【品川プリンスホテル】輝くツリーのフォトスポット、笑顔あふれるサンタグリーティング クリスマス気分高まる多彩な催しをご用意
FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪4-10-30、総支配人：春山新悟）は、ホテルコンセプト“FUN! Goes On”に、2025年のホリデーシーズンの訪れを告げる音色を重ねた『“FUN!”Fare（ファンファーレ）』をテーマに据え、華やかで心おどるクリスマスシーズンをお届けいたします。
ロビーには高さ約６mの輝くクリスマスツリーと、古きヨーロッパのブーランジュリー（パン屋）をイメージした、フォトスポットが登場し、きらめく光とともに訪れる人々を温かくお迎えいたします。さらに期間中には、サンタクロースが登場するグリーティングや、少年少女合唱団が登場するロビーコンサートなどを開催し、笑顔と音楽が響き合う賑やかな冬のひとときを演出いたします。
また、滞在をとおして祝祭の高揚感を感じていただけるよう、クリスマスデコレーションで彩られた限定ルームにご宿泊いただける「クリスマスステイプラン」もご用意し、国内はもちろん、日本を訪れる海外のお客さまにとっても、“日本のホリデー文化”を体験できる貴重な機会をご提供いたします。
TAKANAWA GATEWAY CITYの開業により、新たな国際交流の賑わいを見せる品川・高輪エリア。日本と世界をつなぐ玄関口に位置する当ホテルでは、この冬、“FUN!”Fareの響きとともにお過ごしいただける、心に残る思い出を紡ぐ時間をご提案いたします。
クリスマス2025「“FUN!”Fare」 概要
PHOTO SPOT at the Lobby
［期間］
2025年11月15日（土）～12月25日（木）
［場所］
メインタワー 1F ロビー
装飾の中に入り込むことができるクリスマス限定のフォトスポットです。クリスマスツリーの隣に佇むブーランジュリーには、イミテーションのパンやケーキが賑やかに並び、華やかな雰囲気の中で写真撮影をお楽しみいただけます。
クリスマス特設サイト :
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/christmas/
CHRISTMAS EVENT11月22日（土）グレーテル少年少女合唱団
可愛らしい衣装に身を包んだこどもたちが、クリスマスの訪れを笑顔で祝います。
12月6日（土） HIBI ★ Chazz-K
「“FUN!”Fare」にふさわしい、ストリート・ジャズ・サックス・アンサンブルバンドのステージ。
12月20日（土）A tempo Handbell Ringers
明治学院大学卒業生による華やかなハンドベルチームが、クリスマスのひとときを奏でます。
※上記時間はいずれもメインタワーロビーにて１.12:30P.M.／２.2:30P.M.（各30分）
12月21日（日）サンタクロースグリーティング
メインタワーロビー １.12:00NOON／２.4:00P.M. ※ご宿泊者さま限定
LUXE DINING HAPUNA １.5:30P.M.／２.7:30P.M. ※当レストランご利用者さま限定
12月21日（日）チャペルコンサート
ホワイトチャペル 2:00P.M.
サンタクロースと聖歌隊。年に1度のクリスマスに、特別な思い出をお届けいたします。
CHRISTMAS DINER MENU◆正統派の華やぎを纏う、ホテルならではの特別な祝宴
［DINING & BAR TABLE 9 TOKYO］
GRILL & STEAK ヴィーヴォ
【期間】
2025年12月24日(水)・25日(木)
【料金】
1名さま \28,000
［LUXE DINING HAPUNA］
クリスマスディナーブッフェ
【期間】
2025年12月20日(土)～25日(木)
【料金】
1名さま \14,000
◆ふたりの絆を深める、クリスマスだけの贅沢なペアディナー
［DINING & BAR TABLE 9 TOKYO］
LOUNGE 天空のクリスマスペアシート
【期間】
2025年12月20日(土)～25日(木)
【料金】
1名さま \16,000
［和ビストロ いちょう坂］
和モダンノエル
【期間】
2025年12月20日(土)～25日(木)
【料金】
1名さま \6,000
◆技と感性が響き合う、唯一無二のクリスマス
［中国料理 品川大飯店］
Chinese noel～聖夜の贈りもの～
【期間】
2025年12月1日(月)～25日(木)
【料金】
1名さま \12,000
［味街道 五十三次］
世界三大珍味と黒毛和牛のクリスマスディナー
【期間】
2025年12月1日(月)～25日(木)
【料金】
1名さま \22,000
クリスマス2025宿泊プラン
［期間］
2025年12月1日（月）～25日（木）
［料金］
1名さま \24,540～（メインタワー ダブルルーム 1室2名さまご利用時）
［ご予約・お問い合わせ］
宿泊予約係 TEL：03-3440-1111（受付時間：10:00A.M.～6:00P.M.）
※宿泊料金には1泊室料、消費税・サービス料が含まれております。別途宿泊税がかかることがございます。
※お食事の料金には消費税が含まれております。別途サービス料13％を加算させていただきます。
※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。
※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。
※上記内容はリリース時点（11月15日）の情報です。
FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -
日本の成長を牽引する国際交流拠点として進化を続け、国内外から多くの人が訪れるエリア「Shinagawa」。
東京の新拠点として充実のアクセスを誇る品川プリンスホテルは、日本一の客室数を擁し、宴会場、レストラン、ライブホール、映画館やボウリング場、さらには都市型水族館マクセル アクアパーク品川を備える、「進化するエンターテインメントタウン」です。五感を刺激する飲・食・遊の非日常エッセンスに包まれる時間は一日の始まりから終わりまで。いつ訪れても記憶に残るＦＵＮな体験をお届けしてまいります。
品川プリンスホテル 概要
【開 業 日】
1978 年 7 月 11 日
【客 室 数】
3,521 室
【レストラン・ショップ数 】
10 ヵ所
【宴会場 数】
40 室
【エンターテインメント施設】
水族館、映画館、ボウリングセンター、
テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他