「あのグローブ登場？！」下柳剛（元プロ野球選手） × タージン（関西No.1リポーター）登壇！アッティーボジム・スペシャルトークショーを開催

株式会社ジーズニューコンセプト

フィットネスジム「アッティーボジム(https://attivo.jp/)」を全国展開する株式会社ジーズニューコンセプト(https://gnewc.jp/index.html)（本社：宮城県仙台市、代表：佐藤浩至）は、2025年11月23日（日）、アッティーボジム大阪りんくう店にて、元プロ野球選手・下柳剛氏と、関西を代表する名物リポータータージン氏によるスペシャルトークショーを開催いたします。

阪神甲子園球場を筆頭に、数々の熱戦を経験してきた下柳氏が、現役時代の裏話を語るこのイベント。その内容は当日までのお楽しみですが、「あのグローブも登場するかも？！」という噂が、すでに関係者の間で話題となっています。

インタビューアーは、軽快な語り口で人気のタージン氏が務めます。夢のコラボレーションをお楽しみください。

■ イベント概要

～下柳剛 × タージン スペシャルトークショー～



開催日 ：2025年11月23日（日）

時間 ：【第1部】11:00～11:45

【第2部】13:00～13:45

会場 ：イオンモールりんくう泉南 セントラルコート（大阪府泉南市りんくう南浜3-12）

参加費 ：無料（当日朝9:00より整理券を配布予定）

整理券配布：当日の朝9:00～

配布場所 ：1Fセントラルコート正面入口外（海側駐車場・ペテモ付近）

※観覧座席前方はATTivo GYM会員限定となります。一般整理券は観覧座席後方でのご観覧となります。

主催 ：アッティーボジム大阪りんくう店(https://attivo.jp/osakarinku.html)（株式会社ジーズニューコンセプト）

日本一高層階にある月額制フィットネスジム「アッティーボジム仙台AER31店」アッティーボジム大阪りんくう店のエントランス

■ 出演者プロフィール

下柳 剛（しもやなぎ・つよし）氏

下柳 剛（しもやなぎ・つよし）

長崎県出身。複数のプロ野球球団で活躍し、通算129勝を記録。

技巧派左腕として長年第一線で投げ続け、2005年には史上最年長で最多勝を獲得。

引退後は解説者やYouTuberとしても活躍中。

勝負勘と独自の美学を持つ球界きっての“職人タイプ”。

タージン氏

タージン

大阪府出身。関西テレビ「よ～いドン！」などでおなじみのリポーター。

街歩き・グルメ・スポーツ・芸能などあらゆる分野を取材し続ける、関西きっての名聞き手。

■アッティーボジム大阪りんくう店

・店舗サイト

https://attivo.jp/osakarinku.html

・メディア掲載

【泉南市】大阪初！月会費「家族2人で3300円」の夢のスポーツジム “退会率わずか2％”の実力とは」

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/794fd3bc1b0bf133cc713f0b67e1f8389d831136

Yahoo!ビジネスエキスパートに掲載された記事（2025年2月15日）

■アッティーボジムについて

フィットネスをもっと身近に

当社はかつて月額50万円の富裕層向けジムを運営していました。

しかし「すべての人に運動習慣を」という理念から、アッティーボジムを立ち上げました。

現在は 月額3,300円（税込／家族ペア会員制度あり） という手軽さで利用でき、初心者やシニアの方も安心して続けられる環境を整備。アートを施した内装やアスリート向けトレーニング施設で採用されるマシン、そしてスタッフ常駐型の運営により、「通うこと自体が誇りになるジム」を目指しています。

アッティーボジム仙台AER31店

地域コミュニティの拠点として

アッティーボジムは地域のコミュニティ空間としての役割も担っています。

これまでに山形芸術工科大学「太悳 -taishin- (https://taishin.jimdofree.com/)」による太鼓演奏会やYouTuber「ミナくん(https://www.instagram.com/minapiano37)」によるピアノコンサート、キッチンカー出店、ビンゴ大会などを開催。ジムに通うことが「人とのつながりを持つ時間」となるよう、地域の皆さまとともに活動を広げてまいります。

・メディア掲載

月会費がまさかの1人1650円 格安ジムブームの火付け役、実は仙台のアッティーボジム

https://kahoku.news/articles/20250725khn000033.html

■ メディア取材について

本イベントでは、報道関係者様の取材・撮影を歓迎しております。

お申し込み・ご質問は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

■ お問い合わせ先

株式会社ジーズニューコンセプト

広報担当：関根 優（せきね・ゆう）

Mail：y.sekine@gnewc.jp



