À¤³¦»°Âç¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿ÈÓÅÄÍÎÊå¡¢Ã±ÆÈ¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¤òÍè²Æ¤Ë³«ºÅ·èÄê ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÅÂÆ²¤ËÆ²¡¹¤¿¤ë²ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡ãËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡ä
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê³ô¼°²ñ¼Òºå¿À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ê¥ó¥¯¡Ë¤Ï¡¢ÈÓÅÄÍÎÊå¤Î½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¡Úbillboard classics YOSUKE IIDA Premium Symphonic Concert -MAESTOSO-¡Û¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
Åìµþéº½ÑÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë·àÃÄ»Íµ¨¤«¤é²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤ê¡¢ÆÈÎ©¸å¤Ï¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¤ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÈÓÅÄÍÎÊå¡£¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¤Ç¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¸¥ã¥óÌò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡Ù¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦»°Âç¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯¾å±é¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¸¥ãー¥¸ー¡¦¥Üー¥¤¥º¡Ù¤Ç¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥·Ìò¤ò±é¤¸¡¢³Î¤«¤Ê·Ý½ÑÀ¤È²Î¾§ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î·æºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿ÈÓÅÄÍÎÊå¤¬¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÅÂÆ²¤Ç¤¢¤ëÅìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¡¢µþÅÔ¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£»Ø´ø¤Ï¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤ÎÆ±´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¹â°æÍ¥´õ¤¬Ì³¤á¡¢´É¸¹³Ú¤Ë¤ÏÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢Âçºå¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
²»³ÚÍÑ¸ì¤Ç¡ÖÆ²¡¹¤È¤·¤¿¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÚMAESTOSO(¥Þ¥¨¥¹¥Èー¥¾)¡Û¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ì¾ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤ò¡¢ÁíÀª50 Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶Á¤¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
¡ýÈÓÅÄÍÎÊå¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤Æ¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÇ°´ê¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ä¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â´Ñ¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¸ø±é¾ðÊó
billboard classics YOSUKE IIDA Premium Symphonic Concert -MAESTOSO-
¡ÎÆÉ¤ß¡ÏMAESTOSO¡§¥Þ¥¨¥¹¥Èー¥¾
¡ã³«ºÅÆü»þ¡¦²ñ¾ì¡ä
¡ÚÅìµþ¡Û2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë ³«¾ì 17:30 ³«±é 18:30
¡ÚµþÅÔ¡Û2026Ç¯8·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë µþÅÔ¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë ³«¾ì 17:00 ³«±é 18:00
¡ã½Ð±é¡ä
ÈÓÅÄÍÎÊå
»Ø´ø¡§¹â°æÍ¥´õ
´É¸¹³Ú¡§¡ÚÅìµþ¡ÛÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ ¡ÚµþÅÔ¡ÛÂçºå¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡ãÊÔ¶Ê´Æ½¤¡ä
»³²¼¹¯²ð
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
SÀÊ15,000±ß¡¢AÀÊ13,000±ß¡¢BÀÊ11,000±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
ÈÓÅÄÍÎÊå¸ø¼°FC¡ÖSogno¡×²ñ°÷Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～11·î25¡Ê²Ð¡Ë23:59
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¡ÖClub BBL¡×²ñ°÷Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë15:00～12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¥¤ー¥×¥é¥¹ÆÈÀêÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë15:00～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë23:59
³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～
°ìÈÌÈ¯Çä2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～
¡ã¸ø±é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä
https://billboard-cc.com/yosukeiida2026
¼çºÅ¡¦´ë²èÀ©ºî¡§¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Êºå¿À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ê¥ó¥¯¡Ë ¸å±ç¡§ÊÆ¹ñ¥Ó¥ë¥Üー¥É
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ³Æ¸ø±é1¿½¤·¹þ¤ßºÇÂç4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏSÀÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾å¡¢²¼µ¤ªÌä¹ç¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ËçÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊ¶¼º¤µ¤ì¤¿Êý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅöÆü¤ªËº¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ê¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¡§ https://billboard-cc.com/notice/ ¡Ë
¡ã¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡ä
¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó 0570-00-337¡ÊÊ¿Æü 12:00～15:00/ÅÚÆü½ËµÙ¡Ë
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹
²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ËºÇ¹â¤Î²»³Ú¤È¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬2012Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥³¥ó¥µー¥È¥·¥êー¥º¡£¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²»³Ú¤òºÇ¹â¤Î¤«¤¿¤Á¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î²»³ÚÀìÍÑ¥Ûー¥ëÅù¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë400°Ê¾å¤Î¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§
https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2431-e5b9a28c2b3529807a8b9d3f68a31074.pdf
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡https://www.billboard-japan.com/
¥ê¥êー¥¹¡¡https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/2179e30dce290e44c4dba57381e29ca107c6b2f2.pdf
È¯¹Ô¸µ¡§ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1-16-1