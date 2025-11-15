【新商品発売】Aeemrn、冬の食卓を温かく彩る「食品温暖化マット」を発表

九洋洲 Joychou 株式会社

食卓に“ちょうどいい温かさ”を

Aeemrn（エエムルン）は、9段階の温度調節と10秒急速加熱を可能にした新製品「食品温暖化マット」を発売いたします。

発売を記念し、通常価格23,980円を特別価格6,980円で販売。

さらに期間中ご購入のお客様にはお得なキャンペーンを実施します。

販売期間：2025年11月21日～12月1日

9段階温度調整＆10秒急速加熱で理想の温度をキープ

本製品は、40℃から120℃までの9段階温度設定が可能。ボタンひとつで温度を正確にコントロールでき、料理や飲み物の最適な温かさを保ちます。

加熱開始からわずか10秒で温度が上昇し、冬場の食卓をすぐに温められます。

温かいスープやコーヒーを長く楽しむだけでなく、肉や食材の解凍にも便利です。

スマートタイマー＆チャイルドロック機能で安心操作

Aeemrnの食品温暖化マットは、最大30種類のタイマー設定と自動オン／オフ機能を搭載。

前日に設定しておけば、朝起きてすぐに温かい朝食を味わうことができます。

さらに、チャイルドロック機能により小さなお子様の誤操作を防ぎ、安全性にも配慮しています。

簡単お手入れ＆コンパクト収納

本体は柔軟なシリコン素材で作られており、使用後はサッと拭くだけで清潔を保てます。

付属の収納ベルトで簡単に巻き取り、収納袋に入れて持ち運びも便利。

ホームパーティーや新築祝い、記念日のギフトとしてもおすすめです。

多彩な用途と幅広い対応素材

陶器・ガラス・ステンレス・ホーローなどの耐熱容器に対応し、スープ・コーヒー・お酒の保温やパン生地の発酵、ナッツの焙煎など多目的に使用可能。

冬のキッチンをより快適に、家族の食卓をあたたかく演出します。

省エネ設計＆2年保証で長く安心

環境に配慮した低消費電力設計を採用。

カーボンニュートラルに貢献するサステナブルな家電として設計されています。

製品には2年間の品質保証が付帯し、不具合の際は24時間以内に迅速に対応いたします。

【販売概要】

商品名：Aeemrn 食品温暖化マット

価格：通常価格 23,980円 → 特別価格 6,980円

販売期間：2025年11月21日～12月1日

保証期間：2年間

販売ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWBMSVPF

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWBMSVPFJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com