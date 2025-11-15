松田龍平さんが、メモが追いつかない現場のリアルを熱演！Nottaが初めてのTVCMを公開

Ｎｏｔｔａ株式会社

Ｎｏｔｔａ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Ryan Zhang、以下Notta）は、俳優の松田龍平さんを起用した初めてのTVCMを、2025年11月15日（土）より全国にて放送開始いたします。

TVCMについて

テーマ：「間違えられない現場こそ、Nottaがあれば楽になる」

本CMでは、松田龍平さんが、医療・オフィス・行政窓口・工事現場といった、記録やメモが特に重要となる多様なビジネスシーンで奮闘する主人公を演じます。

松田さんが、問診で患者さんの話を聞き漏らしてしまったり、会議で発言が飛び交う中でメモに追われたり、専門用語が飛び交う中思考停止してしまったりと、日常業務で直面する「記録のストレス」をリアルに表現。孤軍奮闘、まさに「至急応援求ム」松田さんのポケットには…

松田さんの演技を通じて、Nottaが単なる文字起こしツールではなく、「間違えられない現場」で働くすべての人々を頼もしいAIでサポートする等身大のパートナーであることを訴求するCMとなっております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fTYOxQAh8MY ]

松田龍平さんの起用理由

映画やドラマで多彩な役柄を演じられ、その独特な存在感と確かな演技力で幅広い層から支持を得ている松田龍平さん。

今回は、彼が持つ「あらゆる職業を幅広く描ける演技性と、どこか応援したくなる温かみのある人間性」というイメージが、現代の多忙なビジネスパーソンや専門職の方々が抱えるストレスや悩みを表現する上で親和性が高いと考え、起用に至りました。松田さんの等身大の演技を通じて、視聴者に「これは自分のことだ」と感じてもらい、Nottaの必要性を共感をもって伝えることを目指します。

CM概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/106830/table/57_1_6194453e62241c4148c86f44864d5687.jpg?v=202511150957 ]

出演者 プロフィール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/106830/table/57_2_0cde36406dfd58ee347605471a241338.jpg?v=202511150957 ]

「Notta」について

Nottaは、会議や音声をリアルタイムでテキスト化し、自動で要約・翻訳を行う音声AIプラットフォームです。

特徴：

・98.86％以上の高精度な文字起こし、58言語対応、話者識別、タイムスタンプ付き処理など、業務に即した機能を多数搭載。

・Chrome拡張、モバイルアプリ、Apple Watch、専用デバイスなど多様なインターフェースから利用可能で、Google Drive、Microsoft OneDrive、SlackやNotionとも連携。

・AIボイスレコーダー「Notta Memo(https://shop.notta.ai/ja-jp)」と自動連携。オフラインの録音にも対応。

URL：https://www.notta.ai/

Ｎｏｔｔａ株式会社について

「会話から無限大の価値を発見」をビジョンに、音声認識、自然言語処理の最先端のAI技術を取り入れたサービスを開発しています。ISO 27001、SOC 2 Type2の取得など業界最高のセキュリティ体制を整え、上場企業、政府・自治体のお客様にも安心してご利用いただけるサービスを提供しています。

設立：2022年5月

代表：代表取締役 Ryan Zhang

所在地：東京都千代田区大手町1-9-2 大手町 フィナンシャルシティグランキューブ3階

事業内容：AI議事録サービス「Notta」の提供

URL：https://www.notta.ai/company