【香川オリーブガイナーズ】2025年シーズンの感動をファンと共有！ 特注プラットフォーム「スポオク」で選手着用ユニフォームオークション開催

プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズは、ファンの皆様へ特別な感謝の気持ちを込め、スペシャルオークションを開催いたします。2025シーズンに選手たちが実際に着用し、汗と感動が染み込んだ、世界に一つだけのユニフォームを直筆サイン入りで出品いたします。このオークションは、スポーツアイテム特化型プラットフォーム「スポオク」にて、2025年11月17日（月）より開始いたします。

本オークションは、一年間熱い応援を送り続けてくださったファンの皆様へ、チームの歴史の一部を還元し、特別な記念品をお届けすることを目的としています。

出品されるユニフォームは、選手たちがシーズンを通じて使用したものであり、それぞれの試合の記憶と選手の努力が染み込んでいます。これらをファンの皆様にお届けすることで、2025シーズンの感動と選手との絆をさらに深めていただきたいと願っております。

オークション概要

イベント名：香川オリーブガイナーズ 2025シーズン選手着用ユニフォームオークション

開催期間：2025年11月17日（月）17:00～2025年11月30日22:00

出品内容：2025シーズン選手着用ユニフォーム（直筆サイン入り）

プラットフォーム：スポオク

URL：https://www.sports.mbok.jp/gei/oliveguyners2511(https://www.sports.mbok.jp/gei/oliveguyners2511)

このユニフォームは、選手たちの汗と努力、そして皆様の熱い声援によって生まれた、かけがえのない宝物です。ぜひ、この特別なユニフォームを手に入れ、チームの歴史の一部を所有する誇りを感じていただければ幸いです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【香川オリーブガイナーズ球団株式会社】

四国アイランドリーグplusに所属、創設21周年を迎える球団。NPB/海外プロ野球選手輩出実績は、独立リーグトップクラスの29名を誇る。主なOBに又吉克樹（現 ソフトバンクホークス）など。

社 名：香川オリーブガイナーズ球団株式会社

設 立：2006年3月9日

所在地：香川県高松市丸亀町6-1 フェスタビル 2階

事 業：球団運営、教育事業

球団HP：https://oliveguyners.com/

