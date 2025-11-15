天龍源一郎メモリアルイヤー 伝説の軌跡を辿る懐かしの映像を一挙放送＆周年尽くしの記念特番「天龍源一郎プロレス引退から10年～75歳の今～」をCS放送日テレジータスにて12/22(月)よる9時より放送！

株式会社ＣＳ日本(C)天龍プロジェクト

2025年は、天龍プロジェクト15周年、天龍源一郎引退10周年、生誕75周年の「トリプル周年イヤー」！トリプル周年イヤーを祝して、12/20(土)より懐かしの映像を一挙放送＆12/22(月)には、過去と現在の天龍源一郎に焦点をあてた映像たっぷりのトリプルイヤー特番を放送！

長年の疲労蓄積により75歳となった現在、車いす生活を余儀なくされている元プロレスラー天龍源一郎。それでも精力的にファンの前には姿をみせる。今年9月に行われたファンイベントではデビュー当時から引退までを映像とともに振り返りオールドファンを喜ばせた。

そして、自らの名前を冠したプロレス団体【天龍プロジェクト】が最後と位置づけ、行われた11月の後楽園ホール大会。メインイベント終了後、天龍は車いすを置き、自らの足でリングへと向かった！12/22(月)放送の「天龍源一郎プロレス引退から10年～75歳の今～」では、イベントの模様をはじめその知られざる裏側にも密着！

様々なイベント、大会、ファンとの交流を通して、今なお色あせないミスタープロレス・天龍源一郎の魅力に迫ります！ぜひ、ご覧ください。

こちらの番組は、スマートフォンなどで見られる動画配信*に対応！

お家ではテレビ、お出かけ先ではお手元のスマートフォンなどでお楽しみいただけます！

*スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

＜放送日程＞

天龍源一郎メモリアルイヤー 伝説の軌跡を辿る

■天龍源一郎引退特番

革命終焉までのカウントダウン（1）～プロレスラー天龍源一郎 誕生～

12月20日（土） 23：00～25：00 再放送/配信

革命終焉までのカウントダウン（2）～団体対抗戦 長州との出会い～

12月21日（日） 1：00～3：00(土曜深夜) 再放送/配信

革命終焉までのカウントダウン（3）～天龍革命～

12月21日（日） 3：00～5：00(土曜深夜) 再放送/配信

革命終焉までのカウントダウン（4）～三沢との再会～

12月21日（日） 22：00～24：00 再放送/配信

■天龍源一郎 引退試合

12月21日(日) 20:00～21:30 初回放送/配信

■天龍源一郎 引退特番 天龍×長州 革命的対談

12月22日(月) 0:00～１:00(日曜深夜) 再放送/配信

■男、天龍源一郎 名勝負＆ぶらり天龍プロレス放浪記(1)(2)

12月22日(月) 1：00～3：00(日曜深夜) 再放送/配信

12月22日(月) 3：00～5：00(日曜深夜) 再放送/配信

■天龍源一郎プロレス引退から10年～75歳の今～

12月22日(月) 21：00～22：30 初回放送/配信

※放送内容変更の可能性あり

◆「天龍源一郎トリプルイヤー記念特番」

https://www.gtasu.com/prowrestling/tenryufinal/

（日テレジータス公式WEBサイト）

