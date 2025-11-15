【500話以上無料！】11/15～はピッコマが一番おトク！『「北斗シリーズ」世紀末無料祭』で北斗神拳の真髄を見よ！

株式会社カカオピッコマ

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、『「北斗シリーズ」世紀末無料祭』を2025年11月15日(土)～12月14日(日)開催致します。ケンシロウの物語など北斗神拳の歴史を描く7シリーズ・合計500話以上が無料開放されます。この期間、「北斗シリーズ」を一番おトクに読めるのはピッコマだけ。ぜひこの機会にご覧ください。

11/15(土)より「北斗シリーズ」３作品が順次全話無料！

2025年11月15日（土）から2日間「北斗の拳」の全話無料をはじめとしてシリーズ人気作の「蒼天の拳」「蒼天の拳リジェネシス」まで全話無料イベントを開催！世紀末の伝説の物語を、この機会に心ゆくまでピッコマでお楽しみください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3707/table/794_1_6380103679813691168825370443ea60.jpg?v=202511150128 ]

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983

北斗の拳

出版社：コアミックス

作家名：武論尊・原哲夫

作品ページ：https://piccoma.com/web/product/3205?etype=episode

▼ピッコマあらすじ

199X年、世界は核の炎に包まれた!! 文明は消え去り、世界は暴力が支配する時代になっていた──！ 「週刊少年ジャンプ」に1983年～1988年まで、原作・武論尊、漫画・原哲夫により連載。最終戦争により、荒廃し弱肉強食の世界になった世紀末を舞台に、一子相伝の暗殺拳“北斗神拳”の伝承者・ケンシロウが、愛と哀しみを背負い救世主として成長していく姿を描き出す。強敵（とも）と呼ばれる男達とケンシロウの熱い戦い、婚約者ユリアとの愛、そして、同じ北斗神拳を学んだラオウ、トキ、ジャギの義兄弟との絆と別離。そのどれもが現在まで読者を魅了している。また、悪党達が「ひでぶ」「あべし」といった断末魔を残しケンシロウに倒されていく爽快感も魅力のひとつ。 連載当時、社会現象にまでなり、現在にいたっても、TVアニメや劇場版、脇役達をフィーチャーした外伝、ゲーム等へと新たな展開を続けている。

(C)原哲夫・武論尊／コアミックス 2001

蒼天の拳

出版社：コアミックス

作家名：原哲夫・武論尊

作品ページ： https://piccoma.com/web/product/2234?etype=episode

▼ピッコマあらすじ

魔都上海で閻王と恐れられたひとりの拳法家がいた。彼は義と友を重んじる上海裏社会の組織“青幇”のため、敵対する“紅華会”の幹部を皆殺し、姿を消した。それから数年。清朝最後の皇帝・愛新覚羅溥儀は閻王を見つけ出し、禁衛隊に加えるため日本に向かっていた。その船には閻王を知る男、元青幇の李永健も毒見役として乗船していた。日本に着いた李は冴えない教師、霞拳志郎に出会う。そう拳志郎こそがかつて閻王と呼ばれた男であり、第62代北斗神拳伝承者だったのだ。李との再会を喜ぶ拳志郎だったが李のもたらした報せは衝撃的なものだった。上海で紅華会が力を盛り返し、青幇の幹部が皆殺しにされたというのだ。その中には拳志郎の親友、潘光琳そして彼の妹であり拳志郎が愛した玉玲もいた。拳志郎は亡き友、恋人のため再び地獄と化した魔都上海に戻ることを決意する。そこに運命と言える出会いや宿命の戦いが待ち受けていることを拳志郎は知る由もない。

(C)原哲夫・武論尊／コアミックス 2001、 (C)︎八津弘幸・辻秀輝

蒼天の拳 リジェネシス

出版社：コアミックス

作家名：原哲夫・武論尊・八津弘幸 辻秀輝

作品ページ：https://piccoma.com/web/product/2415?etype=episode

▼ピッコマあらすじ

北斗伝説、再び!!魔都上海の騒乱より数年後の193X年。第2次世界大戦を目前に控えた世界情勢は混沌の一歩を辿っていた。伝授の儀を終えた第62代北斗神拳伝承者・霞拳志郎もまた、止められぬ歴史の渦に巻き込まれていく。北斗の宿命に導かれるが如く、獄都・蘭印（インドネシア）へと降り立つ拳志郎・エリカ・ヤサカ。人類の宝「希望の目録」を巡り新たな勢力との死闘が繰り広げられる。「北斗」と「希望の目録」をつなぐ新・北斗サーガ開幕!!

「北斗シリーズ」7作品を\0+（※１）でイッキに読むチャンス！

「北斗シリーズ」7作品が対象！\0+（※1）で読める！ 期間限定で全話無料作品と外伝シリーズをまとめてお得に楽しもう！\0+（※1）適応期間は下記をご覧ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3707/table/794_2_6760daab3ec8e028f02a93e308527a36.jpg?v=202511150128 ]

Xで全巻セットやサイン色紙、オリジナルグッズが当たるイベントを実施！

＼豪華賞品GETのチャンス！／新装版コミックス全巻、描き下ろしサイン色紙などの豪華賞品が当たるイベントをピッコマ公式Xにて実施いたします。

ピッコマ公式Xアカウントをフォローし、指定の投稿に「いいね」、そしてハッシュタグを付けて引用リポスト（引用RP）するだけで、抽選で豪華賞品が当たるチャンスです。ぜひこの機会に、ご参加ください。

- 期間： 2025年11月15日（土）～ 2025年11月19日（水）- 賞品：１.「北斗の拳」新装版コミック全巻セット 1名２.「北斗の拳」B2ポスター＆ステッカーセット 2名３.「蒼天の拳 リジェネシス」サイン色紙 2名- 参加方法：１. ピッコマ公式Xアカウント（@piccoma_jp(https://x.com/piccoma_jp)）をフォロー２. 対象のイベント投稿にいいね３. 指定ハッシュタグ ＃後退は無い読み進めるのみを をつけて、対象投稿を引用リポスト（引用RP）- 注意事項：・当選者には、期間終了後、ピッコマ公式アカウントよりXのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。・Xアカウントを非公開にしている場合は、抽選の対象外となります。

※1\0+券とは\0+券1枚で、\0+アイコンの話を1つを読める機能

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ