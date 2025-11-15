【島根県雲南市】みんなで支え合う「おたがいさま」の関係性を広げるクラウドファンディングを開始！

公益財団法人うんなんコミュニティ財団

公益財団法人うんなんコミュニティ財団（島根県雲南市、代表：郷原 剛志）が行う地域密着型クラウドファンディング事業を活用し、おたがいさま雲南（任意団体、島根県雲南市三刀屋町三刀屋1249、代表：田中学）は、支え合いの関係性をひろげる地域社会の実現を目指し、クラウドファンディングによる資金調達を開始します。このプロジェクトは、2026年3月31日までの期間限定で、目標金額は40万円です。

URL： https://www.unnan-cf.org/blog/otagaisama

実施の背景

「おたがいさま雲南」さんは、高齢化が進む雲南圏域（飯南、雲南、奥出雲）において、困り事を助け合う地域有償ボランティア団体です。

応援の様子

応援時間は年間で7000時間、1日平均19時間と、ほぼ毎日雲南圏域のどこかで応援があります。応援内容は、食事づくりや買い物などの家事応援、子どものお世話や託児などの育児応援、身の回りのお手伝いなどの介助応援、草刈りやお墓の清掃、イベント支援など多岐にわたります。

おたがいさま雲南News（2025年10月20日）

一方で、活動の周知方法は「おたがいさまニュース」などの紙媒体が中心であり、住民の誰でもが利用できることの周知が不十分である、30～40代の方からの相談依頼が少ないなどの現状があります。

そのため、分かりやすく、気軽にアクセスできるツールとしてHPを立ち上げ、活動を皆さんに伝えるため、またより多くの仲間と「助け合う活動を通じて安心の地域」を創っていくために、クラウドファンディングに挑戦されます！

プロジェクトの概要

本プロジェクトでは、HPの立ち上げ等により「おたがいさま雲南」に手軽にアクセスできる環境を整えることを目指します。募集期間は2026年3月31日までです。

・実施期間：2025年11月15日～2026年3月31日

・目標金額：400,000円

・ご寄付の方法：うんなんコミュニティ財団のホームページより

【URL】https://www.unnan-cf.org/blog/otagaisama

寄付金の使途

・HP立ち上げ：250,000円

・維持管理費（1年）：60,000円

・印刷代（新しいリーフレット等）：40,000円

・クラウドファンディング実施手数料：40,000円

プロジェクト実施者からのメッセージ

会議の様子

日々の暮らしの中で「こうなったらいいな」と思うこと、ありますよね。庭を綺麗にしたい、暖かい食事が食べたい、着物が1人で着れるといいな、誰かとおしゃべりしたい・・・誰かの手を借りる事ができれば実現できます。また、自分が人の役に立った、一緒にしたら楽しかったという体験は、自分を愛おしく思えてきます。人と人がつながり合い、助け合う「しくみ」が身近にあれば、もっと社会は暮らしやすくなるのではと思います。出会いやつながりが多岐にわたる、きっかけがたくさんある地域はきっと温かい。そんな地域づくりを応援してください。いえ、一緒に参加しませんか？

誰もが安心して暮らせる地域づくりを、ぜひ「寄付」という形で参加しませんか？ご支援ご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。

ご寄付・詳細： https://www.unnan-cf.org/blog/otagaisama

うんなんコミュニティ財団とは

弊財団は、地域の大きな課題から小さな課題まで、市民同士で支え合いながら、市民の自らの手で自在に解決していける未来を目指しています。その中の「みんなでカンパ」事業では、地域密着型クラウドファンディンを実施し、市民の「こんなことがやりたい！」を実現するサポートを行っています。