ダンスの楽しさやスキルアップの機会を提供【WEGO DANCE UP WS PROJECT】始動！

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー(本社:東京都港区 代表取締役社長:園田 恭輔)は、ダンスの楽しさを、若手ダンサーと共に伝え、発信、サポートしていくコミュニティプロジェクト『WEGO DANCE UP』を2022年4月に発足しました。

ダンサーの新しい活動の場の創出と、ダンスシーンの成長を応援しながら、ダンスの楽しさをリアルコミュニケーションを主軸としながら伝えていくコミュニティプロジェクトとして、様々な活動をしています。

現在までに、高校のダンス部を中心に、さまざまなスタイルや形式でのワークショップ開催してまいりましたが、この度、ダンスを通じて自己表現と成長を応援する新プロジェクトとして、「WEGO DANCE UP WS PROJECT(ウィゴー ダンスアップ ワークショップ プロジェクト) 」を始動します。学校や商業施設、ダンススタジオなど多様な場所にプロダンサーを招き、基礎トレーニングや振付指導、写真・動画撮影などを実施。リアルな交流の場を通じて、若者が自分らしく輝ける体験を提供します。

本プロジェクトは、ダンスに興味を持つ若者がスキルアップできる機会を創出し、挑戦することや自己表現の大切さを学ぶ場となることを目指しています。また、地元の学校やダンススクールとの連携を通じて、地域コミュニティの活性化と文化的つながりの強化にも貢献。若手ダンサーの発掘・育成を通じて、次世代カルチャーの発信拠点となることを目指し継続的に行っていきます。

プロジェクト概要

名称：WEGO DANCE UP WS PROJECT

内容：基礎トレーニング／振付指導／写真・動画撮影など

講師：SNSでも支持されるZ世代に人気のダンサー

時間：90分／回

申し込み先： pj_wegodanceup@wego.jp (WEGO DANCE UP運営事務局)

また、限定グッズやチームTシャツの受注販売サービス【TEE(ハート)LABO by WEGO】など、参加者限定

特典の展開も予定しています。

【TEE(ハート)LABO by WEGO(ティーラボ)】

企画・デザインから受注・納品までをワンストップで対応し、初めての方でも安心してオリジナルTシャツ制作をご依頼いただける新サービス【TEE(ハート)LABO by WEGO(ティーラボ)】が2025年11月16日(日)からスタートします。

ダンスチームはもちろんのこと、部活、学校イベントや卒業記念などに最適なオリジナルTシャツの受注サービスとなります。

■ サービス概要

企画・デザインから納品まで一括対応

ご相談から納品まで、すべての工程をWEGOがサポート。デザイン作成やプリント手配もお任せください。

学校イベントや卒業記念に最適

体育祭・文化祭・卒業など、イベントのテーマや雰囲気に合わせたTシャツづくりが可能です。

トレンド×オリジナルデザイン

豊富なテンプレートと完全オリジナル対応で、“今っぽくて映える”デザインをご提案します。

■ サービスの特長

デザインテンプレート多数＆カスタム対応OK

アパレルショップならではの視点で、写真映えするトレンドデザインを多数ご用意。ロゴや配色などのカスタマイズも可能です。

ボディーカラー全30色／S-XXXL全サイズ同一価格／デザインテンプレート全10種／文字カスタム

少数ロットから対応（1枚～）

小規模クラスや部活単位でも気軽に制作できるよう、1枚からの注文に対応。

納期最短7日～

発注確定後、最短7日でお届けします（※時期・数量により変動あり）。

■発注方法

WE LABO受付専用ページ（https://labo.wego.jp/classtshirt-forms/）からお申込み下さい。

■WEGO DANCE UP

主な活動

□コミュニティの基軸であるSNSメディアでの情報発信や収集

□高校ダンス部での、プロダンサーによるワークショップ

□ダンスウェアなどの開発

□ダンスイベントの企画運営

Instagram：https://www.instagram.com/wego_dance_up/

ダンスの役に立つ情報、トレンドなど掘り下げて毎日発信中。

若手ダンサーの“PICKUP”紹介や活動の場の提供も創出。

■株式会社ウィゴー

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN（あなたのファンになる）』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開 。

Corporate Site ： https://wego.jp

Official Instagram ： https://www.instagram.com/wego_official

Official X (旧Twitter) ： https://twitter.com/WEGO_press

Official TikTok ： https://www.tiktok.com/@wego_official