信も行っています。

（運営：エキスプレス、 https://tetsudo-ch.com/ ）

■「ライトアニメ(R)」とは

DNPが開発した、従来のアニメーション制作手法と比較してアニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを用いたアニメーション制作手法です。より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としています。

2023年12月にイマジカインフォスとMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っています。

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)井田ヒロト／新潮社／「おまグン」製作委員会