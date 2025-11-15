ヴィレッジヴァンガードの音楽レーベル「VILLAGE VANGUARD RECORDS（ヴィレッジヴァンガードレコーズ）」第3弾リリース決定！！
【VILLAGEVANGUARD RECORDS設立コンセプト】
▼12月1日 第3弾リリース概要
１.アーティスト：ちとせよしの
タイトル：未完成のシンフォニー
【収録曲】
1. 未完成のシンフォニー★ PUSH 曲
2. 未完成のシンフォニー feat.稲葉貴子
▼12/1以降、こちらに配信ストアへのリンクが表示されます。
https://linkco.re/DTY4ZPz3
品種：Digital EP
品番 : VVRC-2009
発売元：VILLAGE/VANGUARD RECORDS
販売元：SM RECORDING
ちとせよしの PROFILE
佐賀県出身。
アイドルグループ『あまいものつめあわせ』のメンバーで、ピンク担当。元鉄工所勤務のグラビアアイドル兼アイドル。
大食いタレントとしても活躍中で、テレビ東京系列「デカ盛りハンター」などにも出演。
【お問い合 わせ】
VILLAGE VANGUARD RECORDS - 担当 村山（VVRECORDS@village-v.co.jp）
【各種URL】
■『VILLAGE VANGUAR D RECORDS』公式Instagram
https://www.instagram.com/villagevanguardrecords
■『VILLAGE VANGUAR D RECORDS』公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@V.VRECORDS
■『VVRECORDS』サブスク&ダウンロードはこちらから
https://www.village-v.co.jp/vvrecords/029778/
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/
■ヴィレッジヴァンガード公式X
https://x.com/vv__official
■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■ヴィレッジヴァンガード公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv