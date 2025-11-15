ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、飯田洋輔の初となるフルオーケストラコンサート【billboard classics YOSUKE IIDA Premium Symphonic Concert -MAESTOSO-】の開催を決定した。

東京藝術大学在学中に劇団四季から華々しくデビューを飾り、独立後はソロコンサートツアーやテレビ出演など活動の幅を広げている飯田洋輔。『レ・ミゼラブル』でのジャン・バルジャン役をはじめ、『キャッツ』『オペラ座の怪人』といった世界三大ミュージカルと称される舞台で主要キャストを務め、今年上演された『ジャージー・ボーイズ』ではニック・マッシ役を演じ、確かな芸術性と歌唱力を兼ね備えたパフォーマンスが高く評価された。数多くの傑作ミュージカルに挑んできた飯田洋輔が、アーティストとして音楽に向き合う新たなステージの幕が上がる。





本公演はクラシック音楽の殿堂である東京芸術劇場、京都コンサートホールにて開催する。指揮は、東京藝術大学の同期でもある高井優希が務め、管弦楽には東京フィルハーモニー交響楽団、大阪交響楽団を迎える。





音楽用語で「堂々とした」を意味する【MAESTOSO(マエストーゾ)】をテーマに、名作ミュージカルのナンバーのみならずジャンルを超えた多彩な楽曲を、総勢50 名を超えるオーケストラの圧倒的な響きとともに届ける。





◎飯田洋輔コメント

初めてのオーケストラとの共演を楽しみにしています。本当に念願でした。みなさまにも喜んでいただけるようしっかりと準備していきたいと思います。ミュージカルファンの方だけでなく、クラシック音楽やオーケストラのファンの方々にも観て、聴いて、僕を知っていただく機会になればと願っています。会場でお待ちしています。





◎公演情報

billboard classics YOSUKE IIDA Premium Symphonic Concert -MAESTOSO-

［読み］MAESTOSO：マエストーゾ





＜開催日時・会場＞

【東京】2026年7月3日（金） 東京芸術劇場 コンサートホール 開場 17:30 開演 18:30

【京都】2026年8月8日（土） 京都コンサートホール 大ホール 開場 17:00 開演 18:00





＜出演＞

飯田洋輔

指揮：高井優希

管弦楽：【東京】東京フィルハーモニー交響楽団 【京都】大阪交響楽団





＜編曲監修＞

山下康介





＜チケット＞

S席15,000円、A席13,000円、B席11,000円（全席指定・税込）





チケット販売スケジュール：

飯田洋輔公式FC「Sogno」会員先行（抽選）2025年11月15日（土）12:00～11月25（火）23:59

ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）2025年12月3日（水）15:00～12月9日（火）23:59

イープラス独占先行（抽選）2025年12月23日（火）15:00～2026年1月12日（月）23:59

各種プレイガイド先行（抽選）2026年1月17日（土）10:00～

一般発売2026年2月28日（土）10:00～





＜公演公式サイト＞

https://billboard-cc.com/yosukeiida2026

主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク） 後援：米国ビルボード





＜注意事項＞

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様はS席をご購入の上、下記お問合せ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ）





＜公演に関するお問合せ＞

サンライズプロモーション 0570-00-337（平日 12:00～15:00/土日祝休）





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに400以上の公演を開催している。





