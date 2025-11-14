韓国発「Dinto」、「ミラーレスリップオイルグロス」を11月14日より全国のshop inにて先行発売開始！

株式会社月架世交易

韓国コスメブランド「Dinto」の日本正規代理店である株式会社月架世交易（本社：東京都中央区、代表取締役：文 賢宇［ムン・ヒョヌ］）は、2025年11月14日（金）より、全国のセレクトコスメショップ「shop in（ショップイン）」にて開催されるイベント『shop in Holiday』において、新商品『ミラーレスリップオイルグロス』を先行発売いたします。

Dintoは「Deeply into」という言葉から由来しており、「深みのない美しさは、飾りに過ぎない」「流行は刹那、クラシックは永遠」という信念のもと、自分なりの哲学と内面の美しさを発展させていく女性を称える2021年に韓国で誕生したブランドです。自分の哲学と美しさを積み重ねていく女性を賛美し、古典文学にインスパイアされたカラーで女性の人生を彩らせます。2023年2月からバラエティ企業様先行で日本ローンチがスタートしました。中でも人気の「ブラーグロイリップティント」は、色づきとツヤ感を兼ね備えた処方が特徴で、軽やかな使い心地と高密着でアジア圏のユーザーに高く評価を得ています。

■商品詳細

Dinto ミラーレスリップオイルグロス

全5色｜1,870円(税込)

1. Unreal Glow

露のようなツヤ感※1

2. Lightweight

軽やかでさっぱりとした使い心地

3. Pure Color

透明感あふれるクリアな発色※2

※1 メイクアップ効果による。

※2 当社比 。

〈カラー展開〉

355 Poisoned Apple

敢えて“毒”を選ぶ“自由”を象徴する＿＿鮮明な毒リンゴカラー

356 Perfection

“完璧”に囚われた“心”を象徴する＿＿くすんだモーブベリーカラー

357 Stillness

“静寂”の中に息づく“真実”を象徴する＿＿ベージュを一滴落としたペールラベンダーカラー

358 Sovereign

自分で成し遂げた“救いの証し”を象徴する＿＿ソフトマルベリーカラー

359 The Breaker

“固定概念を打ち破る者”を象徴する＿＿ディープなダークレッドカラー

今後も月架世交易は、魅力ある韓国ブランドと日本の消費者をつなぐ架け橋として、高品質かつ感性豊かな製品をお届けしてまいります。

『shop in Holiday』概要

◎期間：11月14日(金)～12月25日(木)

◎開催店舗：shop in 全店舗

◎URL：https://www.shop-in.jp/shopinholiday2025/

◎概要：

「コスメを贈ろう、ショップインと。」をテーマに、大切な人へのギフトを選ぶ楽しさを、厳選した限定コスメとともにお届けします。

発売日：11月14日(金)～

主な商品内容：

Dinto ミラーレスリップオイルグロス 1,870円(税込)

【会社概要】

社名：株式会社月架世交易

本社所在地：東京都中央区

代表取締役：文賢宇(ムン・ヒョヌ)

【お問い合わせ】

株式会社月架世交易

お客様お問い合わせ先：info@gekkasei.co.jp