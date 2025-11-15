高輪ゲートウェイ駅を見おろすシュークリーム工房「MAISON CLASSIC FACTORY」、クリスマス限定で『ノエルTAKANAWAブレスト』販売

株式会社CLASSIC

2025年3月に高輪ゲートウェイ駅のエキナカに3店舗同時オープンした「MAISON CLASSIC」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社：東京都渋谷区）。そのうちの一つ、改札外3Fにあるエキナカシュークリーム工房「MAISON CLASSIC FACTORY」で、クリスマス限定の『ノエルTAKANAWAブレスト』を提供いたします。11月15日（土）から予約開始、12月1日（月）からお受け取りいただけます。クリスマスリースをイメージした華やかなパリ・ブレスト。高輪の工房から生まれた特別な一品で、心温まるクリスマスをお迎えください。





MAISON CLASSIC Instagram：https://www.instagram.com/maisonclassic_/(https://www.instagram.com/maisonclassic_/)

ご予約は店頭かお電話（03-6721-6577）で承ります。

※『ノエルTAKANAWAブレスト』は予約限定商品です。

■クリスマスリースをイメージ。クリスマスを彩るパリ・ブレスト

高輪ゲートウェイ駅を見おろす場所にある「MAISON CLASSIC FACTORY」。今年の3月に3店舗同時オープンしたMAISON CLASSICブランドの一つ、テイクアウト専門のシュークリーム工房です。名物のブリュレシュークリームをはじめ、テイクアウトで気軽に楽しめるクラシックな味わいのスイーツをご用意しています。

今年のクリスマスに向けてご用意したのが、クリスマスリースをイメージした限定パリ・ブレスト『ノエルTAKANAWAブレスト』。ココアを練り込んだシュー生地に、イタリア発「BABBI」のピスタチオペーストを贅沢に使用した濃厚なピスタチオクリームと、軽やかに仕立てたバタークリームの2種類のクリームを重ね、深みのある味わいに仕上げました。アクセントにはほんのり酸味のあるグリオットチェリーのソースを忍ばせ、栃木県産いちごなど、フルーツをたっぷり合わせています。

箱を開けた瞬間にクリスマスのワクワク感を感じられるクリスマスリースをイメージしたパリ・ブレスト。高輪らしい華やかで特別な一品に仕上げています。

お酒にもコーヒーにも合う味わいですが、特にアールグレイやベリー系のフレーバーティーとの相性は格別。クリスマスディナー後でも重すぎず楽しめるよう、軽やかな食べ心地になっています。

■詳細

・商品名：ノエルTAKANAWAブレスト

・大きさ：直径約14cm

・金額：4,980円（税込）

・予約期間：11月15日（土）～12月22日（月）

※お受け取り日3日前までご予約ください。(例)12月24日の場合12月21日まで

・お受け取り期間：12月1日（月）～12月25日（火）

・お受け取り場所：MAISON CLASSIC FACTORY

・予約方法：店頭またはお電話（03-6721-6577）

※『ノエルTAKANAWAブレスト』は予約限定商品です。





■キャンセルポリシー

・ご予約のキャンセル・変更は、予約日の7日前までにご連絡をお願いいたします。

それ以降のキャンセルは、仕入れや製造の関係上、キャンセルをお受けできません。

※受け取り日時の変更などは、できる限り対応いたしますので、お早めにご相談ください。

・無断キャンセルについて

<店頭にて、事前決済していた場合>

ご連絡がないまま当日中にお受け取りいただけなかった場合、商品は破棄とさせていただき、返金はいたしかねます。（生菓子のため、翌日以降のお渡し・保管はできません）

<事前決済はしておらず、当日無断キャンセルの場合>

ご連絡がないまま当日中にお受け取りいただけなかった場合、商品は破棄とさせていただき、また当日以降のお渡しは食品衛生上出来かねますので、ご了承ください。

・当日の受け渡し時間の変更

当日ご連絡があれば受け取り時間の変更は当日でも可能な限り対応いたしますが、品質保持のため、当日中のお渡しをお願いしております。(1~2時間程度)

■店舗概要

「MAISON CLASSIC FACTORY」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間

【月～土】11:00～20:00

【日・祝】11:00～19:00

「MAISON CLASSIC SALON」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間

【月～土】11:00～23:00（L.O. フード22:00 /ドリンク22:30）

【日・祝】11:00～22:00（L.O. フード21:00 /ドリンク21:30）

「MAISON CLASSIC CAFE」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札内2階

・営業時間

【月～土】7:00～21:00（L.O. フード20:00 /ドリンク20:30）

【日・祝】8:00～20:00（L.O. フード19:00 /ドリンク19:30）





【会社概要】

会社名 :CLASSIC INC.

住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp

お問い合わせ：classic_press@classic-inc.jp



