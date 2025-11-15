【開催報告】介護施設でアニマルセラピー実習を開催　医療法人愛広会と国際ペットワールド専門学校が連携

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの医療法人愛広会（新潟市北区）が運営する介護付有料老人ホーム「愛広苑壱番館」（新潟市中央区田町）と同グループの国際ペットワールド専門学校（新潟市中央区笹口）は、動物とのふれあいを通じて入居者の『情緒的な安定』や『生きがい』『意欲』など生活の質（QOL）の向上と学生の実践的な学びの機会づくりを目的に、アニマルセラピー実習を2025年11月12日（水）に開催しました。

当日は、国際ペットワールド専門学校・動物飼育管理学科の学生11名と、同校でトレーニングを受けた2頭の犬（ノーフォーク・テリア、ミニチュアプードル）が来訪。

犬たちは得意のパフォーマンスを披露したほか、入居者になでてもらうなど、直接ふれあう時間が設けられました。

会場は終始笑顔に包まれ、「久しぶりにワンちゃんと遊べて楽しかった！」「学生さんが作ったワンちゃんのカードももらえて嬉しかった」といった声が多く聞かれました。

【イベント詳細】

日時：2025年11月12日（水） 14:00～14:30

会場：介護付有料老人ホーム 愛広苑壱番館 （新潟市中央区田町1丁目3239-1）

参加者：国際ペットワールド専門学校の学生、愛広苑壱番館の入居者

同行犬：ノーフォーク・テリア、ミニチュアプードル（計2頭）

内容：犬のパフォーマンス披露、入居者とのふれあい体験、学生との交流

【愛広苑壱番館 ケア統括部長 篠澤 毅泰】コメント

ワンちゃんたちの優しいぬくもりに、ご入居者様の笑顔と活力が満開になりました。心の安らぎを感じたひと時、昔の愛しい家族（ペット）の話題でも会話が弾み、学生とのあたたかな交流もできました。来年の活動時には、より多くの方に参加いただけるよう準備したいと思います。

【国際ペットワールド専門学校 学生】コメント

ご入居者様が喜んでくれている姿を見て、緊張がほぐれました。笑顔で犬を撫でている姿が見られて、こちらも温かい気持ちになりました。今まで一緒に練習をしてきた犬と活動に参加し、みなさんに癒しをお届けすることができてとても嬉しかったです。

愛広会と国際ペットワールド専門学校では、今後も福祉と教育が連携し、地域や世代を超えた交流を継続的に行っていきたいと考えています。

今回のイベントを契機として、他施設への展開や外部との新たな協働を促進し、入居者の生活の質（QOL）向上と、学生の実践的な学びの機会づくりを両立させる取り組みとして発展させていく予定です。

＜医療法人 愛広会について＞

新潟県で病院・介護老人保健施設を展開する医療法人。

新潟リハビリテーション病院、新発田リハビリテーション病院、新潟県立吉田病院（指定管理者）、歯科医院、介護老人保健施設(関川愛広苑、中条愛広苑、相川愛広苑、新井愛広苑、豊浦愛広苑) 、介護医療院（尾山愛広苑、豊浦壱番館）、介護付有料老人ホーム（愛広苑壱番館、愛広苑参番館）、サービス付き高齢者向け住宅（愛広苑弐番館）などを運営しています。

所在地 新潟県新潟市北区木崎761番地

ホームページ https://aiko.or.jp/

＜愛広苑壱番館について＞

新潟県で初めて開設された「医療法人が運営する介護付有料老人ホーム」。

ご家庭での介護が困難な要支援・要介護の方や認知症の方に対し、個人の意思や思いが最優先されるサービスを提供し、「安心」で「快適」にお暮らしいただけるよう支援しています。1階には内科診療所・調剤薬局が併設されており、共に地域の介護と医療をサポートしています。

所在地 新潟市中央区田町1丁目3239-1

ホームページ：https://aiko-ichibankan.jp/

医療法人愛広会

法人名：医療法人愛広会

所在地： 新潟市北区木崎７６１

代表者名： 池田 弘

ＵＲＬ： https://aiko.or.jp/

＜国際ペットワールド専門学校（略称WaN）について＞

新潟県で日本海側最大級の動物系専門学校です。

動物関連業界、企業との強い連携で、「専門力」×「人間力」の両方を兼ね備えた真のプロフェッショナルを育成しています。

所在地 新潟県新潟市中央区笹口2丁目13-4

ホームページ：https://www.wan-c.jp/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

NSGグループホームページ：https://www.nsg.gr.jp/