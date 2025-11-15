ヴィレッジヴァンガードの音楽レーベル「VILLAGE VANGUARD RECORDS（ヴィレッジヴァンガードレコーズ）」第3弾リリース決定！！

写真拡大 (全4枚)

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


【VILLAGEVANGUARD RECORDS設立コンセプト】





▼12月1日 第3弾リリース概要



１.アーティスト：ちとせよしの
タイトル：未完成のシンフォニー
【収録曲】
1. 未完成のシンフォニー★ PUSH 曲
2. 未完成のシンフォニー feat.稲葉貴子


▼12/1以降、こちらに配信ストアへのリンクが表示されます。


https://linkco.re/DTY4ZPz3



品種：Digital EP
品番 : VVRC-2009
発売元：VILLAGE/VANGUARD RECORDS　
販売元：SM RECORDING




ちとせよしの PROFILE


佐賀県出身。
アイドルグループ『あまいものつめあわせ』のメンバーで、ピンク担当。元鉄工所勤務のグラビアアイドル兼アイドル。


大食いタレントとしても活躍中で、テレビ東京系列「デカ盛りハンター」などにも出演。




【お問い合 わせ】



VILLAGE VANGUARD RECORDS - 担当 村山（VVRECORDS@village-v.co.jp）


【各種URL】



■『VILLAGE VANGUAR D RECORDS』公式Instagram


https://www.instagram.com/villagevanguardrecords


■『VILLAGE VANGUAR D RECORDS』公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/@V.VRECORDS


■『VVRECORDS』サブスク&ダウンロードはこちらから


https://www.village-v.co.jp/vvrecords/029778/



■ヴィレッジヴァンガード公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/


■ヴィレッジヴァンガード公式X


https://x.com/vv__official


■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■ヴィレッジヴァンガード公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv