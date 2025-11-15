Z世代を中心に圧倒的な支持を集める女性シンガー・まるり、ワンマンライブ「MARURI ONEMAN LIVE ~ROYAL~」をチケミーにて好評発売中

株式会社チケミー

株式会社チケミー（本社：東京都港区、代表取締役：宮下大佑）が運営する電子チケットプラットフォーム「TicketMe（チケミー）」は、Z世代を中心に圧倒的な支持を集める女性シンガー・まるりのワンマンライブ「MARURI ONEMAN LIVE ~ROYAL~」のチケットを発売中です。

ABOUT

福岡県出身。2018年4月に男女デュオ まるりとりゅうがとして活動を開始。2022年4月からソロ・アーティストとして始動。5月にデジタルシングル「好きだよ」でソロデビューを果たし、続く作品でもその歌唱力と等身大の表現力が高く評価されている。抜群の歌唱力と、動画やインスタライブを通じて見せる“飾らないキャラクター”、親しみやすいルックスで、Z世代を中心に幅広く支持されている。

イベント概要

Z世代を中心に圧倒的な支持を集める女性シンガー・まるりが、ワンマンライブ「MARURI ONEMAN LIVE ~ROYAL~」を開催します。

“高貴”“上品”をテーマに掲げた本公演では、アーティストとして新たなステージに立つまるりが、上質なサウンドとパフォーマンスで観客を魅了。渋谷・TOKIO TOKYOにて、特別な一夜をお届けします。

多言語対応で海外ファンも購入可能。NFTでデジタル上での参加証明にも

「TicketMe（チケミー）」は、海外からのファンもスムーズにチケットを購入できるよう、5言語（日本語・英語・韓国語・中国語〈簡体・繁体〉）に対応しています。

また、海外発行クレジットカードやAlipayなどの多通貨決済にも対応しており、国や地域を問わず安心して購入できます。

さらに、購入した電子チケットはイベント終了後もNFTとして保存でき、デジタル上で「来場の証」として残ります。ライブの感動や思い出を形に残す、新しいチケット体験をお楽しみいただけます。

株式会社チケミーについて

社名：株式会社チケミー

所在地：東京都港区元赤坂1-1-15 ニュートヨビル 3階

代表者：宮下 大佑

URL：https://ticketme.jp/

サービスサイト：https://ticketme.io/

事業内容：NFTチケットプラットフォームの開発・運営

本件に関するお問合せ先：株式会社チケミー 広報担当：江藤

お問い合わせフォーム：https://ticketme.co.jp/contact