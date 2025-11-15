大原扁理さんをゲストに、『シン・ファイヤー』オンライン読書会を無料開催！

認定NPO法人ニュースタート事務局

【『家事か地獄か』（稲垣えみ子）×『年収90万円で東京ハッピーライフ』（大原扁理）の最強タッグに学ぶ、シン（真／新）のFIREへの道--。】

『シン・ファイヤー』（2024年7月刊、百万年書房）は、FIREを題材にした、生き方の本です。



『シン・ファイヤー』 出版後は、全国各地で読書会をされてきた大原扁理さん。

その集大成として、初のオンライン読書会を、YouTubeライブにて開催します！

日時：11月16日(日)19時～

会場：https://youtube.com/live/sIBOQyOXpeQ

(ニュースタート事務局YouTubeチャンネル)

お時間になりましたら、リンクから動画をご視聴ください。

また読書会は、参加者の方との交流で成り立つイベントです。

本の感想や大原扁理さんへの質問など、どんどんコメントしてください。

＜大原扁理さん書籍＞

『20代で隠居 週休５日の快適生活』

『年収90万円で東京ハッピーライフ』

『なるべく働きたくない人のためのお金の話』

『いま、台湾で隠居してます ゆるゆるマイノリティライフ』

『隠居生活10年目 不安は９割捨てました』

『フツーに方丈記』

など



主催：認定NPO法人ニュースタート事務局

（ひきこもり・ニート支援団体、イベント〈ニート祭り〉を開催）

司会進行：久世芽亜里

(法人スタッフ、『コンビニは通える引きこもりたち』著者）