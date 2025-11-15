食べ終わった“かまぼこ板”に新たな可能性を。リユースアイデアを発信する新サイト「かまぼこ板で遊ぼう」

鈴廣かまぼこ株式会社

鈴廣かまぼこ株式会社（神奈川県小田原市：代表取締役社長 鈴木智博、以下「鈴廣」）は、2025年11月15日（土）に新サイト「かまぼこ板であそぼう」（https://www.kamaboko.com/itae/）を公開いたします。

本サイトは、食べ終わったあとの“かまぼこ板”をもう一度楽しむためのアイデアを紹介し、身近な素材を通してリユースの楽しさやものづくりの心を広げることを目的としています。

■「もったいない」を「作る・遊ぶ・楽しむ」に

「かまぼこ板であそぼう」は、かまぼこ板を工作やアートの素材として楽しむためのアイデアを集めたウェブサイトです。

子どもの自由研究や工作教材としてはもちろん、大人の趣味や暮らしの中のちょっとした工夫にも役立つ、さまざまな実例を紹介しています。アート作品やおもちゃづくり、便利グッズなど、捨てずに「作る・遊ぶ・楽しむ」へと変えていくことで、身近なリユースの輪を広げていきます。

■「かまぼこ板絵コンクール」受賞作品・招待作家作品を展示

「かまぼこ板絵コンクール」は1982年（昭和57年）、鈴廣創業120周年の記念事業としてスタートしました。食べたあとに残るかまぼこ板に、もう一度新たな命を吹き込むというコンセプトのもとに始まり、その後、多くの方々に支えられて第16回展まで続きました。

ウェブサイト「かまぼこ板であそぼう」では、過去の受賞作品と招待作家作品を展示しています。作品は便利な検索機能を使って閲覧でき、全国の皆さまの創意あふれる作品に出会うことができます。

■かまぼこ板が伝える“ものづくりの心”

鈴廣は、創業以来160余年にわたり「魚のいのちをむだなく使い切る」精神のもと、食のものづくりに取り組んできました。今回の新サイトは、かまぼこを支える“板”にも新しい命を吹き込むきっかけを発信し、かまぼこを食べたあとも、素材を通して“つくる楽しさ”“いのちの大切さ”を感じていただきたいと考えています。

■サイト概要

サイト名：かまぼこ板であそぼう

公開日：2025年11月15日（金）

URL：https://www.kamaboko.com/itae/

内容：かまぼこ板を活用した工作・アート・自由研究などのリユースアイデア紹介、板絵作品のWEB展示

■ 会社概要

会社名：鈴廣かまぼこ株式会社

代表者：代表取締役社長 鈴木 智博

所在地：神奈川県小田原市風祭245

主な事業内容：かまぼこをはじめとする鈴廣ブランド商品の製造、販売、「かまぼこの里」各種レストランやかまぼこ博物館の運営。

URL：https://www.kamaboko.com/