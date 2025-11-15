吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した 関西飯とエンタメ専門店「DIASキッチン」が東京・亀戸にオープンした事を報告します。

関西の味とカルチャーが交差する新拠点

東京・亀戸に、新たな「関西文化の交差点」が誕生しました。店主のこだわりが詰まったおでんと岸和田たこ焼き、そして朗読ライブや公開収録などのカルチャーコンテンツが同居する新スタイルの店舗 『DIASキッチン』 がオープンしました。

本場・関西仕込みの味

【おでん】出汁はもちろん、関西風のすっきり澄んだ黄金出汁。大根、こんにゃく、ちくわ、ごぼう巻き、卵、じゃがいも…定番ながら“染み”にこだわった具材が並びます。さらに カラシ・柚子胡椒で自由にアレンジできるのがDIASスタイル。【たこ焼き】岸和田出身の店主が腕を振るう、本場仕込みの外ふわ中とろスタイル。ソースはすべて 自家製。・マヨネーズ・抹茶マヨネーズ・柚子ソース・明太マヨといったバリエーションに加え、チーズのトッピングも可能。そして注目は、関西人にはお馴染みの “出汁スープたこ焼き”。おでん出汁にたこ焼きをインする禁断のアレンジが楽しめます。

他店にない「食×エンタメ」の融合

DIASキッチン亀戸のもう一つの特徴は「文化発信基地」でもあること。朗読イベントの開催、舞台俳優・結木時希さんによる FM川口の公開収録 など、ユニークなコラボが続々実現。関西地域の食文化だけでなく、表現者たちの活躍も支える新ジャンルのコミュニティスペースです。

店主 井下シェフのキャリア

・大阪で7～8年の「とんこつラーメン居酒屋」運営・たこ焼き屋のキッチンカー＆実店舗運営と、幅広い経験を積んだ「関西現場叩き上げ」の料理人。関西の味を誰よりも熟知した人物が、満を持して上京、亀戸で店を構えました。

このメニューで勝負する理由

店主は大阪・岸和田の出身。地域に根付く「たこ焼き文化」に囲まれ育ち、おでんも家庭の味として身近な存在でした。これまでの店舗やキッチンカーでも扱ってきた「体に染み込んだメニュー」だからこそ自信がある。さらに、現在の間借りスタイルの設備とも相性が良く、今回の出店に至りました。

今後の展望

DIASキッチン亀戸は、まだスタート地点。・間借りから実店舗展開へ・メニュー拡大し、大きな店づくりに挑戦・FM川口との企画をさらに強化・朗読ライブやお笑いイベントなど、“食とエンタメ”の融合で収益基盤を拡大“関西×亀戸”の新たなコミュニティを育て、日本の下町文化に新風を吹き込みます。

メニュー

店舗情報

店舗名 DIASキッチン 住所 東京都江東区亀戸６丁目６１－５ Bar DIAS内営業開始日 11月6日営業時間 10:00~17:30店主 井下貴啓 定休日 無休Instagram https://www.instagram.com/diaskitsuchinX https://x.com/dias_kitcheninstagram(結木時希さん) https://www.instagram.com/yuki9toki

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://x.com/share_rest【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/