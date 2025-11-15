石川県七尾市「なかじま猿田彦温泉 いやしの湯」が待望の再開！11月29日（土）11時より営業スタート
七尾湾をの望む露天風呂（箱湯）
株式会社エムアンドエムサービス（京都府亀岡市、代表取締役社長：小池 悟）は、当社が石川県七尾市より指定管理者に指定された日帰り温泉施設「なかじま猿田彦温泉 いやしの湯」について、2025年11月29日（土）11時より営業を再開いたします。
同施設は、令和6年能登半島地震の影響によりやむを得ず閉鎖しておりましたが、再び当社が管理・運営を担い、地域の皆様の憩いの場として想いも新たに再始動いたします。
このたびの再開を記念し、12月30日までは特別価格でご入浴いただけます。また、当日はささやかなお楽しみ企画もご用意しています。
営業開始日時 2025年11月29日（土） 11時～21時終了
※11月30日（日）からは通常通り10時30分営業開始
※10時～10時30分までは報道関係者向けセレモニー（テープカット・外雷太鼓 等）を行います。一般の方のご見学も可能です。
■当日のお楽しみ企画！ 11時～
初日には、地域の皆さまに感謝を込めて、ささやかなお楽しみ企画をご用意しています。
・七尾市の人気ゆるキャラ「とうはくん」がやってくる！
・綿菓子無料サービス
・ふるまい牡蠣汁 先着100名様
※いずれもなくなり次第終了、内容は変更となる場合がございます。
■再オープン記念価格（2025年12月30日まで）
大人（中学生以上） 550円
小人（3歳以上～小学生） 240円
回数券（12枚綴り） 大人 5,500円 小人2,400円
■通常料金（2026年1月3日～）
大人（中学生以上）600円
小人（3歳以上～小学生） 300円
幼児（3歳未満） 無料
回数券（12枚綴り）大人 6,000円 小人 3,000円
■コミュニティ入浴タイム（2026年3月31日まで）
毎週水曜日 営業開始から17時まで 大人（中学生以上） 450円
七尾湾を一望できる天然温泉で、心と体を癒すひとときを
木のぬくもりあふれる「なかじま猿田彦温泉 いやしの湯」は、内湯・露天風呂・サウナを備えた日帰り温泉施設です。
七尾湾からの海風が心地よい露天風呂では、四季折々の風情を満喫できます。
四角形の「箱湯」と円形の「筒湯」は月替わりで男女を入れ替え。湯上がりには、開放感あふれる広々とした休憩スペースでくつろぎの時間をお楽しみください。
箱湯
筒湯
洗い場
サウナ
休憩スペース
木のぬくもりあふれる館内
施設概要
施設名 なかじま猿田彦温泉 いやしの湯
所在地 石川県七尾市中島町小牧ヨ部116
営業時間 10時30分～21時終了
※オープン初日のみ11時～営業開始
定休日 毎週火曜日・年末年始（12月31日～1月2日）
設備 内湯2、露天風呂2、サウナ2、休憩スペース、売店（予定）
アクセス
＜電車＞のと鉄道「西岸駅」下車、徒歩約10分
＜お車＞金沢から のと里山海道で横田ICより約10分
【なかじま猿田彦温泉 いやしの湯のお問い合わせ】
- TEL：0767-66-8686
- 公式サイト：https://www.nanao-iyashinoyu.com/(https://www.nanao-iyashinoyu.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iyashi_open)
- 株式会社エムアンドエムサービス
- URL：https://mandm.co.jp/(https://mandm.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iyashi_open)
- お問い合わせ：https://mandm.co.jp/contact/(https://mandm.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iyashi_open)