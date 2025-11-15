オートベル浜松入野店・浜松西ヶ崎店で「オートベルオータムフェス」を開催！キッチンカー・体験イベント・厳選中古車フェアの2日間（11月29日・30日）

株式会社オートベル

静岡県内で自動車買取・販売を行う株式会社オートベル（本社：沼津市、代表取締役：牧野太一郎）は、地域の皆さまへの感謝を込めて「オートベルオータムフェス」を開催します。

11月29日（土）は浜松入野店、11月30日（日）は浜松西ヶ崎店にて、キッチンカー出店や無料体験コーナー、厳選中古車フェアなど家族でも楽しめる各店舗１日限定イベントを実施します。

■開催概要

「オートベルオータムフェス」

【開催日・会場】

11月29日（土） オートベル浜松入野店（浜松市中央区入野町）

11月30日（日） オートベル浜松西ヶ崎店（浜松市中央区西ヶ崎町）

【時間】10:00～15:00

【入場】無料

■イベント内容

「オートベルオータムフェス」では、ご家族で一日楽しめる企画が盛りだくさんです。

▶地元人気のキッチンカーが3台出店

クレープや揚げ物、サンドイッチなどバラエティ豊かなグルメをお楽しみいただけます。

▶ 無料体験コーナー

バスボムづくり、ハーバリウムボールペン製作体験、プラバン製作など、お子さまも夢中になれる工作体験を無料で実施。親子で是非ご体験ください。

▶有料体験：POLAハンドマッサージ

日頃の疲れを癒すリラクゼーション体験をご用意しました。ハンドクリーム等をご購入いただくとその場でマッサージ体験ができます。

▶スマイルドナー

オートベルではSDGsの取り組みの一環として、「スマイルドナー」の活動に参画しております。「スマイルドナー」の活動では、不要になった洋服などを東南アジアの子供たちへ送る活動をしております。お手元にある不要な洋服を是非お持ち込みください。

「厳選中古車フェア」同時開催「厳選中古車フェア」

イベント開催に際して、浜松3店舗で「厳選中古車フェア」も同時開催。人気車種を中心に、お値打ち価格で展示販売。当日ご成約の方には、「メンテナンスパック無料付帯」の特典もご用意しています。

※「厳選中古車フェア」は浜松3店舗で開催。

（浜松入野店、浜松西ヶ崎店、浜松和田店）

■担当者コメント

「地域の皆さまに“また行きたい”と思っていただけるお店づくりを目指しています。お車のことはもちろん、楽しい週末のひとときを過ごしていただけたら嬉しいです。」

（オートベル浜松入野店 店長・山本／浜松西ヶ崎店 店長・岩瀬）

浜松入野店浜松西ヶ崎店