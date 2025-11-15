コインランドリー『ブルースカイランドリー』×映画 『TOKYOタクシー』2025年11月14日(金)～ コラボキャンペーン開催

株式会社ジーアイビー

株式会社ジーアイビー（本社：名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、全国に370店舗（2025年11月末現在）を展開するコインランドリー「ブルースカイランドリー」において、2025年11月21日（金）公開の映画『TOKYOタクシー』とのコラボキャンペーンを11月14日（金）から11月30日（日）まで実施いたします。

SNSを通じて映画鑑賞券や映画オリジナルグッズ、Amazonギフト券が当たる抽選企画をご用意しました。ぜひ、映画とともにキャンペーンをお楽しみください。

■キャンペーン期間

2025年11月14日（金）～11月30日（日）

第1弾：2025年11月14日（金）正午12:00 ～ 11月16日（日）

第2弾：2025年11月21日（金）正午12:00 ～ 11月30日（日）

■キャンペーン内容

X(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーン

当社公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストした方の中から抽選で以下をプレゼントします。

◆第１弾

・劇場鑑賞券(2枚1組)×3名様

◆第2弾

・映画「TOKYOタクシー」オリジナルパラパラメモ×5名様

・Amazonギフト券500円分 × 10名様

◆参加方法

１. @LaundrySky をフォロー ２. キャンペーン投稿をリポスト

▶公式Xアカウント：https://twitter.com/LaundrySky

■公開作品情報

【STORY】

毎日休みなく働いているタクシー運転手の宇佐美浩二（木村拓哉）。娘の入学金や車検代、家の更新料など次々にのしかかる現実に、頭を悩ませていた。そんなある日、浩二のもとに85歳のマダム・高野すみれ（倍賞千恵子）を東京・柴又から神奈川の葉山にある高齢者施設まで送るという依頼が舞い込む。最初は互いに無愛想だった二人だが、次第に心を許し始めたすみれは「東京の見納めに、いくつか寄ってみたいところがあるの」と浩二に寄り道を依頼する。東京のさまざまな場所を巡りながら、すみれは自らの壮絶な過去を語り始める。たった1日の旅が、やがて二人の心を、そして人生を大きく動かしていくことになる―

【作品概要】

出演：倍賞千恵子 木村拓哉

蒼井優 迫田孝也 優香 中島瑠菜

神野三鈴 イ・ジュニョン マキタスポーツ 北山雅康 木村優来

小林稔侍 笹野高史

監督：山田洋次

脚本：山田洋次 朝原雄三

原作：映画「パリタクシー」（監督 クリスチャン・カリオン）

配給：松竹

公式HP：https://movies.shochiku.co.jp/tokyotaxi-movie/

(C)２０２５映画「TOKYOタクシー」製作委員会

■株式会社ジーアイビーについて

株式会社ジーアイビーは、全国に展開するコインランドリー「ブルースカイランドリー」をはじめ、電気料金の基本料金削減を実現する「GIブレーカー」など、地域や企業の課題解決に取り組む多様な事業を展開しています。

経営理念に「創造・挑戦・共生で『価値創造企業』を実践する」を掲げ、社会に新たな価値を生み出し、人と社会に寄り添いながら、持続可能な未来の創造に貢献してまいります。

＜Xフォロー＆リポストキャンペーン 注意事項＞

・本キャンペーンはX社とは関係ありません。

・未成年（18歳未満）の方は、親権者の方が応募規約に同意の上で本キャンペーンの応募をお願いいたします。

・本キャンペーンへのご応募には、Xへの登録（無料）が必要です。

・非公開アカウントは対象外です。

・本キャンペーンへの応募は無料ですが、応募時に発生する接続料・通信料は応募者のご負担となります。

・当選者様からお預かりした個人情報は、本キャンペーンのプレゼントの発送にのみ利用いたします。

・当選された方には当社公式X（@LaundrySky）からDMでご連絡いたします。

・クレジットカード番号を伺うことはありません。

・賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。

・賞品の交換、返品、換金およびご当選権利の譲渡はできません。

・当選者様の住所・氏名などが不明確な場合、長期不在・転居先不明等の理由により賞品が返送された場合は、当選を無効にさせていただくことがございます。

・賞品発送における紛失等の事故については、責任を負いかねますのでご了承ください。

・賞品発送時に折れや汚れが付いた賞品について、交換・返品はお受けできません。

・賞品の転売・譲渡等はご遠慮願います。譲渡・販売等その他の処分された賞品に関しては、一切責任を負いません。

・本キャンペーンの応募状況、および抽選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

・本キャンペーンは予告なく変更、中止、終了する場合があります。予めご了承ください。

・当社の個人情報の取扱いにつきましては、プライバシーポリシーをご参照ください。