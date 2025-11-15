トヨタコニックライド AIオンデマンド相乗り運行システムを佐賀県基山町に提供

トヨタ・コニック・プロ株式会社

トヨタ・コニック・プロ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：武田 淳一郎）は、「"一人ひとりの幸せ"と"Mobility for All"の実現」を目指し、この度、佐賀県基山町と連携し、町民の皆様にとってより利便性の高い公共交通のあり方を検討するため、予約制乗合型タクシー「らくのるきやま」の期間限定実証実験に配車管理システムトヨタコニックライドの提供を行います。

トヨタコニックライドとは、公共交通空白地帯での町内の回遊性向上や地域を跨いだ交通課題の解消を実現するための新しい移動サービス（配車システム）です。

ニーズに合わせた2種類のシステムがあり、今回の基山町での実証では「AIオンデマンド相乗り運行システム」が採用されています。

＜トヨタコニックライドについて＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58285/table/84_1_31bace8fc9194751907edaf891d09573.jpg?v=202511150328 ]

トヨタコニックライドのシステムを提供している予約制乗合型タクシー「らくのるきやま」は、事前予約により複数の人と乗り合わせて、ご自宅等と目的地を運行することで効率的な配車を提供し、公共交通空白地帯域における暮らしに寄り添う公共交通サービスとなることを目指しています。

乗車スポットやクルマの位置が一目でわかるLINEから簡単予約予約完了するとLINEに通知

実証実験は、基山町地域公共交通活性化協議会を実施主体、有限会社基山タクシーと株式会社福山コンサルタントを運行主体、トヨタ・コニック・プロ株式会社を協力企業として実施され、

特に公共交通空白地域に対して、高齢者の外出支援、そして地域経済の活性化に貢献することを目的としています。

地域のタクシー会社（基山タクシー）と連携しながら運行中

トヨタ・コニック・プロは、これからもトヨタグループの一員として、モビリティ領域から広がる持続可能な未来に向けて挑戦を続け、“一人ひとりの幸せ”に貢献してまいります。

＜「らくのるきやま」実証運行概要＞

1. 運行期間および運行日時

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58285/table/84_2_67aec8612d3a05e13ffcd9ba85ab3cd6.jpg?v=202511150328 ]

2. 運行形態および車両

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58285/table/84_3_0ffaaff6c3153f0cdb38766b7c93379a.jpg?v=202511150328 ]

【本リリースに関するお問い合わせ】

トヨタ・コニック・プロ株式会社 担当：河本・森木・山本・福田・岩岡

Mail：toyotaconiqride@toyotaconiq.co.jp

【会社概要】トヨタ・コニック・プロ株式会社

■社 名：トヨタ・コニック・プロ株式会社

■設 立：2021年1月（創立1949年3月）

■資本金：50百万円

■株 主：トヨタ・コニック株式会社（100%）

＜トヨタ・コニック株主：トヨタ自動車株式会社（66%）株式会社電通グループ（34%）＞

■代表者：代表取締役社長 武田 淳一郎

■事業内容：トヨタ自動車及びトヨタグループなどのマーケティングサービス・コンサルティング事業、モビリティサービス事業など

■ウェブサイト：https://toyotaconiq-pro.co.jp