石川県七尾市「なかじま猿田彦温泉 いやしの湯」が待望の再開！11月29日（土）11時より営業スタート

株式会社エムアンドエムサービス七尾湾をの望む露天風呂（箱湯）

株式会社エムアンドエムサービス（京都府亀岡市、代表取締役社長：小池 悟）は、当社が石川県七尾市より指定管理者に指定された日帰り温泉施設「なかじま猿田彦温泉 いやしの湯」について、2025年11月29日（土）11時より営業を再開いたします。

同施設は、令和6年能登半島地震の影響によりやむを得ず閉鎖しておりましたが、再び当社が管理・運営を担い、地域の皆様の憩いの場として想いも新たに再始動いたします。

このたびの再開を記念し、12月30日までは特別価格でご入浴いただけます。また、当日はささやかなお楽しみ企画もご用意しています。

営業開始日時 2025年11月29日（土） 11時～21時終了

※11月30日（日）からは通常通り10時30分営業開始

※10時～10時30分までは報道関係者向けセレモニー（テープカット・外雷太鼓 等）を行います。一般の方のご見学も可能です。

■当日のお楽しみ企画！ 11時～

初日には、地域の皆さまに感謝を込めて、ささやかなお楽しみ企画をご用意しています。

・七尾市の人気ゆるキャラ「とうはくん」がやってくる！

・綿菓子無料サービス

・ふるまい牡蠣汁 先着100名様

※いずれもなくなり次第終了、内容は変更となる場合がございます。



■再オープン記念価格（2025年12月30日まで）

大人（中学生以上） 550円

小人（3歳以上～小学生） 240円

回数券（12枚綴り） 大人 5,500円 小人2,400円

■通常料金（2026年1月3日～）

大人（中学生以上）600円

小人（3歳以上～小学生） 300円

幼児（3歳未満） 無料

回数券（12枚綴り）大人 6,000円 小人 3,000円

■コミュニティ入浴タイム（2026年3月31日まで）

毎週水曜日 営業開始から17時まで 大人（中学生以上） 450円

七尾湾を一望できる天然温泉で、心と体を癒すひとときを

木のぬくもりあふれる「なかじま猿田彦温泉 いやしの湯」は、内湯・露天風呂・サウナを備えた日帰り温泉施設です。

七尾湾からの海風が心地よい露天風呂では、四季折々の風情を満喫できます。

四角形の「箱湯」と円形の「筒湯」は月替わりで男女を入れ替え。湯上がりには、開放感あふれる広々とした休憩スペースでくつろぎの時間をお楽しみください。

施設概要

箱湯筒湯洗い場サウナ休憩スペース木のぬくもりあふれる館内

施設名 なかじま猿田彦温泉 いやしの湯

所在地 石川県七尾市中島町小牧ヨ部116

営業時間 10時30分～21時終了

※オープン初日のみ11時～営業開始

定休日 毎週火曜日・年末年始（12月31日～1月2日）

設備 内湯2、露天風呂2、サウナ2、休憩スペース、売店（予定）

アクセス

＜電車＞のと鉄道「西岸駅」下車、徒歩約10分

＜お車＞金沢から のと里山海道で横田ICより約10分



【なかじま猿田彦温泉 いやしの湯のお問い合わせ】

- TEL：0767-66-8686

- 公式サイト：https://www.nanao-iyashinoyu.com/(https://www.nanao-iyashinoyu.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iyashi_open)

- 株式会社エムアンドエムサービス

- URL：https://mandm.co.jp/(https://mandm.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iyashi_open)

- お問い合わせ：https://mandm.co.jp/contact/(https://mandm.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iyashi_open)