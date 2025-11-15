【Re:EDIT（リエディ）公式サイト先行販売】温もりを感じる旬のルックス×自宅でお洗濯OK！圧縮ウールライクシリーズ3アイテムが登場
株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：工藤 正樹）が展開する30代～40代女性向けファッションブランド「Re:EDIT（リエディ）」公式サイトにて、新シリーズ”圧縮ウールライクシリーズ”を11月15日（土）正午より発売します。
圧縮ウールライクシリーズについて
暖かみのあるウールライクな生地を採用した新シリーズ。
ベスト（商品番号：140015）、キャミソールビスチェ（商品番号：140020）、ストレートパンツ（商品番号：140016）の3型を発売します。
ウールライクなルックスながら、お家の洗濯機で洗えるのが魅力。
セットアップでの着用も可能です。
特設ページはこちら :
https://reedit.jp/collections/wool-like-series?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20251115pr
圧縮ウールライクフロントジップペプラムベスト
ウエストフリルとジップデザインがポイントのペプラムベスト。
気になる腰回りをさりげなくカバーできる丁度良い丈感で、自然とスタイルアップも。
モードな雰囲気をプラスするジップデザインを施し、トレンドライクに仕上げました。
商品詳細はこちら :
https://reedit.jp/products/140015?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20251115pr
圧縮ウールライクフロントボタンキャミソールビスチェ
華奢なアジャスター付きの肩紐は、着丈を自在に調節でき、上品な雰囲気に演出します。
Iラインを強調しつつ、ウエストを若干シェイプさせた美シルエットをメイク。
バックウエストはゴム仕様で、見た目以上のストレスフリーな着心地なのも嬉しいポイントです。
商品詳細はこちら :
https://reedit.jp/products/140020?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20251115pr
圧縮ウールライクピンタックストレートパンツ
フロントに入れたピンタックが縦ラインを強調し、脚をすらりと見せてくれます。
バックウエストはゴム仕様で、きちんと見えしながらもストレスフリーな穿き心地を実現。
トップスをインしたときも美しく見える、すっきりとしたフロントデザインが魅力です。
商品詳細はこちら :
https://reedit.jp/products/140016?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20251115pr
Re:EDITについて
変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。
Re:EDITオンラインストア
Re:EDIT公式サイト：https://reedit.jp
Re:EDIT楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/galstar/
会社概要
【株式会社ネオグラフィック】
設立 ：2006年8月
代表取締役社長 ：工藤 正樹
本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F
事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業
ホームページ：https://neographic.jp/