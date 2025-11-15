スペースシャワーSKIYAKIホールディングス、株主優待制度として、当社グループの開催する音楽ライブイベントへの招待抽選権を導入

スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社

スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役共同社長：林 吉人 / 小久保 知洋）は、下記の通り新たな株主優待制度を導入することをお知らせいたします。

【新たな株主優待制度導入の目的】

本制度は、株主の皆様に当社ならではのイベントを通じた特別な体験をお届けすることにより、当社グループの事業やミッションへの理解を深めていただくことを目的としています。株主の皆様に“ファン”としても参加いただくことで、より長期的かつ親密な関係性を育むことを目指してまいります。

【対象】

毎年9月末日現在の株主名簿に記載された同一株主番号で当社株式100株（1単元）以上を保有する株主様を対象とし、同年11月から翌年10月までの期間で随時抽選受付いたします。

例）2025年9月末時点の対象株主様

2025年11月～2026年10月までの期間の抽選受付にご応募いただけます。

【優待内容】

保有いただいている当社株式数に応じ、当社グループの開催する音楽ライブイベントへの招待抽選権を進呈いたします。

・保有数 100株～499株：1口

・保有数 500株～999株：5口

・保有数 1,000株以上：10口

【イベント例】

SWEET LOVE SHOWER / POP YOURS / at-home cafe / FUKUOKA MUSIC FES. etc.

【開始時期】

2025年9月末日の基準日より、当社株主名簿に記載又は記録された1単元（100株）以上保有の株主様に対し実施させていただきます。

【注意事項】

対象となるイベントは変更となる場合がございます。

受付開始は、毎年11月以降を予定しております。

【スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株主優待専用サイト】

株主優待制度の詳細は以下のサイトをご確認ください。

https://yutai.sssk-hd.com/

【スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 概要】

社名：スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表取締役共同社長：林 吉人 / 小久保 知洋

資本金：1億円（2024年4月現在）

事業内容：コンテンツ事業、ソリューション事業

URL：https://sssk-hd.com/