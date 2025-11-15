【新潟医療福祉大学】本学教員が大会長・実行委員長を務めた「第41回日本義肢装具学会学術大会」が開催されました！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの【新潟医療福祉大学】教員が大会長・実行委員長を務めた第41回日本義肢装具学会学術大会が2025年11月8日（土）・9日（日）、朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターにおいて開催されました。本大会は、義肢装具に関わる医師・義肢装具士・作業療法士・エンジニア等の多職種から構成される学術大会です。



大会テーマに「治療・リハビリテーション・福祉用具の観点からの多職種連携による疾患・障害・高齢者へのアプローチ」を掲げ、全国から1,200名を超える参加者が集いました。最新の研究成果や臨床報告の発表に加え、企業ブースでの技術展示や多職種による意見交換が行われ、活発な議論と交流が繰り広げられました。

本大会では、義肢装具自立支援学科の東江由起夫教授が大会長、佐藤未希講師が実行委員長として運営にあたりました。また、本学学生も研究発表や学会運営スタッフとして参画したほか、企業ブースでの体験を通じて、義肢装具分野の最前線に触れる貴重な学びの機会となりました。

本大会を通じて、多職種の連携による包括的な支援のあり方や、義肢装具分野における新たな可能性が共有され、今後の研究・教育・臨床のさらなる発展が期待されます。

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ６学部１６学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。

