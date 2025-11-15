ヴィレッジヴァンガードの音楽レーベル「VILLAGE VANGUARD RECORDS（ヴィレッジヴァンガードレコーズ）」第3弾リリース決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

【VILLAGEVANGUARD RECORDS設立コンセプト】

▼12月1日 第3弾リリース概要

１.アーティスト：ちとせよしの

タイトル：未完成のシンフォニー

【収録曲】

1. 未完成のシンフォニー★ PUSH 曲

2. 未完成のシンフォニー feat.稲葉貴子

▼12/1以降、こちらに配信ストアへのリンクが表示されます。

https://linkco.re/DTY4ZPz3

品種：Digital EP

品番 : VVRC-2009

発売元：VILLAGE/VANGUARD RECORDS

販売元：SM RECORDING

ちとせよしの PROFILE

佐賀県出身。

アイドルグループ『あまいものつめあわせ』のメンバーで、ピンク担当。元鉄工所勤務のグラビアアイドル兼アイドル。

大食いタレントとしても活躍中で、テレビ東京系列「デカ盛りハンター」などにも出演。

【お問い合 わせ】

VILLAGE VANGUARD RECORDS - 担当 村山（VVRECORDS@village-v.co.jp）

