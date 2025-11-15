ユーミンがコメント出演！『立飛グループpresents 東京042～多摩もりあげ宣言～』で多摩の思い出を、そして土屋礼央の両親とのエピソードを語った！！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオで毎週土曜日15:25～15:55放送の『立飛グループpresents 東京042～多摩もりあげ宣言～』（略して「たまもり」）。

東京の多摩地域にお住まいの方・出身の方も、それ以外の方にも多摩を愛していただきたい番組です。

MCは土屋礼央（国分寺市出身）＆林家つる子（八王子市の大学出身）。

11月15日(土)の放送に、ニューアルバム『Wormhole / Yumi AraI』をリリースする松任谷由実さんがコメントで出演しました！コメントはMCふたりには完全シークレットでオンエア。八王子市出身であるユーミンが多摩での思い出を、そして10代の頃に日本画を習っていたという土屋の両親とのエピソードを語り、それを聞いたふたりは大驚愕＆大興奮！その様子をぜひスマートフォンやアプリ・パソコンでラジオが聴ける無料のサービス「radiko」のタイムフリーでお聞きください！！

『立飛グループpresents東京042～多摩もりあげ宣言～』

放送日時：毎週土曜日15:25～15:55

出演者：土屋礼央/林家つる子

番組HP：https://www.tbsradio.jp/tokyo042/

番組メールアドレス：tokyo042@tbs.co.jp

番組X（旧Twitter）：https://x.com/tamamori954

番組ハッシュタグ：#たまもり