対象 ： 小学生（1人1点）応募期間： 2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）必着応募形式： 八つ切り画用紙で、画材は自由、 作品は手描きのものに限ります。応募方法： ・所定の応募票を作品の裏に貼って、画用紙を丸めたり折り目をつけたりしないよう、台紙などで補強した封筒、または箱に入れてご応募ください。

募集要項・応募票はこちらから

https://drive.google.com/file/d/1dSbzlLEgB8d_NliNc91Q3vwfDGH-xJlC/view

結果発表： 2026年2月予定 名城大学WEBサイトに掲載およびご本人様に通知表彰式 ： 2026年3月29日（日） 赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室

赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室は、3名のノーベル賞受賞者（赤粼勇特別栄誉教授・天野浩特別栄誉教授・吉野彰終身教授）の受賞を顕彰し、若い世代のみなさんに科学に興味をもってもらえるように、3名の研究内容やノーベル賞に関する展示を行っています。このたび、本展示室が主催する「第５回ミライ社会へのユメ絵画展コンテスト」が開催され、2025年12月1日から作品の応募受付がスタートします。応募いただいた全作品は2026年3月1日から約1か月間、本展示室で展示予定です。たくさんの応募をお待ちしております。

★絵画展特設サイトはこちら

https://www.meijo-u.ac.jp/nobel/yumekaiga/

主催・お問い合わせ

赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室ミライ社会へのユメ絵画展事務局名城大学渉外部広報課E-Mail：koho@ccml.meijo-u.ac.jp

