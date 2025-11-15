休暇村陸中宮古で眺める、冬の星降る浄土ヶ浜　冬限定ナイトツアー付きプランを12月1日より販売開始

一般財団法人休暇村協会

三陸復興国立公園に位置するリゾートホテル「休暇村陸中宮古」（所在地：岩手県宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3、支配人：嶋田 哲也）は、冬の星空観察に最適な時期に合わせて「【冬季限定】～星の瞬きにときめく～星降る浄土ヶ浜ナイトツアー付きプラン」を12月1日（月）～3月31日（火）の期間で販売します。

地元ネイチャーガイドの案内で夜の浄土ヶ浜を散策し、晴れた日には満天の星や大海原に浮かぶ漁火を楽しめる体験プログラムです。宮古市は冬の晴天率が高く、星空観察におすすめのシーズンです。

宮古市は冬の晴天率が高く、湿度が低く空気が澄むため、星がくっきりと見えやすいのが特徴です。周囲に人工の明かりが少ない浄土ヶ浜では、冬ならではの美しい星空に加え、漁火が灯る海景色も楽しめます。

◆三陸を代表する景勝地「浄土ヶ浜」

約5,200万年前の火山活動により形成された流紋岩の白い岩肌と、青い海・空のコントラストが美しい浄土ヶ浜。天和年間（1681～1684）に寺院の和尚がその景観を「さながら極楽浄土の如し」と讃えたことから名付けられたと言われています。

現在は環境省選定の「日本の快水浴場百選」や「かおり風景100選」にも選出され、四季折々の表情を見せる三陸を代表する景勝地です。

空や海の青と白い岩肌の対比が見事な景観です

◆休暇村陸中宮古で人気の体験プログラム「浄土ヶ浜ナイトツアー」

地元ネイチャーガイドが夜の浄土ヶ浜をご案内する人気プログラムです。

昼間のにぎわいとは異なり、闇夜に浮かび上がる白い岩肌や、静寂のなかで聞こえる波の音が幻想的な世界へと誘います。晴天時には満天の星空や漁火がご覧いただけます。

宿からは送迎バスを利用できるため、公共交通機関でお越しの方も安心して参加できます。

【浄土ヶ浜ナイトツアーの流れ】

19:30 休暇村 出発（夕食後）

19:45 奥浄土ヶ浜 到着

星空や月、景観をガイドと鑑賞

20:15 奥浄土ヶ浜 出発

20:30 休暇村 帰着

流紋岩の白い岩肌が闇夜に浮かび上がる浄土ヶ浜。澄んだ冬の空気の下、星々の軌跡が大海原を照らします。

◆「【冬季限定】～星の瞬きにときめく～星降る浄土ヶ浜ナイトツアー付きプラン」概要

期 間：2025年12月1日（月）～2026年3月31日（火）

料 金：1泊2食付15,100円

※平日1室2名和室利用時の1名様料金

※2名様からご参加いただけます。

※雨天・降雪・路面凍結時は開催中止となります。

※歩きやすい靴と防寒具をご用意のうえ、ご参加ください。

◆《休暇村陸中宮古》

陸中海岸のほぼ中央に位置する休暇村陸中宮古。遥か太平洋を見渡す海岸沿いには随所に景勝地があり、三陸の景観や遠野・平泉への観光拠点としても至便です。敷地内にある遊歩道の展望台から昇る、本州最東端宮古市の「日の出」をご覧ください。

夕食や朝食は三陸の「海の幸」と「山の幸」をお好きなだけ味わえるビュッフェスタイルでご提供しています。ハーフサイズの牛乳瓶にギュっと詰め込まれた海鮮を豪快にご飯に盛り付けて食べる、大人気の新ご当地グルメ「瓶ドン」は朝食でご提供しています。

所在地：〒027-0096 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3

支配人：嶋田 哲也

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/miyako/

園地散策路は みちのく潮風トレイルコースの一部です。宮古名物の体験型グルメ「瓶ドン」。 “宮古の恵み“を瓶にぎっしり詰め込みました。

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあいプログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。