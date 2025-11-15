Android 16 | 50MP AIカメラ | 48GBメモリ - DOOGEE「Note56 Plus」大画面ハイスペックモデル登場

深圳市道格创想电子商务有限公司

DOOGEEは、大画面と長時間バッテリーで人気のNoteシリーズに、さらにパワーアップしたハイエンドモデル 「Note56 Plus」 を追加しました。このモデルは、Android 16 を搭載し、驚異的な50MP高解像度AIメインカメラ と、合計48GBの大容量メモリ、6150mAhの超大容量バッテリー を備えています。6.56インチ90Hzディスプレイ と相まって、より高負荷なマルチタスク、高品質な写真撮影、没入感のあるエンターテインメントを可能にする、性能と機能性にこだわった一台です。

主な仕様と特徴 (Key Specs & Features)

NOTE56PLUS イメージ図

■ OS & パフォーマンス: Android 16 | Unisoc T7225 オクタコアプロセッサ | ARM Mali-G57 GPU | 48GB RAM (6GB+42GB 拡張メモリ) | 256GB UFS ストレージ

■カメラシステム: AIデュアルカメラ (50MPメイン [OV50D40] + 0.3MP) | PDAF位相差検出オートフォーカス | 超清拍照（Ultra res） 高解像モード | 前面 8MP AI美顔 自撮りカメラ

■バッテリー & 充電: 6150mAh 超大容量バッテリー | 9V/2A 18W 急速充電 | 優れたバッテリー寿命

■ディスプレイ: 6.56インチ IPS 水滴屏 | HD+ 解像度 (1612x720) | 90Hz リフレッシュレート | アイケア 機能

■l セキュリティ & 接続: サイドマウント指紋認証 | 顔認証 | NFC 決済対応 | デュアルSIM & microSD拡張 (最大2TB)

セキュリティ & 接続: サイドマウント指紋認証 | 顔認証 | NFC 決済対応 | デュアルSIM & microSD拡張 (最大2TB)

DOOGEE Note56 Plus の最大の魅力は、そのカメラ性能 です。Omnivision OV50D40 センサーを採用した50MP の高解像度メインカメラは、圧倒的な詳細描写力を発揮します。PDAF (位相差検出オートフォーカス) を搭載し、素早く正確に被写体にピントを合わせることが可能です。

さらに、AI (人工知能) 技術により、シーンや被写体を自動認識して最適な設定で撮影。HDRモード、プロフェッショナルモード、ナイトモード に加え、高解像度の写真を生成する超清拍照（Ultra res） モードも搭載し、風景から人物、夜景まで、あらゆるシーンでクリアで鮮やかな写真を残せます。

48GB大容量メモリ & 256GBストレージでマルチタスクも快適

性能面でも大幅な進化を遂げています。メモリは物理6GB に42GB の拡張メモリを加えた合計48GB を実現。多くのアプリを同時に起動したり、重いゲームアプリと動画視聴を切り替えたりしても、快適な動作を維持します。内蔵ストレージも256GB の大容量を採用。高解像度の写真や動画、音楽、アプリをたっぷり保存できます。

Android 16 & 6150mAhバッテリーで最新かつ息の長い使用を実現

最新のAndroid 16オペレーティングシステム を搭載しており、Googleモバイルサービス (GMS) 完全対応。Google Play ストア からのアプリインストールはもちろん、最新のセキュリティパッチとユーザーインターフェースを体験できます。

それを支えるのは、6150mAh の超大容量バッテリー です。1日中のかなりのヘビーユース でも充電切れを心配する必要はなく、長時間の動画再生 やゲームプレイ、SNS も安心して楽しめます。付属の18W急速充電 対応充電器で、素早く充電することも可能です。

6.56インチ90HzディスプレイとNFCなど充実の機能

6.56インチ の大型IPSディスプレイ は、90Hzの高リフレッシュレート に対応。スクロールやゲームの操作が非常にスムーズで、没入感 のあるビジュアル体験を提供します。また、NFC を搭載しているため、非接触決済 やスマートタグとの連携も簡単です。サイドマウント式の指紋センサー と顔認証 により、利便性とセキュリティを両立させています。

まとめ：パワーと機能性を求めるユーザーに最適な1台

DOOGEE Note56 Plusは、50MPカメラ、48GBメモリ、Android 16、6150mAhバッテリー という、現代の demanding なユーザーが求める高性能スペックを全て詰め込んだハイスペックスマートフォン です。写真愛好家、ゲーマー、マルチタスクを多用するビジネスパーソンまで、より高いパフォーマンスを求める全ての方にふさわしい、コストパフォーマンス の高い選択肢です。

購入情報：

NOTE56PLUS アマゾン商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXGCQ9BK

原価：29900円

新品限定価格：17900円

NOTE56PLUS 楽天市場商品ページ：

https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/note56plus/

原価：29900円

新品限定価格：17900円（楽天市場大感謝祭ポイントアップ中！）