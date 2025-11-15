【新刊】「立ち止まることの勇気」を描く現代の寓話──『時間を忘れたウマ』が登場！― 忙しさの中にこそ見つかる、“感じる時間”の物語 ―

株式会社リリパット

森一番の速さを誇るウマのルークは、朝から晩まで走り続ける日々を送っていました。

ところがある日、道をまちがえて泥の中にはまり、初めて「止まるしかない」時間を迎えます。

静けさの中で耳をすますと、風の音、小鳥のさえずり、そして仲間の笑い声――。

ルークは、速く走ることよりも大切な“感じる時間”の存在に気づいていきます。

「立ち止まることは、怠けることではない」

そんなメッセージを、やさしい筆致で描く本作は、忙しい現代を生きる大人にも深く響く寓話です。

シリーズ全体を通して伝えたいのは、“子どもに語りかけながら、大人の心にも届く物語”。

読む人の心に、静かな余韻を残します。

◆書籍情報

シリーズ名：現代版イソップ童話 Vol6

タイトル：『時間を忘れたウマ』

著者：ひらかわ ゆうき (ゆうきのおはなし工房）

発売：Amazon Kindle にて11月14日発売

価格 : \200