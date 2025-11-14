韓国発「Dinto」、「ミラーレスリップオイルグロス」を11月14日より全国のshop inにて先行発売開始！
韓国コスメブランド「Dinto」の日本正規代理店である株式会社月架世交易（本社：東京都中央区、代表取締役：文 賢宇［ムン・ヒョヌ］）は、2025年11月14日（金）より、全国のセレクトコスメショップ「shop in（ショップイン）」にて開催されるイベント『shop in Holiday』において、新商品『ミラーレスリップオイルグロス』を先行発売いたします。
Dintoは「Deeply into」という言葉から由来しており、「深みのない美しさは、飾りに過ぎない」「流行は刹那、クラシックは永遠」という信念のもと、自分なりの哲学と内面の美しさを発展させていく女性を称える2021年に韓国で誕生したブランドです。自分の哲学と美しさを積み重ねていく女性を賛美し、古典文学にインスパイアされたカラーで女性の人生を彩らせます。2023年2月からバラエティ企業様先行で日本ローンチがスタートしました。中でも人気の「ブラーグロイリップティント」は、色づきとツヤ感を兼ね備えた処方が特徴で、軽やかな使い心地と高密着でアジア圏のユーザーに高く評価を得ています。
■商品詳細
Dinto ミラーレスリップオイルグロス
全5色｜1,870円(税込)
1. Unreal Glow
露のようなツヤ感※1
2. Lightweight
軽やかでさっぱりとした使い心地
3. Pure Color
透明感あふれるクリアな発色※2
※1 メイクアップ効果による。
※2 当社比 。
〈カラー展開〉
355 Poisoned Apple
敢えて“毒”を選ぶ“自由”を象徴する＿＿鮮明な毒リンゴカラー
356 Perfection
“完璧”に囚われた“心”を象徴する＿＿くすんだモーブベリーカラー
357 Stillness
“静寂”の中に息づく“真実”を象徴する＿＿ベージュを一滴落としたペールラベンダーカラー
358 Sovereign
自分で成し遂げた“救いの証し”を象徴する＿＿ソフトマルベリーカラー
359 The Breaker
“固定概念を打ち破る者”を象徴する＿＿ディープなダークレッドカラー
今後も月架世交易は、魅力ある韓国ブランドと日本の消費者をつなぐ架け橋として、高品質かつ感性豊かな製品をお届けしてまいります。
『shop in Holiday』概要
◎期間：11月14日(金)～12月25日(木)
◎開催店舗：shop in 全店舗
◎URL：https://www.shop-in.jp/shopinholiday2025/
◎概要：
「コスメを贈ろう、ショップインと。」をテーマに、大切な人へのギフトを選ぶ楽しさを、厳選した限定コスメとともにお届けします。
発売日：11月14日(金)～
主な商品内容：
Dinto ミラーレスリップオイルグロス 1,870円(税込)
【会社概要】
社名：株式会社月架世交易
本社所在地：東京都中央区
代表取締役：文賢宇(ムン・ヒョヌ)
【お問い合わせ】
株式会社月架世交易
お客様お問い合わせ先：info@gekkasei.co.jp