VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª¡×¤«¤é¡¢¡Ö¼ãËâÍÛ¥¨¥ë¡×ÃÂÀ¸Æü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¡ª
**³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⻑¡§⼤°æ ´ð⾏¡¢°Ê²¼ClaN¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¦VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¼ãËâÍÛ¥¨¥ë¡× ¤¬11·î5Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£**
**2025Ç¯11·î5Æü18:00～2025Ç¯12·î7Æü15:00¤Þ¤Ç¤ÎÀè¹Ô¼õÃí´ü´ÖÃæ¤ËÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ôÉÕ¤Á´¾¦ÉÊ¥»¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î7Æü(Æü)14:00～15:00¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ÃÓÂÞP'PARCOÅ¹¡×¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£**
Àè¹Ô¼õÃí´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ÃÓÂÞP¡ÇPARCOÅ¹µÚ¤Ó¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¡×¤Ë¤ÆÄÌ¾ïÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥°¥Ã¥º¾ðÊó
**¡ã¥°¥Ã¥º³µÍ×¡ä**～¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー&´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È～²Á³Ê¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡65¡ß65mm°ÊÆâ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡57mm
～¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー～²Á³Ê¡§825±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§90¡ß90mm°ÊÆâ
～¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¥×¥ìー¥È～²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§226¡ß300°ÊÆâ¡¡¢¨ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°
～¥¥ã¥é¥Ýー¥Á～²Á³Ê¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W200¡ßH113¡ßD3mm
～¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ôÉÕ¤Á´¾¦ÉÊ¥»¥Ã¥È～²Á³Ê¡§7,535±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¤´¹ØÆþ¤Ï1¿Í1¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
**¡ãÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä**¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë14:00-15:00¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ÃÓÂÞP'PARCOÅ¹¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤ÆÆþ¶â´°Î»¥áー¥ë¤Î²èÌÌ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
**¡ã¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡ä**https://sanrio-animestore-a3.jp/title/221
¡Ö¼ãËâÍÛ¥¨¥ë¡×À¸ÃÂº×µÇ°ÇÛ¿®
À¸ÃÂ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢11·î5Æü(¿å)20:00¤è¤ê¡Ö¡Ú¡©¡©¡©¡Û¥¢¥Ý¤Ê¤·¤Ç10¿ÍÍè¤ë¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ª¡©ÆÌÂÔ¤Á¡ª¡Ú #¼ãËâÍÛ¥¨¥ëÀ¸ÃÂº× ¡Û¡×¤ò http://www.youtube.com/@nyamaharueru ¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤ÎÇÛ¿®¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¨¥ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª´¶ÁÛ¤Ï¡Ö#¼ãËâÍÛ¥¨¥ëÀ¸ÃÂº×¡×¤Ç¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¼ãËâÍÛ¥¨¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
X¡§https://x.com/nyamaharueruYouTube¡§http://www.youtube.com/@nyamaharueruTikTok¡§https://www.tiktok.com/@nyamaharueru