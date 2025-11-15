『お前はまだグンマを知らない～令和版～』主題歌決定＆ティザーPV公開！
株式会社イマジカインフォス（本社：東京都、代表取締役：前田起也、以下イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都、代表取締役：北島義斉、以下DNP）、株式会社エキスプレス（本社：大阪府、代表取締役：大富擴平、以下エキスプレス）の共同プロジェクトとして制作中のTVアニメ『お前はまだグンマを知らない～令和版～』のティザーPVおよび主題歌を公開いたします。
■主題歌公開！
本作品の主題歌は群馬県出身のアーティスト、出口雅之による「上毛かるた～令和版」に決定いたしました！アーティストコメントも到着いたしました。
●主題歌
出口雅之「上毛かるた～令和版」
（作詞・作曲：出口雅之）
●プロフィール
出口雅之 (ミュージシャン・Vo・旅人・彫刻家)
1963 年 9 月 22 日 群馬県安中にて出生
1970 年 安中幼稚園卒園
1976 年 安中市立安中小学校卒業
1979 年 安中市立安中第一中学校卒業
1982 年 群馬県立安中総合学園高等学校卒業
1983 年 東芝乾電池碓氷川工場退社
1987 年 CBS ソニー『GRASS VALLEY』デビュー
1993 年 ZAIN レコード『REV』
1996 年 ファンハウス『出口雅之』
1998 年 ユニバーサル『Suiside Sports Car』
1999 年 スレッジレコード『Dandy-D』
2006 年～ CM ナレーター／トヨタ・キリン・ニコン・国際石油開発帝石・富士フィルム・日経新聞・・・
2009 年 P.T.M.『Gentleman Take Polaroid』
2012 年 P.T.M.『出口雅之 DECO JAZZ』
2013 年～石鹸彫刻個展・教室を開催
2019 年 ソロアコースティックスタイルでライブ活動
2024 年 キャンピングカーにて東京を出て旅人となる
2025 年 全曲キャンピングカー車中レコーディングのニューアルバム「晦冥の老人」リリース！全国ライブツアー！車音 SALE(旅の道中 CD お届け)！を行う
公式サイト：http://d-syst.com/md/index.html
公式ブログ：https://ameblo.jp/gen140314/
公式Instagram：@deguchi.official
公式X：@deguchiofficial
●アーティストコメント
群馬を愛する皆さんこんにちは！この主題歌は地元に何か恩返しが出来ないかと、あたためていた曲です。
上毛かるたは私達の誇り！アニメ化のお話しをいただき結ばれるべくして結ばれた奇跡です♪皆さんどうか覚えて歌って下さい！
「鶴舞う形の群馬県」で「力合わせる190万」未来に羽ばたけ(笑)！
■ティザーPV初公開！
今回解禁となった楽曲の一部を聴くことができるティザーPVを初公開！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O5_4AGv44sU ]
放送情報
イントロダクション：
あの『おまグン』が令和の世に復活――
チバ県からグンマ県に引っ越すこととなった神月。引っ越し先の移動中、グンマ県在住の親友、轟へ連絡するが、「…来るな、グンマに来て生きて帰った者はいない」と告げられてしまう。一体グンマとはどんな地なのか？彼の身に何が降りかかろうとしているのか？圧倒的熱量で描かれる知られざる「グンマの真実」とは…
放送時期：2026年1月
放送局 ：鉄道チャンネル
公式サイト：https://animationid.com/omagun/
鉄道チャンネル公式X：@TetsudoCh_sub
■「ライトアニメ(R)」とは
DNPは従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを開発し、主に漫画原作などを持つ出版社様、キャラクターなどのコンテンツをお持ちの企業様向けに2022年8月に提供を開始いたしました。
より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としております。
2023年12月に弊社とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っております。
