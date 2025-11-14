韓国発「Dinto」、「ミラーレスリップオイルグロス」を11月14日より全国のshop inにて先行発売開始！

株式会社月架世交易

韓国コスメブランド「Dinto」の日本正規代理店である株式会社月架世交易（本社：東京都中央区、代表取締役：文 賢宇［ムン・ヒョヌ］）は、2025年11月14日（金）より、全国のセレクトコスメショップ「shop in（ショップイン）」にて開催されるイベント『shop in Holiday』において、新商品『ミラーレスリップオイルグロス』を先行発売いたします。








Dintoは「Deeply into」という言葉から由来しており、「深みのない美しさは、飾りに過ぎない」「流行は刹那、クラシックは永遠」という信念のもと、自分なりの哲学と内面の美しさを発展させていく女性を称える2021年に韓国で誕生したブランドです。自分の哲学と美しさを積み重ねていく女性を賛美し、古典文学にインスパイアされたカラーで女性の人生を彩らせます。2023年2月からバラエティ企業様先行で日本ローンチがスタートしました。中でも人気の「ブラーグロイリップティント」は、色づきとツヤ感を兼ね備えた処方が特徴で、軽やかな使い心地と高密着でアジア圏のユーザーに高く評価を得ています。




■商品詳細








Dinto　ミラーレスリップオイルグロス


全5色｜1,870円(税込)




1. Unreal Glow


露のようなツヤ感※1



2. Lightweight


軽やかでさっぱりとした使い心地



3. Pure Color


透明感あふれるクリアな発色※2



※1 メイクアップ効果による。


※2 当社比 。








〈カラー展開〉


355 Poisoned Apple


敢えて“毒”を選ぶ“自由”を象徴する＿＿鮮明な毒リンゴカラー




356 Perfection


“完璧”に囚われた“心”を象徴する＿＿くすんだモーブベリーカラー




357 Stillness


“静寂”の中に息づく“真実”を象徴する＿＿ベージュを一滴落としたペールラベンダーカラー




358 Sovereign


自分で成し遂げた“救いの証し”を象徴する＿＿ソフトマルベリーカラー




359 The Breaker


“固定概念を打ち破る者”を象徴する＿＿ディープなダークレッドカラー









今後も月架世交易は、魅力ある韓国ブランドと日本の消費者をつなぐ架け橋として、高品質かつ感性豊かな製品をお届けしてまいります。






『shop in Holiday』概要



◎期間：11月14日(金)～12月25日(木)


◎開催店舗：shop in 全店舗


◎URL：https://www.shop-in.jp/shopinholiday2025/


◎概要：


「コスメを贈ろう、ショップインと。」をテーマに、大切な人へのギフトを選ぶ楽しさを、厳選した限定コスメとともにお届けします。



発売日：11月14日(金)～



主な商品内容：


Dinto ミラーレスリップオイルグロス　1,870円(税込)










【会社概要】


社名：株式会社月架世交易


本社所在地：東京都中央区


代表取締役：文賢宇(ムン・ヒョヌ)




【お問い合わせ】


株式会社月架世交易


お客様お問い合わせ先：info@gekkasei.co.jp