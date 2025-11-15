『お前はまだグンマを知らない～令和版～』主題歌決定＆ティザーPV公開！

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（本社：東京都、代表取締役：前田起也、以下イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都、代表取締役：北島義斉、以下DNP）、株式会社エキスプレス（本社：大阪府、代表取締役：大富擴平、以下エキスプレス）の共同プロジェクトとして制作中のTVアニメ『お前はまだグンマを知らない～令和版～』のティザーPVおよび主題歌を公開いたします。

■主題歌公開！

本作品の主題歌は群馬県出身のアーティスト、出口雅之による「上毛かるた～令和版」に決定いたしました！アーティストコメントも到着いたしました。

●主題歌

出口雅之「上毛かるた～令和版」

（作詞・作曲：出口雅之）

●プロフィール

出口雅之 (ミュージシャン・Vo・旅人・彫刻家)

1963 年 9 月 22 日 群馬県安中にて出生

1970 年 安中幼稚園卒園

1976 年 安中市立安中小学校卒業

1979 年 安中市立安中第一中学校卒業

1982 年 群馬県立安中総合学園高等学校卒業

1983 年 東芝乾電池碓氷川工場退社

1987 年 CBS ソニー『GRASS VALLEY』デビュー

1993 年 ZAIN レコード『REV』

1996 年 ファンハウス『出口雅之』

1998 年 ユニバーサル『Suiside Sports Car』

1999 年 スレッジレコード『Dandy-D』

2006 年～ CM ナレーター／トヨタ・キリン・ニコン・国際石油開発帝石・富士フィルム・日経新聞・・・

2009 年 P.T.M.『Gentleman Take Polaroid』

2012 年 P.T.M.『出口雅之 DECO JAZZ』

2013 年～石鹸彫刻個展・教室を開催

2019 年 ソロアコースティックスタイルでライブ活動

2024 年 キャンピングカーにて東京を出て旅人となる

2025 年 全曲キャンピングカー車中レコーディングのニューアルバム「晦冥の老人」リリース！全国ライブツアー！車音 SALE(旅の道中 CD お届け)！を行う

公式サイト：http://d-syst.com/md/index.html

公式ブログ：https://ameblo.jp/gen140314/

公式Instagram：@deguchi.official

公式X：@deguchiofficial

●アーティストコメント

群馬を愛する皆さんこんにちは！この主題歌は地元に何か恩返しが出来ないかと、あたためていた曲です。

上毛かるたは私達の誇り！アニメ化のお話しをいただき結ばれるべくして結ばれた奇跡です♪皆さんどうか覚えて歌って下さい！

「鶴舞う形の群馬県」で「力合わせる190万」未来に羽ばたけ(笑)！

■ティザーPV初公開！

今回解禁となった楽曲の一部を聴くことができるティザーPVを初公開！

メ放送情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O5_4AGv44sU ]

イントロダクション：

あの『おまグン』が令和の世に復活――

チバ県からグンマ県に引っ越すこととなった神月。引っ越し先の移動中、グンマ県在住の親友、轟へ連絡するが、「…来るな、グンマに来て生きて帰った者はいない」と告げられてしまう。一体グンマとはどんな地なのか？彼の身に何が降りかかろうとしているのか？圧倒的熱量で描かれる知られざる「グンマの真実」とは…

放送時期：2026年1月

放送局 ：鉄道チャンネル

公式サイト：https://animationid.com/omagun/

鉄道チャンネル公式X：@TetsudoCh_sub

■「ライトアニメ(R)」とは

DNPは従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを開発し、主に漫画原作などを持つ出版社様、キャラクターなどのコンテンツをお持ちの企業様向けに2022年8月に提供を開始いたしました。

より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としております。

2023年12月に弊社とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っております。

(C)井田ヒロト／新潮社／「おまグン」製作委員会