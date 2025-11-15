【フジテレビ】オフシーズンの注目新イベントが開催！『横浜DeNAベイスターズ L!VE2025BAY BLUE FESTIVAL ～ BAYSTARS FUN! DAYS ～』

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/8494 （FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスＦＯＤでは、11月22日（土）、23日（日・祝）に行われる横浜DeNAベイスターズの「横浜DeNAベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL ～ BAYSTARS FUN! DAYS ～ Supported by ありあけハーバー」の模様を２日間生配信することが決定しました。

シーズンを通して熱い声援を送り続けてくれたファンの皆さまへ、横浜DeNAベイスターズが感謝を込めて贈る、オフシーズン最大の注目イベントである「横浜DeNAベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL ～ BAYSTARS FUN! DAYS ～ Supported by ありあけハーバー」が、11月22日（土）、23日（日・祝）の２日間にわたって開催されます！選手たちのトークショーやステージイベント、ここでしか見られない特別企画など、横浜スタジアム全体が笑顔と感動に包まれる２日間を、FODではご自宅、外出先、全国どこからでもお楽しみいただけます。普段は見ることのできない選手たちの素顔や、ファンへの感謝が詰まった“オフならでは”の表情が満載。球団とファンがひとつになる、年に一度の大切なひとときをお届けします。

さらに２日目の11月23日（日・祝）には、FOD限定の豪華ゲストも登場！『横浜DeNAベイスターズL!VE 2025』のゲストでもお馴染みの声優・森川智之さんがFOD配信限定で出演決定。加えて、ベイスターズ愛あふれる横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO・高橋優斗さんも出演し、イベントの模様を見ながら熱量たっぷりの“ベイスターズトーク”を展開します。ベイスターズを深く知る２人だからこそ語れる熱い想いやトークは必見です！

ベイスターズの魅力とファンとの強い絆が詰まった、FODだけの特別な時間をお見逃しなく！

◇ 配信概要

■タイトル：『横浜DeNAベイスターズ L!VE2025 BAY BLUE FESTIVAL ～ BAYSTARS FUN! DAYS ～』

■FOD配信：11月22日（土）13時～イベント終了まで生中継

11月23日（日・祝）11時～イベント終了まで生中継

※配信日時は予告なく変更になる場合があります。

■制作著作：フジテレビ

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/8494 （FOD配信ページ）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/