ロリータファッション専門EC「Lolis（ロリス）」年に一度のブラックフライデーセールを開催

株式会社Fulmo



ロリータファッション専門EC 「Lolis（ロリス）」（運営：株式会社Fulmoは、2025年11月15日（土）00:00より、ブラックフライデーセールを開催いたします。

本セールでは、人気のロリータファッションアイテムを中心に、対象商品が15%OFFでお買い求めいただけます。

「ロリータファッション」は、ただのファッションではなく、“好き”という気持ちを身にまとい、日常をときめきで彩る文化であるとLolisは考えています。

甘さ、可愛さ、上品さ、そして“自分らしさ”。

そのすべてを大切にする人が、誰でも自由に楽しめる場所をつくることを目指して、私たちはロリータファッション専門ECとして日々商品ラインナップを拡充しています。

今回のブラックフライデーでは、ロリータファッションを 「いつか着てみたい」から「今日着てみよう」へ変える、手に取りやすい価格とラインナップでお待ちしています。

ブラックフライデーセール概要

期間：2025年11月15日（金）12:00 ～ 2025年12月02日（火）23:59

場所：「Lolis公式サイト」https://www.lolis.jp/

割引：対象商品 15%OFF

適用方法：クーポン不要。対象商品はカートにて自動適用

対象アイテム（一例）



1. 【ゴスロリ】十字架刺繍レースドレスワンピース(https://www.lolis.jp/item/1456)

https://www.lolis.jp/item/1456



ふんわりとしたパフスリーブと重ねレースのスカートが特徴的な優美なドレスワンピース。胸元の編み上げデザインと、リボンの装飾が可愛らしさを演出。ゴシック調の十字架刺繍がアクセントになっています。

2. 【ロリータファッション】 真珠装飾付きレースワンピース(https://www.lolis.jp/item/1336)

https://www.lolis.jp/item/1336



ふんわりとした袖と裾のフリルが特徴的な上品なワンピース。襟元や腰周りの真珠装飾やリボンがアクセントに。胸元の大きな襟と繊細なレース使いが甘さを演出しています。



3. 【クラシカルロリータ】ビッグリボンクラシカルフリルワンピース(https://www.lolis.jp/item/1178)

https://www.lolis.jp/item/1178

クラシカルロリータと現代のアニメ文化が絶妙に融合したワンピースです。腰元には繊細で印象的なリボンがアクセントとして施されています。スカート部分には、優雅なピンクの花の絵が描かれており、一層女性らしさを引き立てくれます。

ここでは紹介しきれないほど、冬コーデにぴったりのアイテムを多数取り揃えています。お気に入りのテイストや配色に合わせて、自由に組み合わせをお楽しみください。





ブランドメッセージ

ロリータは、日常を可愛く塗り替える魔法のようなスタイル。誰かのためではなく、自分自身の“好き”のために選ぶ服です。年に一度のブラックフライデーの特別な期間に、是非お得にお買い物してくださいね。







